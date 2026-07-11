الاتحاد يدخل بقوة على خط مفاوضات «الهلال والهليل»

علمت «الشرق الأوسط»، من مصادر مطلعة، أن نادي الاتحاد دخل بقوة على خط مفاوضات الهلال مع ناصر الهليل مدافع نادي النجمة خلال فترة الانتقالات الصيفية الجارية.
ووفقاً لذات المصادر، جاء التحرك الاتحادي المفاجئ لضم الهليل بسبب إصابة أحمد شراحيلي.
كانت إدارة النجمة قد منحت الضوء الأخضر لمسؤولي الهلال للتفاوض المباشر مع المدافع البالغ من العمر 26 عاماً إثر تقديم «الزعيم» عرضاً رسمياً لشراء المدة المتبقية من عقده، رغم وجود اختلافات بسيطة بين الناديين حول القيمة المالية للصفقة.
وسترحب إدارة النجمة ببيع الهليل لصاحب العرض الأكبر خاصة بعد انضمام الاتحاد إلى خط المفاوضات لضم اللاعب.