الفنانة السعودية أفنان الخضر «أفضل ممثلة» في «القاهرة للمونودراما»

حازت الفنانة السعودية أفنان الخضر جائزة «أفضل ممثلة» بمهرجان «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» عن مسرحية «مزاد عاطفي» للمخرج تركي باعيسى، مناصفة مع الفنانة المصرية مروة عبد المنعم عن مسرحية «سما»، وذلك في حفل ختام الدورة التاسعة الذي أقيم الجمعة.
كما حاز العرض السعودي الذي أنتجته فرقة «جوقة المسرح» على جائزة لجنة التحكيم الخاصة في التأليف للكاتبة عهود القرشي، وفي الأزياء للفنانة رولا مطلق. وعبَّرت الفنانة أفنان الخضر عن سعادتها في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» وقالت: «فخورة بحصولي على جائزة أفضل ممثلة مناصفة مع نجمة معروفة على مستوى الوطن العربي، وهي الفنانة مروة عبد المنعم، وبحصول المسرحية على 3 جوائز من مهرجان دولي مهم متخصص في هذا اللون من العروض المسرحية»، مؤكدة أن «هذا الفوز الذي حازته المسرحية إنما يعكس مستوى التطور في المسرح بالسعودية، ولذا أهدي جائزتي للفن السعودي».
وتعدُّ هذه الجائزة الثانية التي تحظى بها أفنان عن العرض نفسه، بعدما فازت بجائزة «لجنة التحكيم الخاصة» في التمثيل، وجائزة «المواهب التمثيلية المميزة» من مهرجان «شرم الشيخ للمسرح الشبابي» في دورته الماضية.
وجسَّدت أفنان الخضر في مسرحية «مزاد عاطفي» شخصية «أحلام» المرأة الشابة التي لم تكد تهنأ بحياتها حتى تنهار بفعل الغدر والخذلان الذي تواجهه من زوجيها الأول والثاني؛ حيث تخلى الأول عنها، وسرق الثاني روايتها الأولى ونسبها لنفسه. ولقى أداء أفنان اهتماماً لافتاً من الحضور بقدرتها على تجسيد الشخصية والانتقال ببراعة من حالة لأخرى.
وضمت لجنة تحكيم مسابقة المهرجان كلاً من الفنان الإيطالي باولو أفاتانيو، والفنان السوداني علي مهدي أحد رموز المسرح السوداني، والدكتورة عبير منصور رئيسة قسم المسرح بكلية الآداب.
وتُوجت المسرحية العراقية «كروا» بجائزة أفضل عرض وأفضل إخراج لتامر بتق، وجائزة التمثيل لأنس كلكامش مناصفة مع الفنان الفلسطيني ثائر الظاهر. وتطرح المسرحية التي تقدمها فرقة مسرح «بيما» صرخة غضب وأنين واحتجاج بين الماضي والحاضر.
وأهدى الممثل الفلسطيني ثائر الظاهر جائزة أفضل ممثل التي حصل عليها عن مسرحية «خزان 36» إلى بلاده وإلى المسرح الفلسطيني، وفاز العرض نفسه بجائزة أفضل موسيقى لعبد الرحمن صباح.
وكشف مخرج المسرحية قدري كسبة أن هذا هو العرض الافتتاحي الأول لها، وأنهم يتطلعون لعرضه في فلسطين، عاداً الحصول على جائزتين بمهرجان مهم وفي ظل تنافس عروض عربية ودولية نجاحاً كبيراً.
وأضاف في تصريحات لـ«الشرق الأوسط» أن بطل مسرحيته الفنان ثائر الظاهر ينتمي مثله لبلدة عتيل بمحافظة طولكرم، لافتاً إلى أنه ممثل يمتلك أدواته، ويتمتع بطاقة إبداعية، وأن الدور الذي يؤديه بالمسرحية به مشقة كبيرة ويتطلب قدرات بدنية؛ حيث قدم 4 شخصيات عبَّر من خلالها عن 3 أجيال فلسطينية مختلفة.
والمسرحية مأخوذة عن رواية «رجال في الشمس» للكاتب الفلسطيني غسان كنفاني، وأعدها مسرحياً المخرج قدري كسبة الذي قام بإسقاط العرض على الواقع الفلسطيني الحالي، مستعيناً بأصوات لجنازات حقيقية على المسرح.
وحصل الفنان التونسي عماد الوسلاتي على شهادة لجنة التحكيم الخاصة عن عرض «البرباش» الذي قام به تأليفاً وتمثيلاً وإخراجاً، كما شهد حفل الختام إعلان نتائج مسابقة تأليف المونودراما، التي فاز فيها بالمركز الأول الكاتب أيمن حافظ عن نص «غثاء السيل».
وشهدت الدورة التاسعة من «أيام القاهرة الدولي للمونودراما» 13- 17 يوليو (تموز) التي أقيمت بإشراف وزارة الثقافة المصرية وبرئاسة الدكتور أسامة رؤوف، تكريم عدد من كبار الفنانين، من بينهم: ميمي جمال، واسم الفنان فاروق الفيشاوي، والمخرج سمير العصفوري، إلى جانب الممثلة الألبانية جوستينا ألياج، كما شهدت إطلاق عدد من الورش و«الماستر كلاس».