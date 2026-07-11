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الرياضة رياضة عالمية

كين يعادل رقم روني... ويقترب من بيتر شيلتون

كين خلال المباراة (إ.ب.أ)
كين خلال المباراة (إ.ب.أ)
  • ميامي : «الشرق الأوسط»
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  • ميامي : «الشرق الأوسط»
TT

كين يعادل رقم روني... ويقترب من بيتر شيلتون

كين خلال المباراة (إ.ب.أ)
كين خلال المباراة (إ.ب.أ)

واصل هاري كين زحفه نحو صدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب إنجلترا عبر التاريخ، وذلك بعد مشاركته مع الفريق خلال لقائه مع منتخب النرويج، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وحضر كين في القائمة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة، المقامة حالياً بمدينة ميامي، ليصل إلى مباراته رقم 120 مع المنتخب الإنجليزي، ويتقاسم المركز الثاني في القائمة مع النجم المعتزل واين روني.

وصار كين يبتعد بفارق 5 مباريات فقط من أجل معادلة الحارس السابق بيتر شيلتون، متصدر قائمة اللاعبين الإنجليز الأكثر مشاركة مع منتخب «الأسود الثلاثة» عبر التاريخ.

يذكر أن كين أحرز 85 هدفاً في 119 مباراة لعبها مع الفريق، قبل لقائه مع المنتخب النرويجي، علماً بأنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بفارق 32 هدفاً أمام أقرب ملاحقيه روني.

ويسعى كين، الذي أحرز 6 أهداف في المونديال الحالي، لقيادة منتخب إنجلترا للصعود للدور قبل النهائي في البطولة وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.

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ساليبا وأوباميكانو يغيبان عن تدريبات فرنسا

من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
TT
  • بوسطن الولايات المتحدة: «الشرق الأوسط»
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ساليبا وأوباميكانو يغيبان عن تدريبات فرنسا

من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)
من تدريبات فرنسا استعداداً لملاقاة إسبانيا (أ.ف.ب)

لم يشارك المدافعان دايو أوباميكانو، ووليام ساليبا، في تدريب المنتخب الفرنسي السبت، في الوقت الذي يستعد فيه الديوك لمواجهة إسبانيا في الدور قبل النهائي لكأس العالم، الثلاثاء.

وعانى المدافع ساليبا من إصابة في الظهر طوال البطولة، وحصل على راحة، ولم يشارك في مباراة فرنسا الأخيرة في دور المجموعات أمام النرويج.

ولم ترد تفاصيل حول غياب أوباميكانو، لكن قلب الدفاع شارك في البطولة مباشرة بعد موسم مرهق مع بايرن ميونيخ.

ويعد اللاعبان، اللذان شاركا منذ البداية في الفوز 2 - صفر على المغرب في دور الثمانية، الخميس، من الأسباب الرئيسية التي جعلت فرنسا تستقبل هدفين فقط خلال 6 مباريات في كأس العالم حتى الآن، أكثر بفارق هدف واحد عن منافستها إسبانيا.

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كأس العالم أميركا
الرياضة رياضة عالمية

رقم مونديالي تاريخي لبيكفورد حارس إنجلترا

بيكفورد يبعد إحدى الكرات خلال المباراة (أ.ب)
بيكفورد يبعد إحدى الكرات خلال المباراة (أ.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

رقم مونديالي تاريخي لبيكفورد حارس إنجلترا

بيكفورد يبعد إحدى الكرات خلال المباراة (أ.ب)
بيكفورد يبعد إحدى الكرات خلال المباراة (أ.ب)

كان جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، على موعد مع صناعة التاريخ في كرة القدم الإنجليزية، وذلك خلال لقاء منتخب «الأسود الثلاثة» مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم.

وأصبح بيكفورد اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي في المونديال، بعدما حضر بالقائمة الأساسية لفريق المدرب الألماني توماس توخيل في لقائه ضد المنتخب النرويجي، في دور الثمانية.

وخاض بيكفورد مباراته رقم 18 مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ليفض شراكته مع الحارس الإنجليزي السابق بيتر شيلتون، الذي لعب 17 لقاء مع الفريق بالبطولة.

وبصفة عامة، حملت هذه المباراة الرقم 90 في مسيرة بيكفورد مع منتخب إنجلترا، التي بدأت عام 2017.

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بيلينغهام... بصمة تهديفية خامسة في المونديال

بيلينغهام محتفلاً بالهدف (أ.ف.ب)
بيلينغهام محتفلاً بالهدف (أ.ف.ب)
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT
  • ميامي: «الشرق الأوسط»
TT

بيلينغهام... بصمة تهديفية خامسة في المونديال

بيلينغهام محتفلاً بالهدف (أ.ف.ب)
بيلينغهام محتفلاً بالهدف (أ.ف.ب)

واصل الإنجليزي جود بيلينغهام ممارسة هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي في لقاء منتخب إنجلترا مع نظيره النرويجي السبت في دور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وأحرز بيلينغهام هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء، المقام حالياً في مدينة ميامي.

وتلقى بيلينغهام تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة أنطوني جوردون، ليتوغل بالكرة داخل المنطقة، مراوغاً الدفاع النرويجي، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة بقدمه اليسرى، واضعاً الكرة على يسار أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، داخل الشباك.

وأصبح هذا هو الهدف الخامس للاعب الإنجليزي في المونديال الحالي، علماً بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن خلالها من التسجيل في مشواره بالبطولة.

وافتتح بيلينغهام أهدافه في تلك النسخة، عقب تسجيله هدفاً في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا بمرحلة المجموعات، التي شهدت إحرازه هدفاً أيضاً في انتصار الفريق 2 - صفر على بنما.

واستمر تألق بيلينغهام في مونديال 2026، بعدما أحرز ثنائية، في فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك بدور الـ16.

وبذلك، وصل بيلينغهام إلى 11 هدفاً في مسيرته مع منتخب إنجلترا، الذي يخوض معه الآن مباراته الدولية رقم 54.

ويسعى بيلينغهام لقيادة منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، التي توّج بها منتخب «الأسود الثلاثة» مرة وحيدة عام 1966، وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.

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