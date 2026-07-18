البريطاني جوش كير يُحطم رقم المغربي هشام الكروج التاريخي في سباق الميل

حطّم البريطاني جوش كير الرقم القياسي العالمي لسباق الميل، الصامد منذ 27 عاماً، خلال منافسات لقاء لندن لألعاب القوى السبت، محققاً بذلك هدفه ضمن مشروع «222 ثانية».

وسجّل العداء البالغ من العمر 28 عاماً زمناً قدره 3 دقائق و42.68 ثانية، وسط تشجيع نحو 60 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد لندن ضمن منافسات الدوري الماسي، ليحطم الرقم القياسي العالمي الذي سجله المغربي هشام الكروج، بفارق 0.45 ثانية.

وكان كير قد وضع لنفسه هدف إكمال السباق في 222 ثانية، ونجح في تحقيقه، ليصبح سادس عدّاء بريطاني يحمل الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة.

وكان الكروج قد ‌سجّل رقمه القياسي العالمي عام 1999، عندما كان كير، حامل الرقم القياسي البريطاني الحالي، يبلغ من العمر ‌عاماً واحداً فقط.

وكان بطل العالم لسباق 1500 متر لعام 2023 ⁠قد ⁠أعلن في مارس (آذار) الماضي عزمه تحطيم الرقم القياسي للمغربي، ووضع برنامجاً تدريبياً خاصاً تضمن جلسات تعافٍ في حمامات ثلجية لمدة 222 ثانية، في إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف. وحقق كير، الذي تسلّم شيكاً بقيمة 50 ألف دولار مكافأة لتحطيمه الرقم ​القياسي العالمي، ​إنجازاً لافتاً بتحسين أفضل زمن شخصي له بنحو 3 ثوانٍ.