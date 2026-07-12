ساليبا وأوباميكانو يغيبان عن تدريبات فرنسا

لم يشارك المدافعان دايو أوباميكانو، ووليام ساليبا، في تدريب المنتخب الفرنسي السبت، في الوقت الذي يستعد فيه الديوك لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، الثلاثاء.

وعانى المدافع ساليبا من إصابة في الظهر طوال البطولة، وحصل على راحة، ولم يشارك في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

ولم ترد تفاصيل حول غياب أوباميكانو، لكن قلب الدفاع شارك في البطولة مباشرة بعد موسم مرهق مع بايرن ميونيخ.

ويعد اللاعبان، اللذان شاركا منذ البداية في الفوز 2 - صفر على المغرب في دور الثمانية، الخميس، من الأسباب الرئيسية التي جعلت فرنسا تستقبل هدفين فقط خلال 6 مباريات في كأس العالم حتى الآن، أكثر بفارق هدف واحد عن منافستها إسبانيا.