الاتحاد يصعق بإصابة جديدة لـ«شراحيلي»

تلقى الاتحاد ضربة موجعة قبل انطلاق فترة الإعداد للموسم الجديد، بعدما كشفت الفحوصات الطبية التي خضع لها المدافع أحمد شراحيلي لدى الشريك الطبي الرسمي للنادي، عن إصابته بتمزق في وتر العضلة الشظوية الطويلة في الكاحل الأيسر.

وأوضح النادي أن الإصابة تعرّض لها اللاعب، حدثت في أثناء تنفيذه برنامجاً إعدادياً فردياً مع مدربه الشخصي خلال فترة الإجازة، مشيراً إلى أنها إصابة جديدة في موضع لم يسبق أن تعرض له اللاعب من قبل.

وبعد التشاور مع عدد من الاستشاريين المتخصصين في جراحة العظام وإصابات القدم والكاحل، تقرر خضوع شراحيلي لعملية جراحية الأسبوع المقبل في مدينة بورتو البرتغالية، على يد استشاري متخصص في هذا النوع من الإصابات، على أن يبدأ بعدها برنامجه التأهيلي قبل تحديد موعد عودته إلى الملاعب.

من جهة ثانية، أعلن نادي الاتحاد تعيين قائده السابق الكابتن حمد المنتشري مديراً للفريق الأول لكرة القدم، ضمن استعدادات النادي للموسم الرياضي الجديد، في خطوة تهدف إلى تعزيز الاستقرار الإداري والفني قبل انطلاق الموسم.

ويُعد المنتشري أحد أبرز الأسماء في تاريخ الاتحاد، بعدما حقق العديد من الإنجازات بقميص الفريق، إلى جانب مساهماته مع المنتخب السعودي، كما يمتلك معرفة واسعة بثقافة النادي وقيمه، وهو ما يعوّل عليه الاتحاد في مهمته الجديدة.

من جانبه، رحّب المدير الرياضي فرانك كابو بتعيين المنتشري، متمنياً له التوفيق في منصبه، ومؤكداً ثقته في قدرته على الإسهام في دعم الفريق ومساندة الجهازين الفني والإداري خلال المرحلة المقبلة.