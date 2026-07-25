روسيا تمدّد حظر تصدير البنزين حتى نهاية 2026

قال ألكسندر نوفاك نائب رئيس الوزراء الروسي، السبت، إن روسيا ستمدد حظر تصدير البنزين حتى نهاية العام، في حين سيتم رفع الحظر المفروض على تصدير الديزل «مع انتعاش السوق»، حسبما نقلت وكالة «إنترفاكس» الروسية عن الوزير.

وذكرت الوكالة، نقلاً عن نوفاك، أن بعض المناطق الروسية ما زالت تعاني من مشاكل في إمدادات الوقود، والوضع هو الأكثر صعوبة في أجزاء من سيبيريا.

وأضاف نوفاك، وفقاً لقناة «فيستي» الإخبارية، أن كازاخستان قد تُزوّد ​​روسيا بفائض المنتجات البترولية عند الحاجة.

وذكرت مصادر في قطاع النفط هذا الشهر، وفقاً لـ«رويترز»، أن كازاخستان صدّرت أول شحنة بنزين إلى روسيا في يوليو (تموز)، حيث زوّدت إحدى مناطق وسط روسيا بنحو 1000 طن متري.

وقد اتخذت السلطات حزمة من الإجراءات لدعم سوق الوقود المحلية بعد أن تسببت هجمات الطائرات الأوكرانية المسيّرة المتكررة على مصافي النفط في نقص البنزين وارتفاع الأسعار. وصرح نوفاك، كبير مسؤولي الطاقة في روسيا، للصحافيين بأن الأوضاع تستقر تدريجياً، لكن الوضع لا يزال «صعباً للغاية» في بعض المناطق، وخاصة في سيبيريا.