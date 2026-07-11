بيلينغهام... بصمة تهديفية خامسة في المونديال

واصل الإنجليزي جود بيلينغهام ممارسة هوايته في هزّ الشباك للمباراة الثانية على التوالي في لقاء منتخب إنجلترا مع نظيره النرويجي السبت في دور الثمانية لبطولة كأس العالم.

وأحرز بيلينغهام هدف التعادل لمنتخب إنجلترا في الدقيقة الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول من عمر اللقاء، المقام حالياً في مدينة ميامي.

وتلقى بيلينغهام تمريرة عرضية من الجانب الأيسر بواسطة أنطوني جوردون، ليتوغل بالكرة داخل المنطقة، مراوغاً الدفاع النرويجي، قبل أن يسدد تصويبة زاحفة بقدمه اليسرى، واضعاً الكرة على يسار أوريان نيلاند، حارس مرمى النرويج، داخل الشباك.

وأصبح هذا هو الهدف الخامس للاعب الإنجليزي في المونديال الحالي، علماً بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن خلالها من التسجيل في مشواره بالبطولة.

وافتتح بيلينغهام أهدافه في تلك النسخة، عقب تسجيله هدفاً في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا بمرحلة المجموعات، التي شهدت إحرازه هدفاً أيضاً في انتصار الفريق 2 - صفر على بنما.

واستمر تألق بيلينغهام في مونديال 2026، بعدما أحرز ثنائية، في فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك بدور الـ16.

وبذلك، وصل بيلينغهام إلى 11 هدفاً في مسيرته مع منتخب إنجلترا، الذي يخوض معه الآن مباراته الدولية رقم 54.

ويسعى بيلينغهام لقيادة منتخب إنجلترا للتأهل للدور قبل النهائي في البطولة، التي توّج بها منتخب «الأسود الثلاثة» مرة وحيدة عام 1966، وملاقاة الفائز من مباراة الأرجنتين وسويسرا.