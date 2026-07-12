رشا الخميس لـ«الشرق الأوسط»: الفنون القتالية في السعودية تزدهر

أكدت رشا الخميس، رئيسة الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة، أن الاتحاد يتطلع إلى مرحلة جديدة من النمو والتوسع، عبر إتمام 5 توجهات استراتيجية تستهدف نشر اللعبة، وتوسيع قاعدة ممارسيها، ورفع مستوى المنافسة على الصعيدين المحلي والدولي.

️| رشا الخميس رئيسة الاتحاد السعودي للفنون القتالية المختلطة في حديثها لـ«الشرق الأوسط»:-نسعى إلى نشر رياضة الفنون القتالية المختلطة في المدارس والجامعات والحدائق والأندية، وهي من أكثر الرياضات شعبية وانتشاراً عالمياً.#دوري_المقاتلين_المحترفين pic.twitter.com/Hgn7iduccy — الشرق الأوسط - رياضة (@aawsat_spt) July 10, 2026

وقالت الخميس، في حديثها لـ«الشرق الأوسط»، إن التوجهات تشمل نشر الرياضة المجتمعية من خلال المدارس والجامعات والحدائق والأندية، وزيادة مشاركة الرياضيين في تصفيات وبطولات المملكة، إلى جانب تطوير البطولات المحلية وتعزيز الحضور في المشاركات القارية والدولية، إضافة إلى ترسيخ مبادئ الحوكمة داخل الاتحاد والمنظومة الرياضية، والعمل على تعزيز الرعايات والشراكات لدعم نمو اللعبة.

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وأوضحت أن رياضة الفنون القتالية المختلطة تُعد من أكثر الرياضات تنوعاً، إذ تجمع بين عدة أساليب قتالية، مثل الملاكمة والركلات والمصارعة الأرضية، وهو ما أسهم في جعلها من أكثر الرياضات شعبية ومتابعة على مستوى العالم.

وأضافت أن الاتحاد يركز على نشر اللعبة في المدارس والجامعات والرياضة المجتمعية، بهدف زيادة أعداد الممارسين وإتاحة الفرصة أمام مزيد من المواهب لخوض هذه الرياضة، مؤكدة أن اتساع قاعدة الممارسين يسهم في رفع مستوى المنافسة، ويعزز حضور المملكة في المحافل الإقليمية والدولية خلال المرحلة المقبلة.