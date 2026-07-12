بعد ثنائيته... بيلينغهام رجل مباراة إنجلترا والنرويج

توّج الإنجليزي جود بيلينغهام بجائزة رجل مباراة منتخب بلاده ضد نظيره النرويجي، في المباراة التي أقيمت بينهما، مساء السبت، بالتوقيت المحلي، ضمن منافسات دور الثمانية لبطولة كأس العالم لكرة القدم، المقامة حالياً في الولايات المتحدة والمكسيك وكندا.

وتقمص بيلينغهام دور البطولة في المباراة، بعدما قاد منتخب إنجلترا لقلب تأخره بهدف نظيف إلى فوز 2 - 1 بعد التمديد، عقب تسجيله هدفين في الدقيقتين الثانية من الوقت المحتسب بدلاً من الضائع للشوط الأول و93، ليتأهل المنتخب الإنجليزي للدور قبل النهائي في المونديال للمرة الرابعة في تاريخه بعد نسخ 1966 و1990 و2018.

ووصل اللاعب الإنجليزي إلى 6 أهداف في المونديال الحالي، علماً بأنها المباراة الثانية على التوالي التي يتمكن خلالها من التسجيل في مشواره بالبطولة، علماً بأن اللاعب الإنجليزي يتقاسم المركز الثالث في قائمة هدافي النسخة الحالية مع زميله هاري كين.

وافتتح بيلينغهام أهدافه في تلك النسخة، عقب تسجيله هدفاً في فوز إنجلترا 4 - 2 على كرواتيا بمرحلة المجموعات، التي شهدت إحرازه هدفاً أيضاً في انتصار الفريق 2 - صفر على بنما.

واستمر تألق بيلينغهام في مونديال 2026، بعدما أحرز ثنائية، في فوز إنجلترا 3 - 2 على المكسيك بدور الـ.16

وبذلك، وصل بيلينغهام إلى 12 هدفاً في مسيرته مع منتخب إنجلترا، الذي يخوض معه الآن مباراته الدولية رقم 54.