بوفون يرفض الانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي

ذكر تقرير إعلامي أن جيانلويجي بوفون، حارس مرمى المنتخب الإيطالي لكرة القدم السابق، رفض عرضاً للانضمام إلى الجهاز الفني للمنتخب الأول.

وذكرت صحيفة «لاغازيتا ديلو سبورت» الإيطالية أن باولو مالديني، المدير التقني للاتحاد الإيطالي، تواصل مع بوفون لتقديم عرض له ليوجد ضمن الجهاز الفني للمنتخب الإيطالي.

وكان هذا الدور المقترح سيكون بمثابة مهمة «عملية ومباشرة» داخل مشروع «كلوب إيطاليا»، وهو الكيان المسؤول عن الإشراف على منتخبات إيطاليا الوطنية بمختلف مستوياتها وفئاتها العمرية.

وسبق لبوفون أن شغل منصب منسق المنتخب الإيطالي، لكنه استقال إلى جانب جينارو غاتوزو، المدير الفني، والرئيس السابق للاتحاد الإيطالي لكرة القدم غابرييلي غرافينا، مباشرة بعد خسارة إيطاليا أمام البوسنة والهرسك في الملحق المؤهل لكأس العالم في نهاية مارس (آذار) الماضي، وهي الخسارة التي حرمت «الأتزوري» من المشاركة في البطولة العالمية للمرة الثالثة على التوالي.

ووفقاً للصحيفة، درس بوفون بشكل جاد عرض مالديني للعودة إلى العمل ضمن منظومة المنتخب الإيطالي.

وكان مالديني يرغب في الاستعانة بشخصية تحظى بشعبية كبيرة وتمتلك خبرة هائلة مع المنتخب الوطني، حيث يعد بوفون صاحب الرقم القياسي في عدد المباريات الدولية مع إيطاليا، ومن بين آخر المتوجين معها بكأس العالم، كما أنه على دراية كبيرة بالجيل الحالي من اللاعبين وبطريقة العمل داخل المنتخب.

لكن الصحيفة الإيطالية أشارت إلى أن بوفون لا يرى أن هذا هو الوقت المناسب للعودة إلى عالم كرة القدم.

ولم تتوقف بالكاد مسيرة بوفون تقريباً منذ احترافه كرة القدم عام 1995، حيث اعتزل اللعب في 2023 قبل أن يتولى أول منصب له مع المنتخب الإيطالي في وقت لاحق من العام نفسه.

ومنذ بداية أبريل (نيسان)، أصبح بوفون بلا عمل، ومن المتوقع أن يواصل في الفترة المقبلة قضاء المزيد من الوقت مع عائلته وأحبائه، إلى جانب مواصلة «الدراسة» استعداداً لمسيرة مستقبلية سواء في مجال الإدارة أو تولي منصب إداري.