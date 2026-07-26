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صحتك

5 مشروبات تتفوّق على الشاي في تقوية المناعة

تُعدّ الحمضيات كالبرتقال غنية بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم صحة الجهاز المناعي (بيكساباي)
تُعدّ الحمضيات كالبرتقال غنية بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم صحة الجهاز المناعي (بيكساباي)
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5 مشروبات تتفوّق على الشاي في تقوية المناعة

تُعدّ الحمضيات كالبرتقال غنية بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم صحة الجهاز المناعي (بيكساباي)
تُعدّ الحمضيات كالبرتقال غنية بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم صحة الجهاز المناعي (بيكساباي)

لجعل جهاز المناعة أقوى، احرص على تناول مشروبات غنية بمضادات الأكسدة والعناصر الغذائية، مثل فيتامينات «أ»، و«ج»، و«د»، و«هـ»، بالإضافة إلى الزنك. فهذا يساعد على الوقاية من الأمراض.

من المشروبات التي تتفوَّق على الشاي العادي في دعم صحة المناعة: عصير البرتقال، وعصائر التوت، والعصائر الخضراء. تحتوي هذه المشروبات على تركيزات أعلى من العناصر الغذائية الدقيقة الأساسية، مثل فيتامين ج، وفيتامين هـ، والبروبيوتيك المفيدة للأمعاء، مقارنةً بالشاي العادي، وفقاً لما ذكره موقع «فيري ويل هيلث» المعني الصحى.

عصير البرتقال

تُعدُّ الحمضيات، كالبرتقال، غنية بفيتامين «ج» ومضادات الأكسدة والمعادن التي تدعم صحة الجهاز المناعي.

وتشير الأبحاث إلى أنَّ تناول البرتقال والحمضيات الأخرى بانتظام يُساعد على تعزيز المناعة، إذ يُحفِّز فيتامين «ج» إنتاج خلايا الدم البيضاء التي تُساعد الجسم على مقاومة العدوى.

يُمكن لشرب كوب واحد فقط من عصير البرتقال أن يُساعدك على جني هذه الفوائد المناعية. تحتوي حصة 6 أونصات (أو ما يُعادل 3 أرباع كوب تقريباً) من هذا المشروب على نحو 93 ملليغراماً من فيتامين «ج»، أي أكثر من 100 في المائة من الكمية اليومية المُوصى بها من هذا الفيتامين.

سموثي التوت

تُحضّر العصائر عادةً من الفواكه مثل التوت والخضراوات الورقية الخضراء والزبادي. يحتوي التوت على كميات مثالية من الألياف، التي تُساعد الجهاز الهضمي على إنتاج مركبات مفيدة تُسهم في تقليل الالتهابات وتعزيز وظائف خلايا المناعة.

وكذلك الخضراوات الورقية غنية بفيتامين «سي»، الذي يدعم جهاز المناعة بشكلٍ أكبر.

الزبادي المخفوق

يُعدّ الزبادي قليل الدسم الذي يحتوي على بكتيريا حية نشطة مصدراً غنياً بالبروبيوتيك، أو البكتيريا «النافعة» التي تُساعد على الحفاظ على بيئة معوية صحية، وتعزيز نمو خلايا المناعة، والحماية من نمو البكتيريا الضارة.

شاي أخضر بالليمون والزنجبيل

الشاي الأخضر غني بمضادات الأكسدة مثل البوليفينولات وفيتامين «سي»، مما يساعد على الحماية من الجذور الحرة الضارة. وهذا ما يجعله مشروباً أساسياً لتعزيز جهاز المناعة وتقليل الالتهابات. وإضافة الليمون والزنجبيل إلى الشاي الأخضر تمنحه جرعة إضافية من فيتامين سي ومضادات الأكسدة. تساعد هذه المكونات على تنظيم جهاز المناعة والوقاية من الأمراض.

علاوة على ذلك، يتكوَّن الشاي الأخضر في معظمه من الماء، والحفاظ على رطوبة الجسم أمر بالغ الأهمية لجهاز مناعة سليم. فالجفاف قد يقلل من قدرة خلايا المناعة على مكافحة العدوى والالتهابات.

حليب اللوز

نظراً لأنَّ حليب اللوز يُصنَع بشكل أساسي من اللوز، فهو يحتوي على فيتامين «هـ»، الذي يدعم وظائف المناعة ويحمي من الإجهاد التأكسدي.

تشير الأبحاث إلى أنَّ المكسرات، كاللوز، تُعدُّ من أهم معززات المناعة، ويعود ذلك جزئياً إلى احتوائها على مضادات الأكسدة من الستيرولات النباتية والدهون الصحية، وهو مزيج يُعزِّز جهاز المناعة ويُكافح الالتهابات. كما تُسهم العناصر الغذائية الإضافية الموجودة في حليب اللوز، بما في ذلك فيتامين «ب12» والكالسيوم، في تحسين وظائف المناعة بشكل عام.

قد يُفيد هذا المشروب المُعزِّز للمناعة الأشخاص الذين يتبعون نظاماً غذائياً نباتياً أو يُعانون من عدم تحمل اللاكتوز، حيث يُصنَع حليب اللوز من اللوز والماء فقط، مما يجعله خياراً نباتياً خالياً من منتجات الألبان.

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