هيلتز تفوز مجدداً بسباق 1500 متر في «البطولة الأميركية للقوى»

فازت نيكي هيلتز بـ«سباق 1500 متر خارج القاعات» لرابع مرة على التوالي في «البطولة الوطنية الأميركية لألعاب القوى» السبت، بعد منافسة حامية عند خط النهاية، في حين تأهلت دليلة محمد، المولودة في نيويورك، بسهولة إلى الدور ‌التالي في سباق ‌400 متر حواجز للسيدات.

كان من المشاهد المبهجة ​رؤية ‌المدرجات ⁠شبه ​ممتلئة بعد ⁠يومين من الحضور الضعيف في استاد «إيكان»، حيث افتقرت «البطولة الوطنية» إلى الإثارة في عام غير رياضي لن يشهد ألعاباً أولمبية أو «بطولة العالم للقوى».

وقدمت هيلتز أداء مثيراً في «سباق الميل المتري للسيدات»، حيث عبرت خط النهاية بعد 4 دقائق و6.92 ثانية، في سباق خططي رائع. وعندما كانت هيلتز في المركز الثاني عند المنعطف الأخير، تجاوزت ⁠آدي وايلي (4:06.96) من الخارج في المسار المستقيم الأخير، وصدت ‌هجمة متأخرة من إيميلي ماكاي (4:06.98)، ‌قبل أن تستمتع بهتافات الجماهير. وقالت هيلتز: «أمي من لونغ آيلاند (جزيرة في نيويورك)، لذلك أشعر بأن جزءاً صغيراً ‌مني ينتمي إلى هنا».

وفاز ناثان غرين بسباق 1500 متر للرجال بزمن 3:50.27 دقيقة.

أقيمت البطولة في نيويورك هذا العام لأول مرة منذ أكثر من 3 عقود، وحضر زهران ممداني، رئيس بلدية نيويورك، للاحتفال ‌بهذه المناسبة، حيث حمل شريط خط النهاية في نهائي سباق 100 متر للسيدات الذي فازت به بريتني ⁠ماسون بزمن ⁠قدره 12.16 ثانية.

وبذلت دليلة، الحائزة ذهبية أولمبية والمولودة في كوينز، ما يكفي للفوز بتصفيات سباق 400 متر حواجز بزمن قدره 54.80 ثانية وذلك بعد عام من توقع كثيرين اعتزالها. وقالت دليلة، الحائزة ذهبية «أولمبياد 2016»: «هذه في الواقع أول مرة على الإطلاق تتاح لي الفرصة للمشاركة في سباق هنا بصفتي عداءة محترفة. كان عليّ أن أكون هنا».

وانطلقت آليا باتلر بسرعة كبيرة ووجدت نفسها وحيدة تماماً عند المنعطف الأخير في سباق 400 متر للسيدات، وعبرت خط النهاية بفارق أكثر من نصف ثانية عن ​أليكسيس هولمز بزمن 49.93 ثانية، ​لتفوز بأول لقب وطني لها.

وفاز بطل 2025 «داخل القاعات»، كريس بيلي، بسباق الرجال بزمن 44.39 ثانية، بينما احتل كاليب مكراي (44.41) المركز الثاني.