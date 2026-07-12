ماكيب لـ«الشرق الأوسط»: الرياض هي موطن «الرياضات الإلكترونية»

قال مايك ماكيب، نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية، في تصريح خاص لـ«الشرق الأوسط»، إن الرياض ستبقى الموطن الرئيسي لكأس العالم للرياضات الإلكترونية، رغم انتقال النسخة الحالية إلى العاصمة الفرنسية باريس، مشدداً على أن إقامة البطولة في فرنسا تأتي انسجاماً مع طابعها العالمي.

وأوضح ماكيب أن الرياض كانت نقطة انطلاق البطولة، وستظل جزءاً أساسياً من هويتها. وقال: «مهما تنقلت البطولة بين المدن والدول، سنعود دائماً إلى العاصمة السعودية الرياض، فهي الأساس الذي انطلقت منه الرياضات الإلكترونية بهذا الحجم».

️| مايك ماكيب نائب الرئيس التنفيذي والرئيس التنفيذي للعمليات في مؤسسة الرياضات الإلكترونية لـ«الشرق الأوسط»:- الرياض هي الموطن والأساس للرياضات الإلكترونية بدأت منها وسنعود لها دائماً ولكن بحكم إنه حدث عالمي فمن المنطقي أن تكون في دولة مثل فرنسا. pic.twitter.com/ipFGBRW5xy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 11, 2026

وأشار إلى أن المؤسسة تتطلع إلى أن تحقق الرياضات الإلكترونية في المستقبل المكانة الجماهيرية التي تحظى بها كرة القدم، مؤكداً أن القطاع يشهد بالفعل نمواً متسارعاً وزخماً إعلامياً وجماهيرياً كبيراً، في ظل الأجواء التنافسية والتفاعل المتزايد من المشجعين.

وأضاف أن شخصيات الألعاب أصبحت اليوم جزءاً مهماً من ثقافة التشجيع، وتسهم في تعزيز تجربة الجماهير وارتباطهم بالألعاب. لافتاً إلى أن المؤسسة تعمل على توسيع قاعدة المتابعين واستقطاب شرائح جديدة، خاصة الذين لم يسبق لهم خوض تجربة الرياضات الإلكترونية من خلال تقديم تجربة ترفيهية متكاملة تتيح لهم الاستمتاع بتفاصيل المنافسات وعالم الألعاب.