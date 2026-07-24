«جائزة المجر الكبرى»: لوكلير الأسرع في التجارب الحرة الأولى

سجَّل شارل لوكلير، سائق فيراري، أسرع زمن في التجارب الحرة الأولى لـ«جائزة المجر الكبرى» ضمن بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات الجمعة، متفوقاً بفارق يقارب نصف ثانية على أقرب ملاحقيه.

وسجَّل السائق القادم من موناكو زمناً بلغ دقيقة واحدة و19.075 ثانية على حلبة هنغارورينغ، قبل أن ينهي مشاركته في التجارب الحرة الأولى قبل 7 دقائق من النهاية بعدما أبلغ فريقه عبر دائرة الاتصال الداخلية بأنَّ «شيئاً ما تعطَّل» في السيارة.

وجاء ماكس فرستابن، سائق رد بول، في المركز الثاني بفارق 0.484 ثانية، ويواجه المثول أمام مراقبي السباق؛ بسبب اتهامه بالقيادة بطريقة غير منتظمة، بينما حلَّ لويس هاميلتون، سائق فيراري، ثالثاً بفارق 0.543 ثانية عن زميله.

وأبدى هاميلتون عدم رضاه عن أداء سيارته، وقال عبر دائرة الاتصال الداخلية للفريق: «الأمور سيئة للغاية. قيادة السيارة غير مريحة للغاية. إعدادات صلابة نظام التعليق شديدة للغاية».

وغاب كيمي أنتونيلي، متصدر الترتيب العام وسائق مرسيدس، عن هذه الحصة، ليشارك السائق الاحتياطي الدنماركي فريدريك فيستي بدلاً منه، وأنهاها في المركز السابع، بينما جاء جورج راسل خامساً بفارق 0.991 ثانية عن لوكلير.

وسيعود أنتونيلي للمشاركة في التجارب الحرة الثانية، ويتقدَّم بفارق 45 نقطة على هاميلتون في الترتيب العام بعد مرور 10 جولات.

واحتلَّ لاندو نوريس حامل اللقب وسائق مكلارين المركز الـ11، بينما شارك ليوناردو فورنارولي، بطل «فورمولا 2» في العام الماضي، قائداً لسيارة أوسكار بياستري، وأنهى الحصة في المركز 16.

وتوقَّفت التجارب لفترة وجيزة بعدما فقد لانس سترول السيطرة على سيارة أستون مارتن المُحدَّثة لتخرج عن مسار الحلبة. وقال متحدث باسم الفريق إنَّ سيارة السائق الكندي تعرَّضت لعطل في نظام التعليق الخلفي الأيسر على ما يبدو.

واحتلَّ زميله فرناندو ألونسو المركز الـ13 بفارق 2.475 ثانية عن لوكلير.

ورغم البداية القوية لفيراري في جولة المجر، بعد فوزه باثنين من آخر 4 سباقات، حذَّر كل من لوكلير وهاميلتون من أنَّ مرسيدس لا يزال المرشح الأبرز، حتى وإن كانت الحلبة الحالية أكثر ملاءمة لفيراري مقارنة بالحلبات السابقة.

وقال لوكلير: «ما زلت شخصياً أتوقع أن يكون مرسيدس هو المعيار، وسيكون من الصعب للغاية التغلب عليه في التجارب التأهيلية».

وقال هاميلتون، الفائز بـ«جائزة المجر الكبرى» 8 مرات، الخميس: «أعتقد أن مرسيدس لا يزال الفريق الذي يتعيَّن التغلب عليه».