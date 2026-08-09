أراوخو يسافر إلى ليفربول لإكمال إعارته من برشلونة

بات من المقرَّر أن يسافر الأوروغواياني رونالد أراوخو، مدافع برشلونة الإسباني، إلى مدينة ليفربول الإنجليزية، صباح اليوم (الأحد)، وذلك من أجل إنهاء جميع التفاصيل الخاصة بانتقاله للفريق الإنجليزي خلال فترة الانتقالات الصيفية الحالية.

وذكرت صحيفة «موندو ديبورتيفو» الإسبانية أن أراوخو سيبدأ فصلاً جديداً في مسيرته الكروية، حيث سيسافر اللاعب البالغ من العمر 27 عاماً إلى ليفربول لإنهاء جميع الأمور، حيث من المقرر أن ينتقل على سبيل الإعارة.

وأوضحت الصحيفة أن لقاءات بين جميع الأطراف (برشلونة وليفربول وممثلي اللاعب) قد أُقيمت، أول من أمس الجمعة، حيث وافق النادي الكاتالوني على انتقال أحد أصحاب شارة قيادته إلى الفريق الإنجليزي على سبيل الإعارة للموسم المقبل.

ويتضمن الاتفاق التعاقد مع اللاعب بشكل دائم، بعد انتهاء فترة الإعارة، مقابل 55 مليون يورو.

وجاء قرار أراوخو بالرحيل إلى عدم ضمانه المكانة الأساسية في تشكيل المدرب الألماني هانزي فليك، ليوافق على خوض تحدٍّ جديد يعيده إلى أفضل مستوياته.