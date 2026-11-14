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صحتك

لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
TT
TT

لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)

قد يبدو فقدان الوزن بعد سن الخمسين مختلفاً عما كان عليه في العقود السابقة؛ فالاستراتيجيات التي كانت فعالة في الثلاثينات من العمر قد لا تحقق النتائج نفسها مع التقدم في السن. ورغم أن ذلك قد يكون محبِطاً، فإنه ليس مجرد شعور؛ إذ يمر الجسم بتغيرات فعلية مع التقدم في العمر، وتؤدي التغيرات في الكتلة العضلية والهرمونات ومعدل الأيض إلى زيادة صعوبة فقدان الوزن.

لكن الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي بالكامل أو حساب كل سعرة حرارية، إذا كان هدفك إنقاص الوزن، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

فبدلاً من التركيز المفرط على الأطعمة التي ينبغي استبعادها من طبقك، هناك عادة واحدة يُنصح بتبنيها أولاً، وهي إدراج البروتين في كل وجبة.

وتقول الدكتورة ليزا يونغ، اختصاصية التغذية المسجلة: «تُعد إضافة البروتين إلى كل وجبة واحدة من أفضل العادات لفقدان الوزن بعد سن الخمسين».

وتساعد هذه العادة البسيطة الجسم على التعامل مع كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، كما يسهل دمجها في نمط الحياة اليومي دون الحاجة إلى الالتزام الصارم بحساب السعرات الحرارية.

لماذا ينبغي أن يكون البروتين عنصراً أساسياً في طبقك؟

لا يُعد البروتين عنصراً غذائياً سحرياً؛ لكنه يساعد على مواجهة كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في الوقت نفسه. وفيما يلي ما يحدث داخل الجسم، والأسباب التي تجعل إعطاء الأولوية للبروتين خياراً مناسباً مع التقدم في السن.

يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية

تقول يونغ: «مع تقدمنا في العمر، نفقد الكتلة العضلية بصورة طبيعية، علماً بأن العضلات تساعد في الحفاظ على نشاط عملية الأيض».

وتُعرف ظاهرة فقدان العضلات المرتبطة بالتقدم في العمر باسم «ساركوبينيا» (sarcopenia)، وهي تصبح أكثر شيوعاً مع مرور السنوات، وقد تؤثر في عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

وتكتسب المحافظة على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن بعد سن الخمسين أهمية أكبر مما يدركه كثيرون.

فما يُعرف بـ«السمنة المصحوبة بفقدان العضلات» (sarcopenic obesity)، وهي حالة تجمع بين فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر وزيادة الدهون في الجسم، باتت مصدر قلق متزايد لدى كبار السن، نظراً لارتباطها بتراجع القدرات البدنية، وانخفاض جودة الحياة، وارتفاع المخاطر الصحية عموماً.

وتشير البحوث إلى أن التغذية الموجهة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، وتبنِّي عادات صحية أخرى، تؤدي دوراً مهماً في التعامل مع هذه الحالة.

وهنا تبرز الأهمية العملية للبروتين؛ فإذا كان التقدم في العمر يؤثر سلباً في كتلتك العضلية، فإن ما تتناوله يصبح من الأدوات الفعالة التي يمكنك الاستعانة بها للتعامل مع هذا التغير.

ورغم أن إعطاء الأولوية للبروتين لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فإنه يمد الجسم بالمواد الأساسية التي يحتاج إليها للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

رجل مسن يتناول طبقاً من «الباستا» (بيكسلز)

يساعد على الشعور بالشبع

إلى جانب دوره في بناء العضلات، يؤثر البروتين في الشهية ومدى الشعور بالشبع بين الوجبات.

وتقول يونغ: «يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة دون وعي».

وتشير البحوث إلى أن البروتين يسهم في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، من خلال تأثيره في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية.

وعملياً، يعني ذلك أن الوجبة الغنية بالبروتين لا تمنحك شعوراً أكبر بالشبع عند تناولها فحسب؛ بل قد تساعد أيضاً على الحد من الجوع في وقت لاحق من اليوم.

وهنا تتضح فائدة إعطاء الأولوية للبروتين؛ فعندما تمنحك وجباتك شعوراً حقيقياً بالشبع والرضا، تقل احتمالات اللجوء إلى تناول وجبات خفيفة إضافية بسبب الجوع خلال بقية اليوم.

ويساعد ذلك بدوره على تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى حساب كل سعرة حرارية تتناولها.

كما أن تحديد كمية مستهدفة من البروتين في كل وجبة قد يكون أكثر فائدة من الانشغال بإجمالي الكمية المستهلكة خلال اليوم.

وتقول ماغي بيل، الممرض واختصاصية التغذية: «أوصي عادة بتناول ما بين 30 و50 غراماً من البروتين في كل وجبة، للمساعدة في الحفاظ على العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم».

يدعم صحة العضلات خلال مرحلة انقطاع الطمث

بالنسبة للنساء، قد تجعل التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث وبعدها الحفاظ على الكتلة العضلية أكثر صعوبة.

وتقول ويتني ستيوارت، اختصاصية التغذية المسجلة: «بعد انقطاع الطمث، يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى تسريع تكسُّر العضلات وتقليل الإشارات البنائية (anabolic signaling)، مما يسبب فقدان الكتلة العضلية ما لم يكن تناول البروتين كافياً».

وتضيف: «ونظراً إلى أن العضلات تحرق مزيداً من السعرات الحرارية أثناء الراحة، فإن فقدانها قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض، وهو ما يفسر سبب زيادة الوزن لدى كثير من النساء رغم عدم تغير عاداتهن الغذائية».

كما يميل استهلاك البروتين إلى الانخفاض خلال المرحلة الانتقالية نحو انقطاع الطمث.

وتشير البحوث إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين، نسبة إلى وزن أجسامهن، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة، مما قد يسهم في تفاقم التغيرات المرتبطة بفقدان العضلات.

ولهذا السبب، يُنظر باستمرار إلى تناول كميات كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة بوصفهما من أكثر الوسائل العملية غير الدوائية، للحفاظ على صحة العضلات خلال هذه المرحلة من العمر.

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لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
TT
TT

لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)
النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين نسبة إلى وزن أجسامهن (بيكسلز)

قد يبدو فقدان الوزن بعد سن الخمسين مختلفاً عما كان عليه في العقود السابقة؛ فالاستراتيجيات التي كانت فعالة في الثلاثينات من العمر قد لا تحقق النتائج نفسها مع التقدم في السن. ورغم أن ذلك قد يكون محبِطاً، فإنه ليس مجرد شعور؛ إذ يمر الجسم بتغيرات فعلية مع التقدم في العمر، وتؤدي التغيرات في الكتلة العضلية والهرمونات ومعدل الأيض إلى زيادة صعوبة فقدان الوزن.

لكن الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي بالكامل أو حساب كل سعرة حرارية، إذا كان هدفك إنقاص الوزن، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

فبدلاً من التركيز المفرط على الأطعمة التي ينبغي استبعادها من طبقك، هناك عادة واحدة يُنصح بتبنيها أولاً، وهي إدراج البروتين في كل وجبة.

وتقول الدكتورة ليزا يونغ، اختصاصية التغذية المسجلة: «تُعد إضافة البروتين إلى كل وجبة واحدة من أفضل العادات لفقدان الوزن بعد سن الخمسين».

وتساعد هذه العادة البسيطة الجسم على التعامل مع كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، كما يسهل دمجها في نمط الحياة اليومي دون الحاجة إلى الالتزام الصارم بحساب السعرات الحرارية.

لماذا ينبغي أن يكون البروتين عنصراً أساسياً في طبقك؟

لا يُعد البروتين عنصراً غذائياً سحرياً؛ لكنه يساعد على مواجهة كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في الوقت نفسه. وفيما يلي ما يحدث داخل الجسم، والأسباب التي تجعل إعطاء الأولوية للبروتين خياراً مناسباً مع التقدم في السن.

يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية

تقول يونغ: «مع تقدمنا في العمر، نفقد الكتلة العضلية بصورة طبيعية، علماً بأن العضلات تساعد في الحفاظ على نشاط عملية الأيض».

وتُعرف ظاهرة فقدان العضلات المرتبطة بالتقدم في العمر باسم «ساركوبينيا» (sarcopenia)، وهي تصبح أكثر شيوعاً مع مرور السنوات، وقد تؤثر في عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

وتكتسب المحافظة على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن بعد سن الخمسين أهمية أكبر مما يدركه كثيرون.

فما يُعرف بـ«السمنة المصحوبة بفقدان العضلات» (sarcopenic obesity)، وهي حالة تجمع بين فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر وزيادة الدهون في الجسم، باتت مصدر قلق متزايد لدى كبار السن، نظراً لارتباطها بتراجع القدرات البدنية، وانخفاض جودة الحياة، وارتفاع المخاطر الصحية عموماً.

وتشير البحوث إلى أن التغذية الموجهة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، وتبنِّي عادات صحية أخرى، تؤدي دوراً مهماً في التعامل مع هذه الحالة.

وهنا تبرز الأهمية العملية للبروتين؛ فإذا كان التقدم في العمر يؤثر سلباً في كتلتك العضلية، فإن ما تتناوله يصبح من الأدوات الفعالة التي يمكنك الاستعانة بها للتعامل مع هذا التغير.

ورغم أن إعطاء الأولوية للبروتين لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فإنه يمد الجسم بالمواد الأساسية التي يحتاج إليها للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

رجل مسن يتناول طبقاً من «الباستا» (بيكسلز)

يساعد على الشعور بالشبع

إلى جانب دوره في بناء العضلات، يؤثر البروتين في الشهية ومدى الشعور بالشبع بين الوجبات.

وتقول يونغ: «يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة دون وعي».

وتشير البحوث إلى أن البروتين يسهم في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، من خلال تأثيره في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية.

وعملياً، يعني ذلك أن الوجبة الغنية بالبروتين لا تمنحك شعوراً أكبر بالشبع عند تناولها فحسب؛ بل قد تساعد أيضاً على الحد من الجوع في وقت لاحق من اليوم.

وهنا تتضح فائدة إعطاء الأولوية للبروتين؛ فعندما تمنحك وجباتك شعوراً حقيقياً بالشبع والرضا، تقل احتمالات اللجوء إلى تناول وجبات خفيفة إضافية بسبب الجوع خلال بقية اليوم.

ويساعد ذلك بدوره على تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى حساب كل سعرة حرارية تتناولها.

كما أن تحديد كمية مستهدفة من البروتين في كل وجبة قد يكون أكثر فائدة من الانشغال بإجمالي الكمية المستهلكة خلال اليوم.

وتقول ماغي بيل، الممرض واختصاصية التغذية: «أوصي عادة بتناول ما بين 30 و50 غراماً من البروتين في كل وجبة، للمساعدة في الحفاظ على العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم».

يدعم صحة العضلات خلال مرحلة انقطاع الطمث

بالنسبة للنساء، قد تجعل التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث وبعدها الحفاظ على الكتلة العضلية أكثر صعوبة.

وتقول ويتني ستيوارت، اختصاصية التغذية المسجلة: «بعد انقطاع الطمث، يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى تسريع تكسُّر العضلات وتقليل الإشارات البنائية (anabolic signaling)، مما يسبب فقدان الكتلة العضلية ما لم يكن تناول البروتين كافياً».

وتضيف: «ونظراً إلى أن العضلات تحرق مزيداً من السعرات الحرارية أثناء الراحة، فإن فقدانها قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض، وهو ما يفسر سبب زيادة الوزن لدى كثير من النساء رغم عدم تغير عاداتهن الغذائية».

كما يميل استهلاك البروتين إلى الانخفاض خلال المرحلة الانتقالية نحو انقطاع الطمث.

وتشير البحوث إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين، نسبة إلى وزن أجسامهن، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة، مما قد يسهم في تفاقم التغيرات المرتبطة بفقدان العضلات.

ولهذا السبب، يُنظر باستمرار إلى تناول كميات كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة بوصفهما من أكثر الوسائل العملية غير الدوائية، للحفاظ على صحة العضلات خلال هذه المرحلة من العمر.

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مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
TT
TT

مكمل غذائي يومي يُحدث تغيراً في الدماغ خلال 4 أسابيع... ماذا اكتشف العلماء؟

مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)
مختص طبي يراجع صور الرنين المغناطيسي للدماغ في احد العيادات (بيكسلز)

سعى باحثون إلى فهم تأثير أحد المكملات الغذائية في البالغين المصابين بالسمنة، وتوصلوا إلى أنه قد يُحدث تأثيراً ملحوظاً في الدماغ، وفقاً لمجلة «نيوزويك».

ووجد باحثون في جامعة أوكلاهوما الأميركية أن الأشخاص الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» (Urolithin A) شهدوا زيادة في تدفُّق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة ذهنية. وتؤدي الدورة الدموية الدماغية، أي تدفق الدم عبر شبكة الأوعية الدموية في الدماغ، دوراً أساسياً في تمكين الدماغ من أداء وظائفه.

وقالت آنا كلارا دا كوستا بينافي لانغلي، المؤلفة الأولى للدراسة الأستاذة المساعدة في علوم التغذية بجامعة أوكلاهوما: «يحتاج الدماغ إلى إمدادات كافية من الدم لتلبية متطلبات النشاط الذهني».

وأضافت: «وجدنا أن مادة (يوروليثين أ) تزيد تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة تتعلق بالذاكرة، مما يشير إلى أن هذا المكمل قد يساعد الدماغ على تلبية احتياجاته المتزايدة من الأكسجين والمغذيات عندما يبذل جهداً أكبر».

وتُعد مادة «يوروليثين أ» من المركَّبات التي ينتجها الجسم بالفعل أثناء هضم أطعمة معينة، مثل الفراولة والرمان والجوز. ومع ذلك، تشير الأبحاث الحالية إلى أن كمية هذه المادة التي ينتجها الجسم تتراجع مع التقدُّم في العمر، وكذلك مع ارتفاع مؤشر كتلة الجسم.

وتنتشر السمنة على نطاق واسع بين البالغين في الولايات المتحدة؛ إذ يعاني منها أكثر من اثنين من كل خمسة أميركيين، وفقاً لمراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها.

وتُعد السمنة أيضاً أحد عوامل الخطر المرتبطة بالإصابة بالعديد من الأمراض المزمنة، من بينها السكتة الدماغية والسكري من النوع الثاني، فضلاً عن التدهور الإدراكي في مراحل لاحقة من العمر.

ويعتقد العلماء أن أحد أسباب ارتباط السمنة بهذه الحالات يتمثل في تأثيرها في وظائف الأوعية الدموية، مما قد يؤدي إلى ما يُعرف بـ«خلل وظيفة بطانة الأوعية الدموية» (endothelial dysfunction)، وهي حالة تتقلص فيها الأوعية الدموية وتضيق، مما يؤثر سلباً في تدفق الدم إلى مختلف أنحاء الجسم.

ما الذي توصلت إليه الدراسة؟

شملت الدراسة 50 بالغاً تراوحت أعمارهم بين 40 و64 عاماً، وكان مؤشر كتلة الجسم لديهم يبلغ 30 أو أكثر، وهو المستوى الذي يُصنَّف طبياً ضمن فئة السمنة لدى البالغين.

وتلقى المشاركون إما ألف ملليغرام من مادة «يوروليثين أ» يومياً، مقسمة على جرعتين، تحتوي كل منهما على كبسولتين بتركيز 250 ملليغراماً للكبسولة الواحدة، وإما دواءً وهمياً (بلاسيبو)، وذلك لمدة أربعة أسابيع.

ووجد الباحثون أن المشاركين الذين تناولوا مادة «يوروليثين أ» شهدوا زيادة في تدفق الدم إلى الدماغ أثناء أداء مهمة مرتبطة بالذاكرة، وكان هذا التغير ملحوظاً بصورة خاصة في المنطقة الدماغية المسؤولة عن «الذاكرة العاملة».

ومع ذلك، لم تؤدِّ زيادة تدفق الدم إلى تحسن في أداء المشاركين خلال المهمة.

كما لم يظهر أن المكمل الغذائي أحدث تأثيراً في تدفق الدم على مستوى الجسم عموماً؛ إذ لم تُرصد تغيرات ملموسة في بعض مناطق الجسم.

وخلال فترة الدراسة، أبلغ المشاركون عن عدد من الآثار الجانبية، كان الصداع أكثرها شيوعاً، إلى جانب آلام الظهر والإسهال والغثيان والقيء وأعراض أخرى.

ورغم ذلك، أشار الباحثون إلى أن المشاركين تحملوا المكمل بصورة جيدة عموماً، ولم يتسبب في مشكلات صحية خطيرة.

ويرى الباحثون أن هذه النتائج تستدعي إجراء مزيد من الدراسات لتحديد ما إذا كانت مادة «يوروليثين أ» قادرة على تقديم فوائد ملموسة لصحة الدماغ، خصوصاً لدى الأشخاص المصابين بالسمنة.

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تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
TT
TT

تمارسها كل يوم دون أن تنتبه... 6 عادات قد تزيد الالتهابات في جسمك

التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)
التوتر المستمر سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية يؤدي إلى زيادة الالتهابات في الجسم (بيكسلز)

قد تُسهم بعض العادات اليومية، مثل الجلوس لفترات طويلة أو عدم الحصول على نوم جيد، في زيادة الالتهابات في الجسم بصورة تدريجية وغير ملحوظة، ما يرفع خطر الإصابة بمشكلات صحية خطيرة، ويساعد فهم تأثير هذه العادات على إجراء تغييرات بسيطة لحماية الصحة على المدى الطويل، وفقاً لموقع «فيري ويل هيلث».

1. الجلوس لفترات طويلة

يرتبط نمط الحياة الخامل بزيادة الالتهابات المزمنة؛ إذ يؤدي الجلوس لفترات طويلة، سواء خلف مكتب العمل أو أثناء التنقل، إلى إبطاء الدورة الدموية وتحفيز إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما قد يؤدي الخمول إلى اضطراب عمليات معالجة الغلوكوز والدهون في الجسم، ما يُسهم بمرور الوقت في تفاقم الالتهابات.

وتُشير الدراسات إلى أن الأشخاص الذين يقضون ساعات طويلة يومياً في الجلوس غالباً ما تكون لديهم مستويات أعلى من مؤشرات الالتهاب مقارنة بمن يتحركون بانتظام.

لذلك، قد يساعد النهوض للمشي لفترات قصيرة أو ممارسة تمارين التمدد كل 30 إلى 60 دقيقة على الحد من هذه الالتهابات.

2. وضعية الجسم غير الصحيحة

قد يؤدي اتخاذ وضعيات غير صحيحة للجسم، مثل الانحناء أو التراخي أثناء الجلوس خلف المكتب، إلى إجهاد العضلات والمفاصل، ما قد يُسبب التهابات طفيفة وآلاماً مستمرة مع مرور الوقت، حتى في المفاصل السليمة.

كما أن البقاء في وضعية واحدة لفترات طويلة يحد من الحركة، ويؤدي إلى اختلال التوازن العضلي؛ إذ قد تصبح بعض العضلات مشدودة ومجهدة بصورة مفرطة، في حين تضعف عضلات أخرى.

ويؤدي ذلك إلى زيادة الضغط على المفاصل والأنسجة، ما قد يسهم في حدوث التهابات مزمنة وآلام، خصوصاً في الرقبة والكتفين والظهر.

3. عدم الحصول على نوم كافٍ

يؤدي النوم دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي، إذ يمنح الجسم فرصة للتعافي وتنظيم مستويات الالتهاب.

ومن العادات التي قد تؤثر سلباً في جودة النوم:

- عدم انتظام مواعيد النوم.

- استخدام الشاشات في ساعات متأخرة من الليل.

- تناول كميات كبيرة من الكافيين في وقت متأخر من اليوم.

وقد يؤدي الحرمان المتكرر من النوم الكافي إلى زيادة إنتاج الجسم للمواد الكيميائية المسببة للالتهاب، فضلاً عن ارتفاع مستويات هرمون «الكورتيزول»، المعروف بهرمون التوتر، والمرتبط بالالتهابات.

وتُظهر الدراسات أن البالغين الذين ينامون أقل من 6 ساعات ليلاً غالباً ما تكون لديهم مستويات مرتفعة من «البروتين المتفاعل» (C-reactive protein - CRP)، وهو أحد المؤشرات الشائعة لوجود التهاب في الجسم.

النوم يؤدي دوراً حيوياً في دعم وظائف الجهاز المناعي (بيكسلز)

4. التوتر المزمن

قد يؤدي التوتر المستمر، سواء أكان ناجماً عن ضغوط العمل أم العلاقات الشخصية أم المشكلات المالية، إلى زيادة الالتهابات في الجسم.

فالتوتر المزمن ينشّط استجابة «الكر والفر» (fight-or-flight response)، ما يؤدي إلى إفراز مستمر لهرمونات التوتر، مثل الكورتيزول. ومع مرور الوقت، قد تؤدي المستويات المرتفعة من هذا الهرمون إلى إضعاف جهاز المناعة وزيادة الالتهابات.

ورغم أن الجميع يشعرون بالتوتر من وقت إلى آخر، فإن استمراره لفترات طويلة قد يؤثر سلباً في الحياة اليومية ويضر بالصحة.

ومن أبرز علامات التوتر المزمن:

- آلام وأوجاع في الجسم.

- تغيرات في الشهية أو أنماط النوم.

- صداع متكرر.

5. الإفراط في تناول السكر

قد يؤدي استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف إلى زيادة الالتهابات؛ إذ يتسبب في ارتفاع سريع لمستويات السكر في الدم، ما يحفّز على إفراز مواد كيميائية مسببة للالتهاب.

كما أن الارتفاعات المتكررة في مستويات السكر في الدم قد تلحق الضرر بالأوعية الدموية، وتزيد خطر الإصابة بمقاومة الإنسولين والسكري من النوع الثاني، وكلاهما يرتبط بالالتهابات.

ومن أبرز المصادر الشائعة للسكر المضاف:

- المشروبات السكرية، مثل المشروبات الغازية والقهوة المحلّاة.

- الوجبات الخفيفة والحلويات المعلّبة.

- حبوب الإفطار المحلّاة.

وقد يؤدي الإفراط في استهلاك السكر أيضاً إلى اختلال توازن البكتيريا في الأمعاء، ما يسهم بدوره في زيادة الالتهابات.

استهلاك كميات كبيرة من السكر المضاف قد يؤدي إلى زيادة الالتهابات (بيكسلز)

6. اتباع نظام غذائي غني بالأطعمة فائقة المعالجة

غالباً ما تحتوي الأطعمة فائقة المعالجة على كربوهيدرات مكررة وسكريات مضافة ودهون غير صحية ومواد مضافة صناعية.

وعادةً ما تكون هذه الأطعمة فقيرة بالألياف والعناصر الغذائية المهمة، بما فيها مضادات الأكسدة التي تساعد على حماية الجسم من الالتهابات.

وقد تؤدي الكربوهيدرات المكررة وبعض أنواع الدهون، مثل الدهون المتحولة وبعض الدهون المشبعة، إلى ارتفاع حاد في مستويات السكر في الدم وإضعاف استجابة الجسم للإنسولين، ما يُسهم في حدوث التهابات مزمنة منخفضة الدرجة.

كما قد تؤثر الأطعمة فائقة المعالجة سلباً في صحة الأمعاء، من خلال تقليل أعداد البكتيريا النافعة وإضعاف الحاجز المعوي، ما يسهّل تسرب المواد الضارة إلى مجرى الدم ويحفّز حدوث الالتهابات.

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10 أطعمة يمكن إدراجها في وجبة الإفطار للمساعدة على مكافحة الالتهابات وتعزيز الصحة العامة (بيكسلز)

10 أطعمة بمائدة الإفطار تساعد على مكافحة الالتهابات

حليب اللوز يفور فوائد مضادة للالتهابات لا سيما عند اختيار الأنواع الخالية من السكريات المضافة (بيكسلز)

هل يقلل حليب اللوز الالتهابات أم يزيدها؟

كوب من مشروب المتة (بيكسلز)

مشروب المتة: فوائد محتملة في تقليل الالتهابات وإنقاص الوزن

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