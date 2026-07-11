انضمام البحراوي يعزز النكهة «المغربية» في هجوم التعاون

أعلن نادي التعاون، إتمام تعاقده مع المهاجم المغربي الشاب يونس البحراوي لينضم للفريق الأول في خانة المواليد.

وكتب حساب النادي الرسمي عبر منصة «إكس» في إعلان تعاقده مع اللاعب: «ذئبٌ في المغرب... شُحذت مخالبه لهز الشباك».

وأضاف: «يونس البحراوي جاهز لكتابة أولى سطوره مع ⁧‫التعاون⁩ ‏لتبدأ رحلة مليئة بالشغف والعطاء لإسعاد مدرج الذئاب».

ويعدّ المهاجم المغربي الشاب يونس البحراوي كأحد أبرز المواهب الصاعدة في عالم كرة القدم المغربية في الآونة الأخيرة، وولد في الرابع من يناير (كانون الثاني) عام 2005، ويبلغ من العمر 21 عاماً، ونجح في لفت الأنظار إليه بفضل قدراته التهديفية العالية وتحركاته الذكية داخل منطقة الجزاء كقلب هجوم كلاسيكي صريح.

وقد بدأت المسيرة الاحترافية للبحراوي وتشكلت موهبته بشكل واضح مع نادي الكوكب المراكشي المغربي، حيث تدرج في فئاته السنية وصولاً للفريق الأول، وقدم مستويات لافتة ساهمت في وضعه على رادار المنتخبات الوطنية للشباب، إذ شارك بقميص المنتخب المغربي تحت 20 سنة في استحقاقات دولية مهمة منها بطولة كأس العالم للشباب، مبرهناً على أنه يمتلك كل المقومات الفنية والبدنية التي تؤهله للعب في أعلى المستويات الاحترافية.

ونجح نادي التعاون في إنهاء إجراءات التعاقد مع المهاجم الشاب ليعزز صفوفه بدءاً من الصيف الحالي.

ويأتي انضمام البحراوي إلى صفوف «السكري» برفقة مواطنه عبد الرزاق حمدالله ليؤكد طموحات النادي في المنافسة بقوة على إحدى بطولات الموسم المقبل، وتبدأ بذلك مرحلة جديدة في رحلة اللاعب الاحترافية يبحث فيها عن إثبات ذاته في واحد من أقوى الدوريات الآسيوية والعربية.