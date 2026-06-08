«أعمدة المجتمع» عندما يصبح النفاق والزيف تقليداً لدى أهل السلطة

في كل مرة يدعو فيها المخرج لوسيان بو رجيلي إلى عرض مسرحي في حرم الجامعة الأميركية ببيروت، لا بدّ أن تتوقّع خوض تجربة فنية لا تشبه غيرها. هنا الخشبة متحركة، بلا ميكروفونات ولا ديكورات مركّبة، مما يمنح العمل طابعاً استثنائياً، سواء من حيث الفكرة والتنفيذ. ويحلّق المتلقي في فضاء ثقافي وفني يثير لديه شهية المتابعة حتى اللحظة الأخيرة من مجرياته. ويتمنى على مدى 90 دقيقة أن يبقى منغمساً في هذا العالم حتى النهاية. ففي مسرحية «أعمدة المجتمع» التي أطلق عروضها مؤخراً، يحمّلنا بو رجيلي رسائل مباشرة في قصة محبوكة بسلاسة.

لا ضرورة إلى التحليل والتمحيص في النص؛ فبمجرد دخولك إلى القرية، حيث تجري أحداث القصة المقتبسة عن مسرحية للنرويجي هنريك إبسن، يشدّك بو رجيلي إلى التماهي معها.

وما أن تطأ قدمك حرم الجامعة الأميركية من مدخله الرئيسي حتى يطالعك تنظيم لافت. تقترب منك شابة متطوّعة من طلاب هذا الصرح، لتخبرك بأنك أصبحت ضمن فريقها. وبالتالي عليك خلال العرض أن تتبع خطواتها. بعدها تبدأ الضيافات التي يقدّمها أهل القرية، وهم يستعدون لافتتاح مستوصف فيها. وعند الثامنة تماماً، موعد العرض، يُقرع الجرس إيذاناً ببدئه.

وتنطلق الرحلة بمحطات مختلفة تتوزع بين حدائق الجامعة ومبانيها. وفي مسيرات جماعية يتقدّمها رئيس الجامعة الدكتور فضلو خوري ومخرج العمل، يلحق المدعوون بنغمات عازف العود جهاد شمالي، الذي يتحوّل إلى دليل متنقّل تقود موسيقاه الحضور من محطة إلى أخرى.

وتدور القصة حول أحد وجهاء القرية المعروف بالقنصل. وهو، كغيره من المسؤولين، يلهث وراء سلطة طويلة الأمد. فجميع مشاريعه الإنمائية تنبع من هدف واحد: تثبيت مكانته الاجتماعية، لا سيما مع اقتراب الانتخابات البلدية. ويتابع الحضور حوارات جانبية وأخرى رئيسية خلال انتقالهم بين المحطات، فيما تتلوّن المشاهد بألعاب بهلوانية توحي وكأنك أمام سيرك متنقّل.

وتسمع جملاً تتناول أزمات يعيشها اللبنانيون يومياً، فتحضر مشكلة المودعين وفضائح الفساد المستمرة بلا محاسبة. كما يتناول الكلام هجرة الشباب اللبناني وتوقه إلى بدايات جديدة. كذلك نتابع قصصاً متفرقة لأفراد عائلة واحدة مفككة، يكتنفها الغموض بفعل الشائعات التي يطلقها القنصل.

ويجسّد الممثل عبد الرحيم العوجي دور القنصل كارستن بيرنيك، بعدما سبق وتعاون مع لوسيان بو رجيلي في أكثر من عمل مسرحي. أما فرح شاعر فتؤدي دور لونا هنسل، شقيقة زوجة القنصل. ويشارك في العمل أيضاً مجد المصري ورالف خوري وبهاء حسان وهيلين شعبان، إضافة إلى عدد من طلاب بورجيلي في قسم التمثيل في الجامعة الأميركية.

ويشير بو رجيلي، في حديث لـ«الشرق الأوسط»، إلى أن اختياره حرم الجامعة الأميركية مسرحاً للأحداث يعود إلى كونه أستاذاً فيها، لافتاً إلى أنه اضطر إلى تعديل بعض أحداث النص الأصلي كي تتلاءم مع الإيقاع اللبناني.

وكما في أعماله السابقة، يحمل بو رجيلي راية المواطن المظلوم، فيضيء على كيفية إحاطة الحاكم نفسه بفريق مستشارين مهمته تلميع صورته مهما ارتكب من تجاوزات بحق الناس. ومن خلال بحث دائم عن الحقيقة الموجعة، يختتم العمل رسالته بشكل مباشر: فالمسؤولون يستمرون في ممارسة الزيف والفساد إلى أن يصل الخطر إلى عقر دارهم. وعندما يدرك القنصل كارستن أن ابنه أولاف (مجد مخلد) في خطر، يقرر الاعتراف بالحقيقة، لكنه لا يبوح منها سوى بجزء يسير، قبل أن يعود إلى سابق عهده بعدما يطمئن إلى نجاة ابنه.

ويشعر الحضور طوال العرض وكأنهم يشاركون شخصياً في فيلم سينمائي حيّ، فيتفاعلون مع الممثلين بالضحكة والهمسة والتصفيق خلال تجمعات القرية. ومن محطة إلى أخرى، يكتشفون معالم الجامعة الأميركية وأقسامها، فتدور المشاهد تارة بين بيوت سكن الأساتذة، وطوراً قرب مركز مراقبة الكواكب والنجوم. حتى الهررة التي تعيش في حدائق الجامعة تبدو وكأنها جزء من المشهد المسرحي، تضفي على الصورة البصرية مزيداً من الألفة والمتعة.

وبعد رحلة في الطبيعة تزودك بالطاقة والحيوية بقدر ما تغمرك بأبعادها الفنية والثقافية، تتمنى لو أن العرض لا ينتهي. فلوسيان بورجيلي يدرك تماماً أصول اللعبة المسرحية، ويعززها بخبرته وحسّه الإخراجي، فلا يترك مجالاً لتسرّب الملل إلى الحضور.

وتخلص المسرحية إلى رسالة واضحة مفادها أن الأشخاص البارزين والمشهورين ليسوا الركائز الحقيقية للمجتمع، بل إن الحرية والصدق هما أساسه الفعلي. كما تؤكد أن جهل العامة يسهم في إطالة عمر الحاكم الفاسد.