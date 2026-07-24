«نيويورك تايمز»: طهران رفضت مقترحاً أميركياً لوقف إطلاق النار

رفضت إيران مقترحاً لوقف إطلاق النار قدمه الرئيس الأميركي دونالد ترمب، ونقله إلى طهران رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي، وذلك وفقاً لصحيفة «نيويورك تايمز» نقلاً عن مسؤولين إيرانيين وعراقيين.

وجاءت محاولة الوساطة الفاشلة في وقت كان ترمب يهدد فيه بتصعيد الحرب واستهداف البنية التحتية الحيوية لإيران.

وقال المسؤولون، الذين طلبوا عدم الكشف عن هوياتهم لأنهم يناقشون قضايا حساسة تتعلق بالأمن القومي، إن زيارة رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي إلى إيران جاءت بعد زيارته الأخيرة إلى البيت الأبيض ولقائه بالرئيس ترمب.

ولم تتضح على الفور تفاصيل مقترح وقف إطلاق النار. إلا أن مسؤولين إيرانيين قالوا إنه كان العرض الوحيد المطروح، وإن الحكومة الإيرانية ليست مهتمة باتفاق مؤقت يترك مسألة السيطرة على مضيق هرمز دون حسم.

وسافر الزيدي إلى طهران على رأس وفد من كبار المسؤولين العراقيين، حيث التقى بالرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، وكبير المفاوضين الإيرانيين محمد باقر قاليباف، ووزير الخارجية عباس عراقجي، بحسب تقارير إعلامية محلية.

وقال عراقجي للتلفزيون الرسمي إن إيران والعراق، اللذين يتشاركان حدوداً مشتركة، تجمعهما مصالح اقتصادية وسياسية وأمنية متبادلة، إضافة إلى علاقات وثيقة، وإن الزيارة تكتسب أهمية خاصة في ظل الظروف الراهنة التي تشهدها المنطقة.

وأضاف عراقجي أن الزيدي نقل إلى المسؤولين الإيرانيين «وجهات نظره وانطباعاته» بعد زيارته إلى واشنطن، لكنه أكد أن طهران وواشنطن لديهما بالفعل عدد كافٍ من الوسطاء. وقال: «المشكلة ليست في نقل الرسائل، بل في النظرة الأميركية، التي تتسم بعدم المنطق والجشع والسعي إلى الهيمنة.»

الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان (يمين) خلال استقباله رئيس الوزراء العراقي علي الزيدي في طهران يوم 23 يوليو 2026 (الرئاسة الإيرانية)

وتصاعد التوتر تدريجياً بين إيران والولايات المتحدة خلال الأسابيع الماضية، حيث شنت القوات الأميركية غارات على قواعد عسكرية، إضافة إلى منشآت للبنية التحتية مثل السكك الحديدية والمطارات والجسور والمواني.

وفي المقابل، نفذت إيران هجمات بصواريخ باليستية وطائرات مسيرة استهدفت مواقع عسكرية أميركية في الشرق الأوسط.

وقال مسؤولان إيرانيان إن القوات المسلحة الإيرانية تتوقع احتمال اتساع نطاق الحرب، وتستعد لهذا السيناريو إذا نفذ ترمب تهديداته باستهداف العاصمة طهران والبنية التحتية الحيوية. وأضاف المسؤولان أنه في حال حدوث ذلك، فإن إيران ستوسع نطاق المواجهة إقليمياً، بما في ذلك استهداف تل أبيب، وطلبها من جماعة «الحوثي» في اليمن إغلاق مضيق باب المندب.