ماكرون سيحضر نهائي المونديال «إذا تأهلت فرنسا»

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة في 19 يوليو (تموز) على ملعب ميتلايف، في حال نجح المنتخب الفرنسي ببلوغها.

في المقابل، لن يتمكن ماكرون بحسب صحيفة «ليكيب الفرنسية» من حضور مباراة نصف النهائي أمام منتخب إسبانيا، المقررة الثلاثاء، لتزامنها مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، حيث يلتزم الرئيس بالمراسم الرسمية في باريس.

وهذا ليس هو الظهور المرتقب الأول لماكرون في مباريات المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم، إذ سبق أن سافر إلى قطر لحضور نصف نهائي مونديال 2022، عندما فازت فرنسا على منتخب المغرب بهدفين دون رد، قبل أن يحضر النهائي الذي خسرته أمام منتخب الأرجنتين لكرة القدم بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3.

كما كان الرئيس الفرنسي حاضراً أيضاً في نصف نهائي مونديال 2018 في روسيا، عندما تفوقت فرنسا على منتخب بلجيكا بهدف دون مقابل، قبل أن تمضي لاحقاً نحو التتويج باللقب العالمي.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض اختبار صعب في نصف نهائي نسخة 2026 أمام إسبانيا، بعدما بلغ هذا الدور إثر فوزه على المغرب 2-0 في ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الإسباني عقب تغلبه على بلجيكا بنتيجة 2-1.