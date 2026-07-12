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الرياضة رياضة سعودية

رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)
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رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

رشا الخميس (الشرق الأوسط)
رشا الخميس (الشرق الأوسط)

أكدت رشا الخميس، رئيسة الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، أن الاتحاد يتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عبر إتمام 5 توجهات استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

وقالت الخميس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجهات تشمل نشر الرياضة المجتمعية من خلال المدارس والجامعات والحدائق والأندية، وزيادة مشاركة الرياضيين في تصفيات وبطولات المملكة، إلى جانب تطوير البطولات المحلية وتعزيز الحضور في المشاركات القارية والدولية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الاتحاد والمنظومة الرياضية، والعمل على تعزيز الرعايات والشراكات لدعم نمو اللعبة.

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وأوضحت أن رياضة الفنون القتالية المختلطة تُعد من أكثر الرياضات تنوعاً، إذ تجمع بين عدة أساليب قتالية، مثل الملاكمة والركلات والمصارعة الأرضية، وهو ما أسهم في جعلها من أكثر الرياضات شعبية ومتابعة على مستوى العالم.

وأضافت أن الاتحاد يركز على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والرياضة المجتمعية، بهدف زيادة أعداد الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب لخوض هذه الرياضة، مؤكدة أن اتساع قاعدة الممارسين يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويعزز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.

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الرياضة رياضة سعودية

رحيل 4 لاعبات من «سيدات الاتحاد»

4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
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رحيل 4 لاعبات من «سيدات الاتحاد»

4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)
4 لاعبات رحلن عن صفوف سيدات الاتحاد (الشرق الأوسط)

أعلن الاتحاد، المنافس في الدوري الممتاز للسيدات، عن رحيل 4 لاعبات من صفوفه بعد تمثيلهن الفريق لمواسم عديدة.

ونشر الحساب الرسمي للنادي أسماء اللاعبات، وهن «رهف طارق، بيان محمد، فرح جفري، ندى الغامدي».

وكان النادي أعلن عن مغادرة اللاعبة البرازيلية لاتيسيا نونيز بعد تمثيلها الفريق لمدة موسمين.

وأنهى فريق سيدات الاتحاد مشواره في الموسم الماضي بالمركز الثالث على مستوى ترتيب الدوري السعودي، وهي المرة الأولى التي يوجد فيها الفريق ضمن المراكز الثلاثة الأولى.

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كرة القدم للسيدات السعودية
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)
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مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

خالد الغنام (الشرق الأوسط)
خالد الغنام (الشرق الأوسط)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات خالد الغنام، جناح النواخذة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حوافز مالية أخرى مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى استعارة الاتفاق لخدمات حارس المرمى حامد الشنقيطي من الاتحاد.

وتنتظر إدارة الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وعاش الغنام أفضل مواسمه، الموسم الماضي، رفقة فارس الدهناء، بعدما ساهم في 20 هدفاً (سجل 13 وصنع 7) في 33 مباراة لعبها بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.

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الدوري السعودي نادي الاتحاد السعودية
الرياضة رياضة سعودية

الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
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الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)
ناصر الهليل بين الهلال والاتحاد (موقع نادي النجمة)

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد دخل بقوة على خط مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل مدافع نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

ووفقاً لذات المصادر، جاء التحرك الاتحادي المفاجئ لضم الهليل بسبب إصابة أحمد شراحيلي.

كانت إدارة النجمة قد منحت الضوء الأخضر لمسؤولي الهلال للتفاوض المباشر مع المدافع البالغ من العمر 26 عاماً إثر تقديم «الزعيم» عرضاً رسمياً لشراء المدة المتبقية من عقده، رغم وجود اختلافات بسيطة بين الناديين حول القيمة المالية للصفقة.

وسترحب إدارة النجمة ببيع الهليل لصاحب العرض الأكبر خاصة بعد انضمام الاتحاد إلى خط المفاوضات لضم اللاعب.

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