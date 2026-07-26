الحكومة العراقية تصادق على حزمة قرارات لتطوير الحقول النفطية والغازية

صدّقت الحكومة العراقية على سلسلة قرارات لتطوير قطاع النفط وتنويع منافذ التصدير عبر سوريا واستثمار الحقول النفطية والغازية والرقع الاستكشافية في مناطق متفرقة من البلاد.

وذكر بيان أن الحكومة العراقية قررت، في جلستها الأسبوعية التي عقدت مساء السبت، تخويل الرئيس التنفيذي لشركة «نفط البصرة» صلاحية التوقيع على مذكرة تفاهم بين وزارة النفط العراقية ووزارة الطاقة السورية، بشأن إنشاء مشروع خط أنابيب يربط خطوط إنتاج النفط العراقي بأسواق التصدير العالمية، عبر البحر الأبيض المتوسط، بهدف تنويع مسارات ومنافذ تصدير النفط الخام.

كما خوَّلت الحكومة العراقية وزير النفط، باسم محمد خضير، بصلاحية توقيع مذكرة تفاهم مع ائتلاف شركات «كونوكوفيلبس»، «تي إي كابيتال»، «نوفاتير»، بشأن المباشرة بالمناقشات المتعلقة بتقييم إمكانيات الاستكشاف والتطوير في حقل عكاز الغازي، في محافظة الأنبار غربي العراق والمناطق المحيطة به.

وكان وزير النفط العراقي باسم محمد خضير قد صرح، منتصف الأسبوع الماضي، أن العراق وقع 7 عقود كبيرة لاستثمار النفط والغاز مع شركات أميركية تتجاوز قيمتها 200 مليار دولار، أبرزها «شيفرون» و«هالبيرتون» و«كي إج إم» و«شلمبرجر» وغيرها ستعزز مكانة العراق النفطية والغازية، خصوصاً أن هناك 22 شركة عالمية تعمل حاليا في 44 حقلاً ورقعة نفطية في أرجاء البلاد.