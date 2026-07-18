أجييكوم يحطم الرقم القياسي الألماني في 400 متر حواجز الصامد منذ 44 عاماً

حطم العداء الألماني إميل أجييكوم الرقم القياسي الألماني الصامد منذ نحو 44 عاماً في سباق 400 متر حواجز، الذي كان مسجلاً باسم العداء السابق هارالد شميت، وذلك خلال لقاء الدوري الماسي لألعاب القوى الذي أقيم في العاصمة البريطانية لندن السبت.

وسجل أجييكوم زمناً قدره 47.45 ثانية، متفوقاً بفارق 0.03 ثانية على الرقم القياسي السابق البالغ 47.48 ثانية، والذي سجله شميت، المتوج ببطولة أوروبا خمس مرات والحاصل على عدة ميداليات أولمبية وعالمية.

وحقق شميت الرقم القياسي الألماني السابق، في سبتمبر (أيلول) 1982 بالعاصمة اليونانية أثينا ليعادل به الرقم الأوروبي آنذاك، قبل أن يكرر تسجيل الزمن نفسه في أغسطس (آب) 1987 بالعاصمة الإيطالية روما.

واقترب أجييكوم بالفعل من تحطيم رقم شميت في وقت سابق من هذا الأسبوع عندما سجل زمناً قدره 47.58 ثانية في العاصمة المجرية بودابست.

واحتل العداء الألماني المركز الثاني في سباق لندن الذي فاز به البطل الأولمبي النرويجي كارستن فارهولم، حامل الرقم القياسي العالمي وبطل العالم ثلاث مرات، محققاً رقماً قياسياً جديداً للقاء الدوري الماسي، قدره 46.61 ثانية.