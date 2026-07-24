عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
نسخة اليوم اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:7 دقيقه
الاقتصاد

البرازيل ترفض الرسوم الأميركية الجديدة وتصفها بـ «التعسفية وغير المبررة»

معدات زراعية في البرازيل وسط تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعات اقتصادية (أ.ب)
معدات زراعية في البرازيل وسط تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعات اقتصادية (أ.ب)
TT
TT

البرازيل ترفض الرسوم الأميركية الجديدة وتصفها بـ «التعسفية وغير المبررة»

معدات زراعية في البرازيل وسط تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعات اقتصادية (أ.ب)
معدات زراعية في البرازيل وسط تداعيات الرسوم الجمركية الأميركية على قطاعات اقتصادية (أ.ب)

رفضت الحكومة البرازيلية يوم الخميس الرسوم الجمركية التي فرضتها الولايات المتحدة على البرازيل و59 شريكاً تجارياً آخر، على خلفية مزاعم مرتبطة بالعمل القسري، ووصفت الخطوة بأنها «تعسفية» و«غير مبررة».

وقالت الحكومة البرازيلية في بيان: «في ظل غياب أساس قانوني بموجب التشريعات المحلية لدعم سياستها التجارية الحمائية، اختار الممثل التجاري الأميركي التلاعب بقضية بالغة الأهمية تتعلق بحقوق الإنسان وحقوق العمال».

وبموجب الإجراءات الجديدة، ستُفرض رسوم جمركية بنسبة 12.5 في المائة على الصادرات البرازيلية المتجهة إلى الولايات المتحدة.

وأعلنت البرازيل أنها ستبدأ فوراً إجراءات تفعيل آليات الرد المنصوص عليها في «قانون المعاملة بالمثل»، كما ستلجأ إلى آلية تسوية المنازعات التابعة لمنظمة التجارة العالمية.

ومن المقرر أن تدخل الرسوم الجمركية المفروضة على عشرات الشركاء التجاريين، التي بررتها الولايات المتحدة بادعاءات عدم تطبيق حظر العمل القسري بشكل كافٍ، حيز التنفيذ يوم الجمعة.

وكانت إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب قد فرضت الأسبوع الماضي رسوماً جمركية منفصلة بنسبة 25 في المائة على عدد من السلع البرازيلية، مستندة إلى مزاعم بشأن ممارسات تجارية غير عادلة، في خطوة استهدفت البرازيل بشكل مباشر.

وقال الرئيس البرازيلي لويس إيناسيو لولا دا سيلفا، إنه منفتح على التفاوض مع الولايات المتحدة، لكنه أكد أن بلاده ستبحث عن أسواق بديلة إذا تعذر استمرار صادراتها إلى السوق الأميركية.

مواضيع
رسوم جمركية دونالد ترمب البرازيل

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

رسوم ترمب الجديدة تفجر غضباً تجارياً بين الشركاء الدوليين

الاقتصاد تظهر إشارة «توقف» أمام حاويات شحن في ميناء لونغ بيتش في لونغ بيتش بكاليفورنيا (رويترز)

رسوم ترمب الجديدة تفجر غضباً تجارياً بين الشركاء الدوليين

أثارت الرسوم الجمركية الجديدة التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على واردات من 60 شريكاً تجارياً موجة من الانتقادات والتحفظات الدولية.

«الشرق الأوسط» (عواصم)
الاقتصاد صورة توضيحية تُظهر نموذجاً مصغراً مطبوعاً بتقنية الطباعة ثلاثية الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم النرويج (رويترز)
الاقتصاد

النرويج تعترض على رسوم ترمب وتطالب بمعاملة مماثلة للاتحاد الأوروبي

احتجت النرويج، يوم الجمعة، على موجة الرسوم الجمركية الأميركية الجديدة التي فرضتها واشنطن على شركائها التجاريين الرئيسيين.

«الشرق الأوسط» (أوسلو )
الاقتصاد مدخل مبنى بنك فرنسا (رويترز)
الاقتصاد

محافظ بنك فرنسا: الرسوم الأميركية تزيد عدم اليقين وتضر بالنمو العالمي

قال إيمانويل مولان، محافظ بنك فرنسا، إن التعريفات التي فرضتها إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترمب على عدد من الشركاء التجاريين من شأنها أن تزيد حالة عدم اليقين.

«الشرق الأوسط» (باريس )
الاقتصاد الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم والممثل التجاري الأميركي جيميسون غرير أثناء التقاط صورة لهما في القصر الوطني بمكسيكو سيتي (أ.ف.ب)
الاقتصاد

واشنطن ومكسيكو ترحّلان مفاوضات التجارة لسبتمبر بسبب شروط محتوى السيارات

أعلن مسؤولون أميركيون ومكسيكيون يوم الخميس أن البلدين سيعقدان جولة رابعة من المفاوضات في سبتمبر (أيلول) لإعادة صياغة اتفاقية التجارة لأميركا الشمالية.

«الشرق الأوسط» (مكسيكو سيتي )
الاقتصاد نموذج مصغّر ثلاثي الأبعاد للرئيس الأميركي دونالد ترمب وعلم سويسرا وكلمة «رسوم جمركية» في رسم توضيحي (رويترز)
الاقتصاد

سويسرا ترفض مزاعم واشنطن بشأن العمل القسري بعد إعلان رسوم جديدة

قالت جمعية الأعمال السويسرية «إيكونوميسويس» إن قرار فرض رسوم على الواردات السويسرية استناداً إلى مزاعم بعدم اتخاذ إجراءات كافية لمكافحة العمل القسري غير مبرر.

«الشرق الأوسط» (زيورخ )