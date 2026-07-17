هشام ماجد يخوض أولى بطولاته المسرحية بـ«خيال مريض»

يقف الفنان المصري هشام ماجد على خشبة المسرح للمرة الأولى من خلال مسرحية «خيال مريض»، التي انطلق عرضها أخيراً بمدينة الشيخ زايد (غرب القاهرة). ويشاركه البطولة محمد عبد الرحمن «توتا»، وهنادي مهنا، وأحمد الرافعي، ويوسف منصور، ووليد عبد الغني، ونغم صالح، ودينا دياب، وهي من تأليف وإخراج محمد محمدي.

ويمتدّ العرض الكوميدي أكثر من 3 ساعات، ويتضمَّن جزءاً تفاعلياً يجمع بطل العمل بالجمهور، إلى جانب استعراضات غنائية. وتدور أحداثه داخل أحد المستشفيات النفسية، حيث يعجز المرضى عن تجاوز مواقف صعبة غيَّرت مسار حياتهم.

ومن خلال شخصية الدكتور طه الحسيني، التي يجسّدها هشام ماجد، يُعيد سرد الصدمات التي تعرَّض لها المرضى وأدَّت إلى دخولهم المستشفى، في إطار يمزج بين الكوميديا والمواقف المستندة إلى اختلاف خلفيات الشخصيات وأعمارها وتجاربها، بدءاً من الإخفاق في الثانوية العامة، وصولاً إلى صدمة الخيانة الزوجية، مروراً بمواقف أخرى يحاول الطبيب مساعدتهم على تجاوز آثارها.

هشام ماجد ومحمد عبد الرحمن في لقطة من العرض (الشركة المنتجة)

وقالت منتجة العرض يارا حسن لـ«الشرق الأوسط» إنّ العمل على المسرحية بدأ بعد تواصل هشام ماجد معها في مطلع العام الحالي، وسؤالها عمّا إذا كانت متحمِّسة لإنتاج أول عروضه المسرحية، في ظلّ الصداقة التي تجمعهما منذ سنوات، إلى جانب خبرتها في إنتاج برنامج «سولد أوت» مع الإعلامي محمود سعد وتقديمه على خشبة المسرح.

وأضافت أنها تحمَّست للمشروع منذ اللحظة الأولى، بعدما رأت أنه يحمل فكرة مختلفة تستحق أن تتحول إلى تجربة مسرحية متكاملة، ثم تعرّفت إلى مؤلّف العرض ومخرجه محمد محمدي، لتبدأ بعدها مرحلة تطوير المشروع بصورة عملية.

وأوضحت أنها آمنت منذ البداية بضرورة إطلاق العرض خلال موسم الصيف، «لأن الهدف لم يكن تقديم مسرحية جديدة فحسب، وإنما تأسيس مشروع مسرحي قوي ينطلق في توقيت مناسب يتيح خلق موسم مسرحي يمتد مدّة طويلة، لذا وضع فريق العمل جدولاً زمنياً استمر نحو 6 أشهر لإنجاز جميع مراحل التحضير»، وفق تعبيرها.

منحت المسرحية عدداً من الفنانين مساحات مختلفة (الشركة المنتجة)

وأكدت يارا حسن أنّ «التحدّي الأكبر لم يكن اختيار الأبطال، بل إقناع النجوم بالالتزام بمشروع يمتدّ مواسم، وليس مجرّد عرض يُقدَّم مدّةً محدودة، لأنّ رؤية انطلاقه تقوم على إحياء فكرة المسرح التجاري التقليدي المرتبط بنجم ويستمر مدّةً طويلة. وقد أسهم وضوح هذه الرؤية في حماسة بعض الفنانين للمشاركة، فيما حالت ارتباطات آخرين من دون انضمامهم».

وأضافت أنّ «التمويل كان من أصعب التحدّيات، ممّا دفعني إلى البحث عن شراكات مع الرعاة وشركات بيع التذاكر لتوفير الدعم اللازم، حرصاً على ألا تنعكس تكلفة الإنتاج على أسعار التذاكر، لأنّ الهدف الأساسي هو تقديم عرض مسرحي بسعر مناسب يتيح للجمهور فرصة حضوره، مع وجود خطّة مستقبلية لتصوير المسرحية وعرضها تلفزيونياً».

وأوضحت أنّ «خيال مريض» تطلَّب جهداً كبيراً على المستوى التقني، مع الاعتماد على أعمال الغرافيك، إلى جانب تنفيذ أكثر من 30 بروفة، وهو عدد يفوق المعتاد في العروض المسرحية. وأضافت أنّ مدّة البروفات منحت كلّ ممثل فرصة لتطوير شخصيته وتقديم رؤيته، وهو ما انعكس بوضوح على جودة العمل والتفاعل بين أبطاله.

وأكدت منتجة المسرحية أنّ عروض «خيال مريض» ستتواصل حتى نهاية العام الحالي، مع مناقشات جارية لتقديمها خارج مصر، إلى جانب درس تنظيم جولات في عدد من المحافظات.

يعتمد العرض في بعض أجزائه على التفاعل مع الجمهور (الشركة المُنتجة)

من جهتها، قالت الناقدة المصرية مها متبولي لـ«الشرق الأوسط» إن مسرحية «خيال مريض» تنتمي في المقام الأول إلى الكوميديا، ونجحت في تقديم جرعة كبيرة من الضحك عبر مواقف متلاحقة وإيقاع سريع حافظ على تفاعل الجمهور، مؤكدة أنّ «صنّاع العمل قدّموا تجربة ترفيهية خفيفة من دون أن يفقد العرض تماسكه أو حيويته على المسرح».

وأضافت: «هشام ماجد قدَّم أداءً اتسم بالبساطة والسلاسة، انعكس على حضوره فوق المسرح، فيما فرض محمد عبد الرحمن حضوره الكوميدي بقوة، معتمداً على التوقيت السليم وخفّة الظلّ، ليصبح أحد أبرز عناصر صناعة الضحك في العرض».

وأشارت إلى أنّ دينا دياب تمتلك موهبة تمثيلية كبيرة تستحق أن تحظى بمساحات أوسع في أعمالها المقبلة، لافتة إلى أنها فنانة متعدّدة الموهبة تجمع بين الأداء التمثيلي والقدرة على تقديم الاستعراضات بكفاءة. كما وصفت نغم صالح بأنها من أبرز مفاجآت المسرحية، لما تتمتّع به من صوت جميل وحضور كوميدي لافت، وأشادت أيضاً بالأداء الذي قدَّمه وليد عبد الغني.

وقالت الناقدة الفنية إنّ المخرج محمد المحمدي نجح في تقديم رؤية إخراجية متماسكة، وأحسن توظيف العناصر البصرية داخل العرض، ولا سيما الغرافيك، الذي جاء متقناً ومنسجماً مع طبيعة الأحداث، وأسهم في إثراء التجربة المسرحية.

ورأت أن من أبرز الجوانب الإيجابية في تجربة هشام ماجد حرصه على منح الممثلين المشاركين معه مساحات حقيقية لإبراز مواهبهم، مؤكدة أنّ هذه الروح التشاركية أصبحت نادرة لدى بعض نجوم الكوميديا الذين يميلون إلى الاستحواذ على مساحة أكبر داخل العمل.