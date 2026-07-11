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الرياضة رياضة سعودية

ماكرون سيحضر نهائي المونديال «إذا تأهلت فرنسا»

ماكرون (أ.ف.ب)
ماكرون (أ.ف.ب)
  • باريس: «الشرق الأوسط»
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  • باريس: «الشرق الأوسط»
TT

ماكرون سيحضر نهائي المونديال «إذا تأهلت فرنسا»

ماكرون (أ.ف.ب)
ماكرون (أ.ف.ب)

أعلن قصر الإليزيه أن الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون سيحضر المباراة النهائية لكأس العالم 2026، المقررة في 19 يوليو (تموز) على ملعب ميتلايف، في حال نجح المنتخب الفرنسي ببلوغها.

في المقابل، لن يتمكن ماكرون بحسب صحيفة «ليكيب الفرنسية» من حضور مباراة نصف النهائي أمام منتخب إسبانيا، المقررة الثلاثاء، لتزامنها مع احتفالات العيد الوطني الفرنسي في 14 يوليو، حيث يلتزم الرئيس بالمراسم الرسمية في باريس.

وهذا ليس هو الظهور المرتقب الأول لماكرون في مباريات المنتخب الفرنسي خلال كأس العالم، إذ سبق أن سافر إلى قطر لحضور نصف نهائي مونديال 2022، عندما فازت فرنسا على منتخب المغرب بهدفين دون رد، قبل أن يحضر النهائي الذي خسرته أمام منتخب الأرجنتين لكرة القدم بركلات الترجيح بعد تعادل مثير 3-3.

كما كان الرئيس الفرنسي حاضراً أيضاً في نصف نهائي مونديال 2018 في روسيا، عندما تفوقت فرنسا على منتخب بلجيكا بهدف دون مقابل، قبل أن تمضي لاحقاً نحو التتويج باللقب العالمي.

ويستعد المنتخب الفرنسي لخوض اختبار صعب في نصف نهائي نسخة 2026 أمام إسبانيا، بعدما بلغ هذا الدور إثر فوزه على المغرب 2-0 في ربع النهائي، بينما تأهل المنتخب الإسباني عقب تغلبه على بلجيكا بنتيجة 2-1.

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الرياضة رياضة سعودية

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات خالد الغنام، جناح النواخذة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حوافز مالية أخرى مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى استعارة الاتفاق لخدمات حارس المرمى حامد الشنقيطي من الاتحاد.

وتنتظر إدارة الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وعاش الغنام أفضل مواسمه، الموسم الماضي، رفقة فارس الدهناء، بعدما ساهم في 20 هدفاً (سجل 13 وصنع 7) في 33 مباراة لعبها بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
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الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد دخل بقوة على خط مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل مدافع نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لذات المصادر، جاء التحرك الاتحادي المفاجئ لضم الهليل بسبب إصابة أحمد شراحيلي.

كانت إدارة النجمة قد منحت الضوء الأخضر لمسؤولي الهلال للتفاوض المباشر مع المدافع البالغ من العمر 26 عاماً إثر تقديم «الزعيم» عرضاً رسمياً لشراء المدة المتبقية من عقده، رغم وجود اختلافات بسيطة بين الناديين حول القيمة المالية للصفقة.

وسترحب إدارة النجمة ببيع الهليل لصاحب العرض الأكبر خاصة بعد انضمام الاتحاد إلى خط المفاوضات لضم اللاعب.

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نادي الهلال نادي الاتحاد الدوري السعودي السعودية
الرياضة رياضة سعودية

انضمام البحراوي يعزز النكهة «المغربية» في هجوم التعاون

يونس البحراوي في منشور بثه حساب التعاون بعد التوقيع معه (موقع النادي)
يونس البحراوي في منشور بثه حساب التعاون بعد التوقيع معه (موقع النادي)
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انضمام البحراوي يعزز النكهة «المغربية» في هجوم التعاون

يونس البحراوي في منشور بثه حساب التعاون بعد التوقيع معه (موقع النادي)
يونس البحراوي في منشور بثه حساب التعاون بعد التوقيع معه (موقع النادي)

أعلن نادي التعاون، إتمام تعاقده مع المهاجم المغربي الشاب يونس البحراوي لينضم للفريق الأول في خانة المواليد.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» في إعلان تعاقده مع اللاعب: «ذئبٌ في المغرب... شُحذت مخالبه لهز الشباك».

وأضاف: «يونس البحراوي جاهز لكتابة أولى سطوره مع ⁧‫التعاون⁩ ‏لتبدأ رحلة مليئة بالشغف والعطاء لإسعاد مدرج الذئاب».

ويعدّ المهاجم المغربي الشاب يونس البحراوي كأحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم المغربية في الآونة الأخيرة، وولد في الرابع من يناير (كانون الثاني) عام 2005، ويبلغ من العمر 21 عاماً، ونجح في لفت الأنظار إليه بفضل قدراته التهديفية العالية وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء كقلب هجوم كلاسيكي صريح.

وقد بدأت المسيرة الاحترافية للبحراوي وتشكلت موهبته بشكل واضح مع نادي الكوكب المراكشي المغربي، حيث تدرج في فئاته السنية وصولاً للفريق الأول، وقدم مستويات لافتة ساهمت في وضعه على رادار المنتخبات الوطنية للشباب، إذ شارك بقميص المنتخب المغربي تحت 20 سنة في استحقاقات دولية مهمة منها بطولة كأس العالم للشباب، مبرهناً على أنه يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله للعب في أعلى المستويات الاحترافية.

ونجح نادي التعاون في إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب ليعزز صفوفه بدءاً من الصيف الحالي.

ويأتي انضمام البحراوي إلى صفوف «السكري» برفقة مواطنه عبد الرزاق حمدالله ليؤكد طموحات النادي في المنافسة بقوة على إحدى بطولات الموسم المقبل، وتبدأ بذلك مرحلة جديدة في رحلة اللاعب الاحترافية يبحث فيها عن إثبات ذاته في واحد من أقوى الدوريات الآسيوية والعربية.

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