رقم مونديالي تاريخي لبيكفورد حارس إنجلترا

كان جوردان بيكفورد، حارس مرمى منتخب إنجلترا، على موعد مع صناعة التاريخ في كرة القدم الإنجليزية، وذلك خلال لقاء منتخب «الأسود الثلاثة» مع منتخب النرويج في بطولة كأس العالم.

وأصبح بيكفورد اللاعب الأكثر مشاركة مع المنتخب الإنجليزي في المونديال، بعدما حضر بالقائمة الأساسية لفريق المدرب الألماني توماس توخيل في لقائه ضد المنتخب النرويجي، في دور الثمانية.

وخاض بيكفورد مباراته رقم 18 مع منتخب إنجلترا في كأس العالم، ليفض شراكته مع الحارس الإنجليزي السابق بيتر شيلتون، الذي لعب 17 لقاء مع الفريق بالبطولة.

وبصفة عامة، حملت هذه المباراة الرقم 90 في مسيرة بيكفورد مع منتخب إنجلترا، التي بدأت عام 2017.