الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

مصادر لـ«الشرق الأوسط»: الغنام اتحادي بـ«اتفاق»

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد توصل إلى اتفاق مع نظيره الاتفاق للحصول على خدمات خالد الغنام، جناح النواخذة، خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.

وأشارت المصادر إلى أن قيمة الصفقة ستبلغ 30 مليون ريال سعودي، إضافة إلى حوافز مالية أخرى مرتبطة بالأداء، بالإضافة إلى استعارة الاتفاق لخدمات حارس المرمى حامد الشنقيطي من الاتحاد.

وتنتظر إدارة الاتفاق موافقة لجنة الرقابة المالية لإتمام الصفقة بشكل رسمي.

وعاش الغنام أفضل مواسمه، الموسم الماضي، رفقة فارس الدهناء، بعدما ساهم في 20 هدفاً (سجل 13 وصنع 7) في 33 مباراة لعبها بالدوري السعودي للمحترفين وكأس الملك.