كين يعادل رقم روني... ويقترب من بيتر شيلتون

واصل هاري كين زحفه نحو صدارة قائمة أكثر اللاعبين خوضاً للمباريات مع منتخب إنجلترا عبر التاريخ، وذلك بعد مشاركته مع الفريق خلال لقائه مع منتخب النرويج، في دور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وحضر كين في القائمة الأساسية لمنتخب إنجلترا في المباراة، المقامة حالياً بمدينة ميامي، ليصل إلى مباراته رقم 120 مع المنتخب الإنجليزي، ويتقاسم المركز الثاني في القائمة مع النجم المعتزل واين روني.

وصار كين يبتعد بفارق 5 مباريات فقط من أجل معادلة الحارس السابق بيتر شيلتون، متصدر قائمة اللاعبين الإنجليز الأكثر مشاركة مع منتخب «الأسود الثلاثة» عبر التاريخ.

يذكر أن كين أحرز 85 هدفاً في 119 مباراة لعبها مع الفريق، قبل لقائه مع المنتخب النرويجي، علماً بأنه الهداف التاريخي لمنتخب إنجلترا، بفارق 32 هدفاً أمام أقرب ملاحقيه روني.

ويسعى كين، الذي أحرز 6 أهداف في المونديال الحالي، لقيادة منتخب إنجلترا للصعود للدور قبل النهائي في البطولة وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.