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البريطاني جوش كير يُحطم رقم المغربي هشام الكروج التاريخي في سباق الميل

البريطاني جوش كير يحتفل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل (أ.ف.ب)
البريطاني جوش كير يحتفل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل (أ.ف.ب)
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البريطاني جوش كير يُحطم رقم المغربي هشام الكروج التاريخي في سباق الميل

البريطاني جوش كير يحتفل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل (أ.ف.ب)
البريطاني جوش كير يحتفل بتحطيم الرقم القياسي العالمي لسباق الميل (أ.ف.ب)

حطّم البريطاني جوش كير الرقم القياسي العالمي لسباق الميل، الصامد منذ 27 عاماً، خلال منافسات لقاء لندن لألعاب القوى السبت، محققاً بذلك هدفه ضمن مشروع «222 ثانية».

وسجّل العداء البالغ من العمر 28 عاماً زمناً قدره 3 دقائق و42.68 ثانية، وسط تشجيع نحو 60 ألف متفرج احتشدوا في مدرجات استاد لندن ضمن منافسات الدوري الماسي، ليحطم الرقم القياسي العالمي الذي سجله المغربي هشام الكروج، بفارق 0.45 ثانية.

وكان كير قد وضع لنفسه هدف إكمال السباق في 222 ثانية، ونجح في تحقيقه، ليصبح سادس عدّاء بريطاني يحمل الرقم القياسي العالمي لهذه المسافة.

وكان الكروج قد ‌سجّل رقمه القياسي العالمي عام 1999، عندما كان كير، حامل الرقم القياسي البريطاني الحالي، يبلغ من العمر ‌عاماً واحداً فقط.

وكان بطل العالم لسباق 1500 متر لعام 2023 ⁠قد ⁠أعلن في مارس (آذار) الماضي عزمه تحطيم الرقم القياسي للمغربي، ووضع برنامجاً تدريبياً خاصاً تضمن جلسات تعافٍ في حمامات ثلجية لمدة 222 ثانية، في إطار سعيه لتحقيق هذا الهدف. وحقق كير، الذي تسلّم شيكاً بقيمة 50 ألف دولار مكافأة لتحطيمه الرقم ​القياسي العالمي، ​إنجازاً لافتاً بتحسين أفضل زمن شخصي له بنحو 3 ثوانٍ.

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«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين

كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين في بلجيكا (أ.ب)
كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين في بلجيكا (أ.ب)
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«جائزة بلجيكا الكبرى»: أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين

كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين في بلجيكا (أ.ب)
كيمي أنتونيلي سائق «مرسيدس» أول المنطلقين في بلجيكا (أ.ب)

سينطلق كيمي أنتونيلي، سائق «مرسيدس» ومتصدر ترتيب بطولة العالم لسباقات «فورمولا 1» للسيارات، من المركز الأول في سباق جائزة بلجيكا الكبرى الأحد، في حين سيكون ماكس فرستابن، سائق «رد بول»، إلى جانبه في الصف الأمامي.

وكان لاندو نوريس، سائق «مكلارين»، ثالث أسرع سائق في جلسة التجارب التأهيلية السبت، لكنه تلقى عقوبة بالتراجع 10 مراكز على شبكة الانطلاق، وهو ما يعني أن جورج راسل، سائق «مرسيدس»، سيشارك الصف الثاني مع شارل لوكلير، سائق «فيراري».

وهذه المرة السادسة التي يحصل فيها أنتونيلي (19 عاماً) على مركز أول المنطلقين في 10 جولات هذا الموسم، ليواصل «مرسيدس» بذلك مسيرته بوصفه أسرع فريق في كل جولة تجارب تأهيلية حتى الآن.

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الرياضة رياضة عالمية

أجييكوم يحطم الرقم القياسي الألماني في 400 متر حواجز الصامد منذ 44 عاماً

العداء الألماني إميل أجييكوم (إ.ب.أ)
العداء الألماني إميل أجييكوم (إ.ب.أ)
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أجييكوم يحطم الرقم القياسي الألماني في 400 متر حواجز الصامد منذ 44 عاماً

العداء الألماني إميل أجييكوم (إ.ب.أ)
العداء الألماني إميل أجييكوم (إ.ب.أ)

حطم العداء الألماني إميل أجييكوم الرقم القياسي الألماني الصامد منذ نحو 44 عاماً في سباق 400 متر حواجز، الذي كان مسجلاً باسم العداء السابق هارالد شميت، وذلك خلال لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن السبت.

وسجل أجييكوم زمناً قدره 47.45 ثانية، متفوقاً بفارق 0.03 ثانية على الرقم القياسي السابق البالغ 47.48 ثانية، والذي سجله شميت، المتوج ببطولة أوروبا خمس مرات والحاصل على عدة ميداليات أولمبية وعالمية.

وحقق شميت الرقم القياسي الألماني السابق، في سبتمبر (أيلول) 1982 بالعاصمة اليونانية أثينا ليعادل به الرقم الأوروبي آنذاك، قبل أن يكرر تسجيل الزمن نفسه في أغسطس (آب) 1987 بالعاصمة الإيطالية روما.

واقترب أجييكوم بالفعل من تحطيم رقم شميت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سجل زمناً قدره 47.58 ثانية في العاصمة المجرية بودابست.

واحتل العداء الألماني المركز الثاني في سباق لندن الذي فاز به البطل الأولمبي النرويجي كارستن فارهولم، حامل الرقم القياسي العالمي وبطل العالم ثلاث مرات، محققاً رقماً قياسياً جديداً للقاء الدوري الماسي، قدره 46.61 ثانية.

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«جائزة بلجيكا الكبرى»: فيراري يُسابق الزمن لإصلاح سيارة هاميلتون

سيارة البريطاني لويس هاميلتون تعرضت لأضرار (أ.ف.ب)
سيارة البريطاني لويس هاميلتون تعرضت لأضرار (أ.ف.ب)
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«جائزة بلجيكا الكبرى»: فيراري يُسابق الزمن لإصلاح سيارة هاميلتون

سيارة البريطاني لويس هاميلتون تعرضت لأضرار (أ.ف.ب)
سيارة البريطاني لويس هاميلتون تعرضت لأضرار (أ.ف.ب)

يُسابق فريق فيراري، المنافس في بطولة العالم لسباقات سيارات فورمولا 1، الزمن من أجل إصلاح سيارة البريطاني لويس هاميلتون، كي يتمكن في وقت لاحق من السبت، من المشاركة في التجربة الرسمية لسباق جائزة بلجيكا الكبرى، بعدما اصطدم بطل العالم 7 مرات بالحواجز في التجربة الحرة الثالثة.

وانحرفت سيارة هاميلتون خارج المسار فوق منطقة الحصى، قبل أن تصطدم العجلة الخلفية اليمنى بالحاجز، ما أدَّى إلى تحطم نظام التعليق وحدوث أضرار أخرى في الجزء الخلفي من السيارة.

وقال هاميلتون لفريقه عبر جهاز الاتصال اللاسلكي: «لقد دمرت السيارة يا رفاق، آسف».

واضطر السائق البريطاني إلى متابعة الدقائق الأخيرة من التجربة الحرة الثالثة من خلف الحواجز، في حين عاد بقية السائقين إلى منطقة الصيانة استعداداً للتجارب التأهيلية.

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