رئيس الوزراء: أستراليا ستطرح مع ترمب مخاوفها بشأن الرسوم الجمركية

قال رئيس الوزراء الأسترالي، أنتوني ألبانيزي، الأحد، إنه سيسعى إلى طرح مسألة الرسوم الجمركية مع الرئيس الأميركي، دونالد ترمب، وذلك بعد أن فرضت واشنطن قبل يومين رسوماً جمركية جديدة على شركاء تجاريين، من بينهم أستراليا.

وفرضت الولايات المتحدة يوم الجمعة رسوماً جمركية جديدة على سلع آتية من 60 شريكاً تجارياً، متهمة تلك الدول بعدم الحد من تجارة المنتجات المصنّعة بالعمالة القسرية، وذلك بالتزامن مع انتهاء سريان رسوم جمركية عالمية مؤقتة بنسبة 10 في المائة.

ووصفت الحكومة التي يقودها ألبانيزي هذه الرسوم بأنها غير مبررة، وقالت إنها تسعى إلى إلغائها.

ورداً على سؤال عمّا إذا كان سيسعى إلى مناقشة هذه المسألة مع ترمب، قال ألبانيزي: «بالتأكيد». وأضاف في تصريحات بثها التلفزيون: «سوف نطرح هذه المسألة على جميع المستويات في إطار العلاقات بين أستراليا والولايات المتحدة، وقد فعلنا ذلك بالفعل».

وبموجب الإجراءات الجديدة التي اتخذتها إدارة ترمب، فإن الواردات من أستراليا، إلى جانب 37 دولة أخرى، تخضع لرسوم جمركية قدرها 12.5 في المائة. وتخضع 17 دولة لرسوم بنسبة 10 في المائة، بينما تُفرض على 5 دول رسوم جمركية متفاوتة.