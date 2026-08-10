الألمنيوم يواصل صعوده للجلسة السادسة مسجلاً أعلى مستوى في 7 أسابيع

ارتفعت أسعار الألمنيوم للجلسة السادسة على التوالي اليوم (الاثنين)، لتسجل أعلى مستوى لها في نحو 7 أسابيع، في ظل استمرار تراجع مخزونات المعدن خفيف الوزن في البورصات.

وصعد الألمنيوم القياسي لأجل 3 أشهر في بورصة لندن للمعادن بنسبة 1.4 في المائة إلى 3326.50 دولار للطن المتري بحلول الساعة 09:00 بتوقيت غرينيتش، بعدما لامس في وقت سابق 3336.50 دولار، وهو أعلى مستوى له منذ 23 يونيو (حزيران)، وفق «رويترز».

وقالت إيفا مانثي، استراتيجية السلع في «بنك آي إن جي»، إن الارتفاع الأخير في أسعار النحاس الذي سجل أعلى مستوى في 6 أشهر الأسبوع الماضي، عزز المعنويات الصعودية الأوسع نطاقاً في أسواق المعادن الصناعية.

وأضافت: «لا تزال الأساسيات الخاصة بالألمنيوم داعمة، مع بقاء المخزونات في البورصات عند مستويات منخفضة، بينما من المتوقع أن يظل السوق في حالة عجز هذا العام».

وبلغ إجمالي مخزونات الألمنيوم في بورصة لندن للمعادن أدنى مستوى لها هذا القرن عند 254900 طن، بينما وصلت المخزونات المتاحة أو المسجلة بأوامر تسليم إلى أدنى مستوياتها منذ أبريل (نيسان) 2025.

وفي الصين، أكبر مستهلك للمعادن، تراجعت مخزونات الألمنيوم في بورصة شنغهاي للعقود الآجلة بمقدار 13 ألف طن الأسبوع الماضي.

وكتبت «سيتي» في مذكرة يوم الجمعة أن الطلب من المستخدمين النهائيين في الصين كان ضعيفاً خلال النصف الأول من العام، إلا أن مخاطر مزيد من التراجع تبدو محدودة. وأضاف البنك: «تجعل مستويات المخزونات المنخفضة السوق أكثر حساسية بشكل متزايد للتغيرات في الطلب الفعلي الأساسي وتوقعات الطلب».

وعلى خلاف النحاس، لا توجد في الولايات المتحدة مخزونات كبيرة من الألمنيوم في البورصات تشكل هامش أمان؛ إذ لا يوجد سوى 5 أطنان في أوينزبورو بولاية كنتاكي ضمن بورصة كومكس.

وفي المقابل، ارتفع النحاس في بورصة لندن للمعادن بنسبة 0.5 في المائة إلى 14150.50 دولار للطن، ليستقر فوق مستوى 14 ألف دولار، بعدما سجل الأسبوع الماضي أقوى مكاسب أسبوعية له منذ مايو (أيار).

وتراجعت واردات الصين من النحاس غير المشغول بنسبة 11.5 في المائة على أساس سنوي إلى 425 ألف طن في يوليو (تموز)، بينما انخفضت علاوة يانغشان، التي تعد مؤشراً على شهية الصين لاستيراد النحاس، إلى 101 دولار للطن يوم الجمعة، وهو أدنى مستوى لها منذ 20 يوليو.

وقالت مانثي: «لا يزال النحاس مدعوماً بضيق الأسواق الفعلية، وانخفاض المخزونات، واستمرار المخاوف بشأن الإمدادات».

وفي أسواق المعادن الأخرى، ارتفع الزنك 0.5 في المائة إلى 3278.50 دولار للطن، وصعد الرصاص 0.7 في المائة إلى 1900 دولار، وزاد النيكل 0.2 في المائة إلى 17030 دولاراً، بينما ارتفع القصدير 0.9 في المائة إلى 56030 دولاراً للطن.