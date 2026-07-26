«الحبيب» ترفع أرباحها الفصلية 12 % إلى 176.7 مليون دولار

ارتفع صافي أرباح مجموعة الدكتور سليمان الحبيب للخدمات الطبية «سليمان الحبيب» بنسبة 12.12 في المائة خلال الرُّبع الثاني من عام 2026 إلى 662.66 مليون ريال (176.7 مليون دولار)، مقارنة مع 591.02 مليون ريال (157.6 مليون دولار) في الفترة نفسها من العام الماضي.

وأظهرت نتائج الشركة المنشورة على «تداول السعودية»، اليوم (الأحد)، ارتفاع الأرباح بنسبة 31.66 في المائة على أساس ربعي، مقارنة مع 503.29 مليون ريال (134.2 مليون دولار) في الرُّبع الأول من العام الحالي.

وارتفع سهم «سليمان الحبيب» 3 في المائة بعد إعلان النتائج المالية، ليصل إلى 222 ريالاً، وهو أعلى مستوى له في شهرين.

وعزت الشركة نمو الأرباح إلى ارتفاع الإيرادات واستمرار زيادة أعداد المراجعين وتحسُّن مستويات النشاط التشغيلي؛ ما عزَّز قدرتها على تغطية التكاليف الثابتة.

وأشارت إلى أنَّ التكاليف المرتبطة بالمستشفيات حديثة التشغيل ضمن خطط التَّوسُّع حدَّت جزئياً من نمو الأرباح، في ظلِّ استمرار هذه المشروعات في مرحلة التدرج التشغيلي.

وارتفعت إيرادات المجموعة خلال الرُّبع الثاني بنسبة 18.38 في المائة إلى 4.006 مليار ريال (1.07 مليار دولار)، مقابل 3.384 مليار ريال (902.4 مليون دولار) في الفترة المقابلة من عام 2025، مدفوعة بنمو نشاط المستشفيات والصيدليات وارتفاع أعداد المراجعين ونسب الإشغال، إضافة إلى نمو إيرادات قطاع الحلول.

كما ارتفعت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والاستهلاك والإطفاء بنسبة 21.43 في المائة إلى 1.042 مليار ريال (277.9 مليون دولار)، مقارنة مع 858.25 مليون ريال (228.9 مليون دولار) قبل عام، بينما بلغ هامش الربح 26.01 في المائة.

وعلى مستوى النصف الأول من العام، سجَّلت المجموعة صافي ربح بلغ 1.166 مليار ريال (311 مليون دولار)، بزيادة 1.56 في المائة مقارنة مع 1.148 مليار ريال (306.1 مليون دولار) في الفترة نفسها من عام 2025.

وفي سياق متصل، وافق مجلس إدارة الشركة على توزيع أرباح نقدية عن الرُّبع الثاني من عام 2026 بإجمالي 465.5 مليون ريال (124.1 مليون دولار)، بواقع 1.33 ريال للسهم، تمثل 13.3 في المائة من القيمة الاسمية.

وقالت الشركة إنَّ أحقية الأرباح ستكون للمساهمين المالكين للأسهم بنهاية تداول 30 يوليو (تموز) 2026 والمقيدين في سجل المساهمين بنهاية ثاني يوم تداول يلي تاريخ الاستحقاق، على أن يبدأ صرف التوزيعات في 17 أغسطس (آب) 2026.

وأضافت الشركة أنَّ توزيعات الأرباح للمستثمرين غير المقيمين تخضع لضريبة استقطاع بنسبة 5 في المائة وفقاً للأنظمة الضريبية المعمول بها.