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يوميات الشرق

«مزاد عاطفي»... مسرحية سعودية ترصد أزمة امرأة تواجه الغدر والخذلان

العرض ينافس بمهرجان «القاهرة للمونودراما»

العرض المسرحي السعودي «مزاد عاطفي» (الشرق الأوسط)
العرض المسرحي السعودي «مزاد عاطفي» (الشرق الأوسط)
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«مزاد عاطفي»... مسرحية سعودية ترصد أزمة امرأة تواجه الغدر والخذلان

العرض المسرحي السعودي «مزاد عاطفي» (الشرق الأوسط)
العرض المسرحي السعودي «مزاد عاطفي» (الشرق الأوسط)

يلامس العرض المسرحي السعودي «مزاد عاطفي» أوجاع امرأة تعرضت للغدر والخذلان في حياتها مما ترك ندوباً وجراحاً تفضفض بها أمام الجمهور، وتواجه البطلة كل ما تعرضت له بشجاعة وبروح السخرية والمرح في مشاهد تجعل المتفرج متضامناً معها.

ويخوض العرض المنافسة ضمن مسابقة الدورة التاسعة لمهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» التي تشهد عروضاً عربية ودولية لمسرحيات من فلسطين والأردن والعراق ومصر وأستراليا وتونس وألبانيا.

«مزاد عاطفي» مونودراما من فصل واحد، من تأليف عهود القرشي وبطولة أفنان الأخضر وإخراج تركي باعيسي ومن إنتاج فرقة «جوقة المسرح» بالرياض.

قدمت بطلة المسرحية الممثلة أفنان الأخضر أداء لافتاً، معبرة عن تحولات عاشتها شخصية «أحلام» تسببت في جروح غائرة. تفتتح الشخصية العرض كما لو كانت تفتتح مزاداً، متسائلة عن تحولات الحب والعِشرة، وتتحدث عن خذلان الرجال في حياتها لها، بين زوجها الأول الذي تخلى عنها بعد 10 سنوات لم ينجبا فيها، وبين زوجها الثاني الذي بدا كطوق حب ونجاة وقد جمعت بينهما هواية القراءة واقتناء الكتب، ثم صدمتها عندما قام بالاستيلاء على روايتها الأولى ونسبها لنفسه.

أفنان الأخضر في مشهد بالمسرحية (الشرق الأوسط)

وتستعيد البطلة خلال العرض علاقتها بأبيها وإخوتها الرجال الذين وقفوا ضد رغبتها، لتحمل ميراثاً من الألم والخوف.

وعبّرت أفنان الأخضر عن سعادتها بردود فعل الجمهور خلال العرض الذي أقيم بـ«مسرح الغد» بالقاهرة، الأربعاء، وقالت لـ«الشرق الأوسط» إن المسرحية مثّلت اختباراً صعباً لها بصفتها ممثلة، وكانت بمثابة تحدٍ لها؛ لأنها عرض «مونودراما» وليست مسرحية عادية بها ممثلون آخرون يشاركونها المواقف الدامية والحوار، لكن في «المونودراما» يقع كل شيء على عاتق الممثل وعليه أن يجذب الجمهور من البداية للنهاية، وأن يظل ممسكاً بالإيقاع دون أن يفلت منه، حتى يتوحد مع أزمة أحلام ويصدقها.

وتضيف قائلة إن «المسرحية بها كثير من مرارة الخذلان الذي تتعرض له البطلة في مختلف مراحل حياتها حتى من الأهل، مؤكدة أن النص كتبته امرأة عن امرأة وهو يتقاطع مع حياة النساء اللائي يتعرضن لمواقف مماثلة من أقرب الناس لهن».

وتروي أفنان قصتها مع المسرحية، قائلة: «شجعتني والدتي على التمثيل لعلمها مدى شغفي منذ طفولتي به، وتحمست معي لهذه المسرحية وتوقعت أن أحوز عنها جوائز، إلا أن والدتي توفيت قبل عرضها»، ولكن «حلمها تحقق» كما تقول أفنان، فقد فازت عن دورها بجائزتين من مهرجان شرم الشيخ الدولي للمسرح الشبابي العام الماضي كأفضل ممثلة وأفضل موهبة متميزة.

وتعمل أفنان إعلامية وممثلة، وهذا هو عرضها المسرحي الثاني بعد أن قدمت قبل عامين مسرحية «زهرة الخريف» التي عرضت في كل من «جورجيا» و«المغرب»، وتقول إنها تعشق المسرح بشكل خاص وقد ساعدها المخرج تركي باعيسى في صقل موهبتها وعمل على تدريبها على الصوت والأداء، مؤكدة أن المسرح السعودي يشهد طفرة كبيرة ويحظى بدعم لافت عبر هيئة المسرح بوزارة الثقافة ومنصة «هاوي» التي تدعم المواهب دعماً لا محدوداً.

وحازت مؤلفة المسرحية عهود القرشي على الجائزة الثانية لهيئة المسرح والفنون الأدائية بالمملكة قبل عامين عن مسرحية «مزاد عاطفي»، وبحسب المخرج السعودي تركي باعيسي فإن نص المسرحية يُعد مغرياً لأي مخرج وبه مساحة تجريب واسعة وقد جذبه عنوان المسرحية في البداية وحين قرأها وجد نفسه أمام لغة متفردة لكاتبة مبدعة تكتب بسلاسة، وقد قام بإعداد النص لأنه كان طويلاً نسبياً، معبراً عن سعادته بتفاعل الحضور بشكل جيد مع العرض.

تركي باعيسى مخرج مسرحية «مزاد عاطفي» (الشرق الأوسط)

وأخرج عيسى نحو 20 عرضاً مسرحياً، وأسس فرقة «جوقة المسرح» 2021 التي قدمت 23 عرضاً مسرحياً خلال 120 ليلة عرض وتضم أكثر من 80 فناناً في مختلف فنون المسرح ومن مختلف الأعمار، ويقول عيسى لـ«الشرق الأوسط»: «لدينا جمهور متعطش للمسرح ولعمل جيد يحوز احترامه ويمتعه».

ويؤكد عيسى على اهتمام فرقة «جوقة المسرح» بالمشاركة في المهرجانات الدولية وتقديم عروض في السعودية، لافتاً إلى أن الناقد الأميركي ريتشارد شكنر كتب مقالاً مهماً عام 2022 عن مسرحية «سجناء أحرار» التي قدمتها الفرقة بعدما شاهدها بمهرجان شرم الشيخ للمسرح الشبابي.

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المسرح السعودية

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يوميات الشرق

معرض سعودي يستكشف أسرار الحضارات المكتوبة على الصخور

يستعرض المعرض مجموعة نادرة من شواهد القبور المصنوعة من حجر البازلت الأسود البركاني (الشرق الأوسط)
يستعرض المعرض مجموعة نادرة من شواهد القبور المصنوعة من حجر البازلت الأسود البركاني (الشرق الأوسط)
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معرض سعودي يستكشف أسرار الحضارات المكتوبة على الصخور

يستعرض المعرض مجموعة نادرة من شواهد القبور المصنوعة من حجر البازلت الأسود البركاني (الشرق الأوسط)
يستعرض المعرض مجموعة نادرة من شواهد القبور المصنوعة من حجر البازلت الأسود البركاني (الشرق الأوسط)

بين جبال طويق، ونقوش نجران التاريخية، وصمت شواهد القبور الحجازية التي تروي قصص الراحلين بالخط الكوفي البديع، تختزل الصخور حكاية الوجود البشري والجيولوجي على أرض الجزيرة العربية.

وبالتزامن مع اليوم العالمي للصخور تستضيف مكتبة الملك فهد الوطنية بالرياض معرضاً استثنائياً بعنوان «من العُلا إلى نجران... تاريخ لا يمحوه الزمان»، يضم على جدرانه قطعاً صخرية متنوعة الأشكال، تأخذ الزائر في رحلة بصرية وعلمية عبر الزمن، ليفك شفرات لغة الأرض وإرث الإنسان الذي نُحت في الصخر ليبقى عصياً على النسيان.

تبدأ رحلة المعرض من قلب جبال طويق وشعاب الخصم في منطقة الرياض (الشرق الأوسط)

أسرار الأعماق في طويق

تبدأ رحلة المعرض من قلب جبال طويق وشعاب الخصم في منطقة الرياض، وتتربع «أحفورة مرجان المخ الميت» في المكان بوصفها قطعة جيولوجية نادرة، تشبه بتلافيفها الدقيقة المخ البشري، وتعود إلى بقايا مستعمرة شعاب مرجانية قديمة تنتمي إلى شعبة اللاسعات (طائفة المرجانيات) التي تحجرت عبر ملايين السنين.

وتعد هذه الأحفورة، التي تعود للعصور الباليوزوية أو الميزوزوية، شاهداً علمياً قاطعاً على أن وسط الجزيرة العربية كان يوماً غارقاً تحت مياه بحار قديمة دافئة، كما تُستخدم هذه التكوينات الرسوبية كأدوات حاسمة لعلماء الجيولوجيا لتحديد أعمار الطبقات الأرضية، وتتبع التحولات المناخية الكبرى.

ولا يقتصر الشاهد البيئي على البحار؛ إذ يضم المعرض أنسجة نباتية وأشجاراً متحجرة يعود تاريخها إلى ملايين السنين دُفنت بفعل الترسبات الطينية أو الأنشطة البركانية في عصور كانت تضج بالغابات الكثيفة، وباتت اليوم بمنزلة «كتاب مفتوح» يساعد العلماء على فهم جغرافيا المناخ القديم للجزيرة العربية وتحولاتها من الخضرة والنماء إلى الطبيعة الصحراوية الحالية.

الحجر يتحدث أبجدية أولى

من الجيولوجيا إلى الحضارة الإنسانية ينتقل المعرض بالزوار إلى الجنوب الساحر، وتحديداً إلى منطقة نجران. هناك، تقف قطعة أثرية من الرخام الأبيض تعود إلى القرن التاسع قبل الميلاد، حُفر عليها بـ«الخط المسند» الجنوبي العريق.

ولا تمثل هذه القطعة مجرد أثر فني، بل هي حلقة وصل معرفية توثق تطور الحرف العربي؛ فالخط المسند هو الأب الروحي الذي تفرعت منه الروابط والأحرف العربية الحديثة، لتشهد هذه الصخرة الرخامية على ريادة إنسان الجزيرة العربية في تدوين فكره ولغته ومعاملاته منذ ما يقارب ثلاثة آلاف عام.

نُقوش بالخط الكوفي الغائر تمثل بدايات التدوين الجنائزي الإسلامي البسيط والعميق في آن واحد (الشرق الأوسط)

شواهد الحجاز بالخط الكوفي

وفي زاوية أخرى يقدم المعرض مجموعة نادرة من شواهد القبور المصنوعة من حجر البازلت الأسود البركاني، التي عُثر عليها في منطقة الحجاز، والتي تعكس ملامح من العهد الإسلامي المبكر وتطور الخط العربي.

ومن المعروضات يبرز شاهد قبر من القرن الأول الهجري، يعود لـ«قاسم بن صالح»، وقد نُقش بالخط الكوفي الغائر، ليمثل بدايات التدوين الجنائزي الإسلامي.

شواهد القبور الحجازية تروي قصص الراحلين بالخط الكوفي البديع (الشرق الأوسط)

ويضم المعرض أيضاً شواهد من القرن الرابع الهجري (العاشر الميلادي)، تبرز في تفاصيلها دقة النقش بالخط الكوفي البارز؛ إذ نرى شاهداً لـ«أبي الحارث محمد بن روح المخزومي» مكوناً من 12 سطراً بديعاً، وشاهداً آخر لـ«الحارث بن محمد بن هشام بن المغيرة المخزومي»، يعكسان هيبة الخط وحضور القبائل القرشية المخزومية في تاريخ الحجاز ومكانتها الاجتماعية.

تحضر «الرحى» كأداة حجرية تراثية لا غنى عنها في المنازل القديمة (الشرق الأوسط)

«الرحى» في وجدان الشعراء العرب

ولم يغفل المعرض تفاصيل الحياة اليومية والوجدانية لإنسان الجزيرة العربية؛ إذ تحضر «الرحى» كأداة حجرية تراثية لا غنى عنها في المنازل القديمة.

وتتكون الرحى من حجرين مستديرين متطابقين يوضعان فوق بعضهما لطحن الحبوب وتحويلها إلى دقيق. ويتجاوز حضور الرحى في المعرض بُعده المعيشي إلى البُعد الثقافي والرمزي؛ إذ طالما كانت الرحى حاضرة في وجدان الشعراء العرب منذ العصر الجاهلي، مروراً بالعصور الإسلامية والأموية والعباسية، حيث كانت تظهر في قصائد الفخر والحرب كرمز للدوران والاستمرارية، وصراع الأيام التي «تطحن» الناس والجيوش كما يطحن الحجر حبات القمح.

وفي مجمله يمثل معرض «من العُلا إلى نجران» استعادة بصرية لتاريخ وطني كُتب على تضاريس الأرض، ودعوة مفتوحة للأجيال الجديدة لقراءة كتاب الطبيعة والحضارة الذي خطّته يد الزمن على صخور السعودية في مختلف مناطقها.

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آثار معرض السعودية
يوميات الشرق

كوهي كادوواكي: «نحن غرباء» يثبت أن الرسوم المتحركة ليست للأطفال فقط

عرض الفيلم في مهرجان أنسي بفرنسا (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم في مهرجان أنسي بفرنسا (الشركة المنتجة)
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كوهي كادوواكي: «نحن غرباء» يثبت أن الرسوم المتحركة ليست للأطفال فقط

عرض الفيلم في مهرجان أنسي بفرنسا (الشركة المنتجة)
عرض الفيلم في مهرجان أنسي بفرنسا (الشركة المنتجة)

قال المخرج الياباني كوهي كادوواكي إن فيلم الرسوم المتحركة «نحن غرباء» يراهن على تقديم تجربة مختلفة عن الصورة التقليدية المرتبطة بأفلام التحريك، إذ يتناول موضوعات إنسانية معقدة مثل الذنب والخيانة والوحدة والذاكرة والاغتراب، من خلال حكاية تمتد من الطفولة إلى مرحلة الرشد. مؤكداً أن العمل لا يستهدف الأطفال فقط، بل يسعى إلى مخاطبة المشاهدين من مختلف الأعمار عبر قصة تبحث في تأثير اللحظات الصغيرة على مصائر البشر، وفي الجروح التي تظل كامنة داخل الإنسان لسنوات طويلة.

وأضاف كادوواكي في مقابلة مع «الشرق الأوسط» عبر «زووم» أن فكرة العمل ولدت من تأملات وتجارب شخصية، لا سيما من خلال تجربتي الحب الأول والابتعاد عن صديق مقرّب خلال سنوات الطفولة، مشيراً إلى أنه مزج بين تلك الذكريات وعناصر خيالية أخرى ليصنع عملاً يتجاوز حدود السيرة الذاتية نحو أسئلة أوسع تتعلق بالانتماء والندم والعلاقات الإنسانية.

وعُرض فيلم الرسوم المتحركة «نحن غرباء» أخيراً ضمن فعاليات مهرجان «أنسي الدولي لأفلام الرسوم المتحركة» في فرنسا، وهو إنتاج ياباني فرنسي مشترك يمتد لـ117 دقيقة، تدور أحداثه في بلدة يابانية صغيرة حيث تؤدي خيانة طفولية تبدو عابرة إلى تداعيات تستمر لسنوات طويلة، وتؤثر في حياة الصديقين بطلي العمل.

المخرج الياباني كوهي كادوواكي (الشركة المنتجة)

ومن خلال متابعة مساريهما من المرحلة الابتدائية إلى مرحلة الرشد، يناقش العمل موضوعات التنمر والعزلة والصداقة المفقودة والذكريات التي لا تتوقف عن مطاردة أصحابها.

وأوضح كادوواكي أن اختياره لفن الرسوم المتحركة لتقديم قصة الفيلم ارتبط بطبيعة القصة نفسها، مشيراً إلى أن «الأنيميشن» يمنح المخرج قدرة خاصة على توجيه انتباه المشاهد نحو أدق التفاصيل وأكثرها بساطة، لكون كل عنصر مرسوم داخل الكادر يحمل معنى مقصوداً، سواء كان تعبيراً على وجه شخصية أو شكلاً في السماء أو حركة صغيرة داخل المشهد، مما يسمح للمشاهد بالتوغل تدريجياً داخل الحالة النفسية للشخصيات بصورة قد تتجاوز أحياناً ما يمكن أن تحققه السينما الحية.

وأضاف أن «قطاعاً ليس بالقليل من الجمهور ما زال ينظر إلى أفلام الرسوم المتحركة باعتبارها موجّهة للأطفال بالدرجة الأولى، لكني لم أنطلق أثناء صناعة الفيلم من رغبة في تحدي هذه الفكرة بشكل مباشر لأن ثقافة (الأنيميشن) في اليابان مختلفة إلى حد كبير، حيث يتابعها الكبار والصغار على حد سواء».

وأشار إلى أن أحد الأسئلة الرئيسية التي طرحها الفيلم يتعلق بتأثير القرارات الصغيرة في حياة الإنسان، موضحاً أن امتلاك لعبة معينة أو فقدانها، أو حتى حادث بسيط مثل كسر مظلة خلال الطفولة، قد يبدو أمراً تافهاً بالنسبة للكبار، لكنه قد يتحول إلى لحظة فارقة في حياة طفل، فالأطفال يمتلكون عالماً اجتماعياً خاصاً بهم، مليئاً بالتعقيدات والمشاعر التي لا ينتبه إليها البالغون دائماً.

وعن عنوان الفيلم «نحن غرباء»، أوضح المخرج أنه لا يجزم بأن الشعور بالاغتراب تجربة عالمية يعيشها الجميع بالطريقة نفسها، لكنه يرى أن هناك كثيرين يشعرون في مرحلة من حياتهم وكأن الآخرين يمتلكون مفاتيح الانتماء إلى العالم بينما يفتقدونها هم، وشخصيات الفيلم تنتمي إلى هذه الفئة التي تعيش دائماً على هامش الشعور بالأمان والاندماج.

وأشار إلى أن «الصمت يحتل مساحة كبيرة داخل الفيلم مع الاعتماد في كثير من الأحيان على النظرات والإيماءات والحركات البسيطة بدلاً من الحوار المباشر، لكون هذا الأسلوب يمنح الجمهور فرصة للمشاركة في بناء المعنى، ويترك مساحة لكل مشاهد كي يملأ الفراغات وفقاً لخبراته ومشاعره الخاصة».

قام المخرج بعدة أدوار لخروج الفيلم للنور (الشركة المنتجة)

ويرى كادوواكي أن «الانتقال من الطفولة إلى مرحلة الرشد يكشف للإنسان حقائق لم يكن قادراً على رؤيتها في الماضي، فالبشر غالباً لا يدركون قيمة بعض الأشياء إلا بعد فقدانها، سواء تعلق الأمر بالصداقة أو الوقت أو الأماكن أو حتى الأجواء التي أحاطت بفترة معينة من حياتهم، وهو ما حاولت التعبير عنه من خلال رحلة بطلي الفيلم عبر الزمن»، على حد تعبيره.

وعن البناء السردي للعمل، قال المخرج الياباني إنه اختار الاعتماد على تعدد وجهات النظر، بهدف دفع المشاهد إلى إعادة التفكير في افتراضاته المسبقة، ولاعتقاده بأن الحقيقة نفسها تتغير، لكن الطريقة التي تُروى بها قد تمنحها دلالات مختلفة تماماً، مما يجعل الوصول إلى الحقيقة الكاملة أمراً شديد الصعوبة.

وأكد أن عملية صناعة الفيلم تطلبت جهداً استثنائياً منه على المستوى الشخصي، فلم يكتف بكتابة السيناريو وإخراج العمل، بل أشرف أيضاً على التحريك وتصميم الخلفيات والألوان، سعياً إلى الحفاظ على وحدة الرؤية البصرية للفيلم، لأن أكثر ما كان يشغله هو ضمان انسجام جميع العناصر الفنية بحيث تبدو الشخصيات والعوالم التي تتحرك فيها جزءاً من تجربة شعورية واحدة.

وأشار إلى أن اهتمامه لم يكن منصباً على استعراض تقنيات التحريك بقدر ما كان موجهاً نحو خلق تجربة حسية وعاطفية تسمح للمشاهد بالاقتراب من عالم الشخصيات، معرباً عن أمله في شعور الجمهور بالانجذاب للفيلم عند مشاهدته على الشاشة وإدراك أن العالم الذي كان يتمنى الانتماء إليه أثناء المشاهدة ليس خيالياً، بل هو العالم نفسه الذي يعيش فيه كل يوم، بكل ما يحمله من جمال وتناقضات وفرص للحياة.

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سينما اليابان
يوميات الشرق

دراسة: الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة

الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة (بيكسلز)
الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة (بيكسلز)
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دراسة: الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة

الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة (بيكسلز)
الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة (بيكسلز)

كشفت دراسة حديثة أن الكلاب قد تُظهر سلوكيات تشبه الإدمان تجاه ألعابها المفضلة، خصوصاً الكرات وألعاب الشد، حيث يصل ارتباطها بهذه الأشياء أحياناً إلى درجة تجعلها تواجه صعوبة في التوقف عن اللعب، أو الاسترخاء عند اختفاء اللعبة.

وبحسب صحيفة «إندبندنت» البريطانية، فقد شملت الدراسة أكثر من 1600 كلب، جرى البحث في سلوكياتها لفهم طبيعة العلاقة بينها وبين ألعابها، ومدى تأثيرها على سلوكها.

وأظهرت النتائج أن التعلُّق الشديد بالألعاب يرتبط بسلوكيات تشبه الإدمان، بما في ذلك التركيز المُستمر، وصعوبة التوقف عن اللعب واستعادة هدوئها، وفقدان السيطرة على النفس، والإثارة الشديدة، فضلاً عن تراجع فترات نومها.

كما لاحظ الباحثون أن بعض الكلاب تستمر في محاولة الوصول إلى ألعابها المفقودة لفترات طويلة، وقد تركز على استعادتها لدرجة تفضيلها على تناول الطعام أو التفاعل مع أصحابها.

وأشار العلماء إلى أن اللعب بين الكلاب وأصحابها يساعد على تقوية العلاقة بين الطرفين، كما قد يحفز بعض الإشارات الكيميائية في الدماغ المرتبطة بالمكافأة والمتعة، إلا أن المستويات المفرطة من هذا التعلق قد تؤثر سلباً على رفاهية الحيوان.

وأوضح الباحثون أن بعض الصفات التي قد تبدو غير مرغوبة في الحيوانات الأليفة، مثل الإصرار الشديد، قد تكون مفيدة في أدوار العمل والتدريب، رغم أن تحوُّل هذا الأمر إلى سلوك مفرط قد يسبب لها التوتر وصعوبة التحكم في تصرفاتها.

كما أكدوا أن بعض هذه السمات تظهر منذ مرحلة الجراء؛ ما يشير إلى ارتباطها بمراحل مبكرة من التطور لدى الكلاب.

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