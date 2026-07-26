ارتفاع الصادرات السلعية السعودية خلال مايو بنسبة 3.9 %

ارتفعت الصادرات السلعية السعودية خلال شهر مايو 2026 بنسبة 3.9 في المائة على أساس سنوي، مدفوعة بزيادة الصادرات النفطية 19.5 في المائة، في وقت قفز فيه فائض الميزان التجاري 328.8 في المائة مقارنة بالشهر نفسه من العام الماضي.

ووفق مسح التجارة الدولية، الصادر عن الهيئة العامة للإحصاء، الأحد، انخفضت الصادرات غير النفطية بنسبة 26.1 في المائة وتراجع الواردات 19.5 في المائة.

وأظهرت بيانات الهيئة العامة للإحصاء، استمرار الصين كأكبر شريك تجاري للمملكة، مستحوذة على 12.3 في المائة من إجمالي الصادرات و22 في المائة من الواردات خلال مايو (أيار)، بينما تصدرت الآلات والأجهزة والمعدات الكهربائية قائمة الصادرات غير النفطية رغم تراجع قيمتها على أساس سنوي.

كما أظهر المسح أن نسبة الصادرات غير النفطية إلى الواردات تراجعت إلى 33.8 في المائة خلال مايو 2026، مقابل 36.8 في المائة في الشهر نفسه من عام 2025.