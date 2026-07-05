أشرف عبد الباقي: مسرحية «الساحل الشرير» تنتقد التصنيف الطبقي بحبكة كوميدية

يستعد الفنان المصري أشرف عبد الباقي لافتتاح عرضه المسرحي الجديد «الساحل الشرير» خلال الأيام القليلة المقبلة، والذي يقدِّمه على مسرح جديد يطل على البحر بـ«بورتو مارينا» بالساحل الشمالي المصري، مؤكداً أنَّه قام بالإشراف على إقامته بنفسه بعد خبرة اكتسبها في بناء المسارح بمصر والدول العربية. وكشف في حوار مع «الشرق الأوسط» عن أنَّ العرض الكوميدي ينتقد التصنيف الطبقي بين الساحل الشرير والآخر الطيب برؤية كوميدية. ولفت إلى مشاركة 14 من شباب الممثلين السكندريين في المسرحية، مؤكداً أهمية عروض المسرح الصيفي في مصر، ومشدداً على أهمية أن يذهب المسرح للجمهور في أي مكان يوجد به.

ويخرج أشرف عبد الباقي المسرحية، ويلعب بطولتها، وهو العرض رقم 40 له بصفته مخرجاً، ويشارك في بطولة العرض الجديد الفنان أحمد عبد الوهاب الذي لفت الأنظار بمشاركته في بطولة مسلسل «ورد على فل وياسمين» الذي عُرض مؤخراً على الشاشات المصرية، وهو أيضاً مؤلف المسرحية بمشاركة زميله كريم سامي، كما تضم المسرحية بين أبطالها الفنانة الشابة كارولين عزمي، وكريم عفيفي، وإبرام سمير.

تنتقد المسرحية فكرة التصنيف الطبقي بين ساحل «طيب» وآخر «شرير» التي أطلقها البعض على قرى الساحل الشمالي. ويقول أشرف: «إن الساحل الطيب كان شريراً قبل ذلك، فقد كانت شواطئ (مراقيا) و(مارابيلا) قبل سنوات مكاناً للمجتمع الأرستقراطي، ثم صارت ساحلاً طيباً مع ظهور قرى جديدة، كما كانت (مارينا) تُمثِّل شواطئ النجوم والأثرياء، وصارت الآن من ضمن شواطئ الساحل الطيب، مع إنشاء قرى أكثر فخامة وإبهاراً على امتداد الساحل الغربي لشمال مصر، ونقدِّم من خلال العرض رؤيةً مسرحيةً كوميديةً لفكرة الساحل الشرير».

ملصق المسرحية التي تفتتح عروض الصيف بالساحل الشمالي (حساب أشرف عبد الباقي على «فيسبوك»)

ويتطرَّق أشرف إلى مؤلفَي المسرحية قائلاً: «كريم سامي الشهير بـ(كيمز) وأحمد عبد الوهاب كتبا نحو 50 مسرحية بفرقة (مسرح مصر)، وهما يُشكِّلان ثنائياً ناجحاً». ويضيف أن أحمد عبد الوهاب عرفه مؤلفاً قبل أن يتجه إلى التمثيل، حيث كان أول عمل له ممثلاً من خلال مسرحية «برهومة» بـ«مسرح مصر» التي كتبها أيضاً مع «كميز».

ويشهد العرض مشاركة 14 ممثلاً وممثلة من قصور الثقافة، ومعهد الفنون المسرحية، والفرق الحرة بالإسكندرية، الذين اختارهم أشرف عبد الباقي من خلال عروضهم التي قدموها عبر فرقة «سوكسيه» التي أقامها ليتيح للتجارب المسرحية الجيدة عرضها على مسرح «نجيب الريحاني» الذي يقيم به عروضه. ويقول عبد الباقي: «لم أكن في حاجة لعمل اختبارات لهم، فقد شاهدتهم على المسرح ولمست ردود فعل الجمهور على أدائهم، وهذا في رأيي أقوى من أي اختبارات، فهم أصحاب مواهب واعدة».

مسرح على البحر

وتمَّ اختيار موقع العرض الجديد ليطل على البحر مباشرة بالمشاركة مع شركة «عامر غروب» وإشراف دكتور محمود سامي أستاذ الديكور بالمعهد العالي للفنون المسرحية الذي يعمل مع عبد الباقي في جميع عروضه، وكما يقول أشرف: «بنينا أكثر من مسرح معاً، وقد أخذ هذا المسرح وقتاً طويلاً في إنشائه، وهذه تجربة مررت بها كثيراً، واكتسبت خبرة في إقامة المسارح من عملي في مصر والكويت والسعودية وأبوظبي، وقد انتهينا من إقامة المسرح بكل تجهيزاته، وتركيب الشاشات وأجهزة الصوت والإضاءة، وقد تحوَّل لمسرح على أحدث التقنيات، وأجرينا به البروفات النهائية».

وكان أشرف عبد الباقي قد أقام مسرحاً العام الماضي في «بورتو غولف بمارينا» يقول عنه: «الحمد لله كان رد الفعل جيداً، لكن كان التركيز على الغناء أكثر، وقدَّمنا مسرحيةً واحدةً، لكن هذا العام نقدِّم العرض المسرحي (الساحل الشرير)، ونتيح للجمهور اختيار ما يعجبه من فقرات (ستاند أب كوميدي)، و(بودكاست)، و(مسرح عرائس)».

الفنان المصري أشرف عبد الباقي (حسابه على «فيسبوك»)

يؤكد أشرف عبد الباقي أهمية عروض المسرح الصيفي، ويشير إلى أن «عشرات المسرحيات لكبار النجوم مثل فؤاد المهندس وعبد المنعم مدبولي ومحمد عوض كانت تنتقل للإسكندرية خلال الموسم الصيفي، وأنه كان من ضمن طقوس عائلته في المصيف بالإسكندرية مشاهدة المسرحيات، وقد شاهد من خلالها عروضاً لا ينساها مثل (شاهد ما شفش حاجة)، و(العيال كبرت)».

ويلفت عبد الباقي إلى أن بدايته ممثلاً كانت من خلال مسرحية «خشب الورد» بالإسكندرية عام 1986، فهو ابن المسرح الصيفي، حيث كانت هناك 13 فرقة مسرحية تضم عروضاً لكبار النجوم على غرار عادل إمام، وسمير غانم، ومحمود عبد العزيز، ومحمد صبحي، ويضيف قائلاً: «أغلب المسارح التي كانت تستقبل هؤلاء النجوم هُدمت وأُقيمت بدلاً منها أبراج سكنية، كما اتجه جمهور الإسكندرية لمنطقة العجمي (غرب الإسكندرية) ثم إلى السواحل الغربية، وعلينا أن نذهب للجمهور أينما كان».