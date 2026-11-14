لإنقاص الوزن بعد الخمسين... عادة بسيطة قد تكون أهم من حساب السعرات الحرارية

قد يبدو فقدان الوزن بعد سن الخمسين مختلفاً عما كان عليه في العقود السابقة؛ فالاستراتيجيات التي كانت فعالة في الثلاثينات من العمر قد لا تحقق النتائج نفسها مع التقدم في السن. ورغم أن ذلك قد يكون محبِطاً، فإنه ليس مجرد شعور؛ إذ يمر الجسم بتغيرات فعلية مع التقدم في العمر، وتؤدي التغيرات في الكتلة العضلية والهرمونات ومعدل الأيض إلى زيادة صعوبة فقدان الوزن.

لكن الخبر السار هو أنك لست بحاجة إلى تغيير نظامك الغذائي بالكامل أو حساب كل سعرة حرارية، إذا كان هدفك إنقاص الوزن، وفقاً لموقع «إيتينغ ويل».

فبدلاً من التركيز المفرط على الأطعمة التي ينبغي استبعادها من طبقك، هناك عادة واحدة يُنصح بتبنيها أولاً، وهي إدراج البروتين في كل وجبة.

وتقول الدكتورة ليزا يونغ، اختصاصية التغذية المسجلة: «تُعد إضافة البروتين إلى كل وجبة واحدة من أفضل العادات لفقدان الوزن بعد سن الخمسين».

وتساعد هذه العادة البسيطة الجسم على التعامل مع كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر، كما يسهل دمجها في نمط الحياة اليومي دون الحاجة إلى الالتزام الصارم بحساب السعرات الحرارية.

لماذا ينبغي أن يكون البروتين عنصراً أساسياً في طبقك؟

لا يُعد البروتين عنصراً غذائياً سحرياً؛ لكنه يساعد على مواجهة كثير من التغيرات المرتبطة بالتقدم في العمر في الوقت نفسه. وفيما يلي ما يحدث داخل الجسم، والأسباب التي تجعل إعطاء الأولوية للبروتين خياراً مناسباً مع التقدم في السن.

يساعد في الحفاظ على الكتلة العضلية

تقول يونغ: «مع تقدمنا في العمر، نفقد الكتلة العضلية بصورة طبيعية، علماً بأن العضلات تساعد في الحفاظ على نشاط عملية الأيض».

وتُعرف ظاهرة فقدان العضلات المرتبطة بالتقدم في العمر باسم «ساركوبينيا» (sarcopenia)، وهي تصبح أكثر شيوعاً مع مرور السنوات، وقد تؤثر في عدد السعرات الحرارية التي يحرقها الجسم.

وتكتسب المحافظة على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن بعد سن الخمسين أهمية أكبر مما يدركه كثيرون.

فما يُعرف بـ«السمنة المصحوبة بفقدان العضلات» (sarcopenic obesity)، وهي حالة تجمع بين فقدان الكتلة العضلية المرتبط بالعمر وزيادة الدهون في الجسم، باتت مصدر قلق متزايد لدى كبار السن، نظراً لارتباطها بتراجع القدرات البدنية، وانخفاض جودة الحياة، وارتفاع المخاطر الصحية عموماً.

وتشير البحوث إلى أن التغذية الموجهة، إلى جانب ممارسة التمارين الرياضية، وتبنِّي عادات صحية أخرى، تؤدي دوراً مهماً في التعامل مع هذه الحالة.

وهنا تبرز الأهمية العملية للبروتين؛ فإذا كان التقدم في العمر يؤثر سلباً في كتلتك العضلية، فإن ما تتناوله يصبح من الأدوات الفعالة التي يمكنك الاستعانة بها للتعامل مع هذا التغير.

ورغم أن إعطاء الأولوية للبروتين لن يعيد عقارب الساعة إلى الوراء، فإنه يمد الجسم بالمواد الأساسية التي يحتاج إليها للمساعدة في الحفاظ على الكتلة العضلية أثناء فقدان الوزن.

رجل مسن يتناول طبقاً من «الباستا» (بيكسلز)

يساعد على الشعور بالشبع

إلى جانب دوره في بناء العضلات، يؤثر البروتين في الشهية ومدى الشعور بالشبع بين الوجبات.

وتقول يونغ: «يساعدك البروتين على الشعور بالشبع لفترة أطول، ويقلل من تناول الوجبات الخفيفة دون وعي».

وتشير البحوث إلى أن البروتين يسهم في تقليل الشعور بالجوع وزيادة الإحساس بالشبع، من خلال تأثيره في الهرمونات المسؤولة عن تنظيم الشهية.

وعملياً، يعني ذلك أن الوجبة الغنية بالبروتين لا تمنحك شعوراً أكبر بالشبع عند تناولها فحسب؛ بل قد تساعد أيضاً على الحد من الجوع في وقت لاحق من اليوم.

وهنا تتضح فائدة إعطاء الأولوية للبروتين؛ فعندما تمنحك وجباتك شعوراً حقيقياً بالشبع والرضا، تقل احتمالات اللجوء إلى تناول وجبات خفيفة إضافية بسبب الجوع خلال بقية اليوم.

ويساعد ذلك بدوره على تحقيق عجز معتدل في السعرات الحرارية بصورة طبيعية، دون الحاجة إلى حساب كل سعرة حرارية تتناولها.

كما أن تحديد كمية مستهدفة من البروتين في كل وجبة قد يكون أكثر فائدة من الانشغال بإجمالي الكمية المستهلكة خلال اليوم.

وتقول ماغي بيل، الممرض واختصاصية التغذية: «أوصي عادة بتناول ما بين 30 و50 غراماً من البروتين في كل وجبة، للمساعدة في الحفاظ على العضلات، وتعزيز الشعور بالشبع، واستقرار مستويات السكر في الدم».

يدعم صحة العضلات خلال مرحلة انقطاع الطمث

بالنسبة للنساء، قد تجعل التغيرات الهرمونية التي تحدث أثناء مرحلة انقطاع الطمث وبعدها الحفاظ على الكتلة العضلية أكثر صعوبة.

وتقول ويتني ستيوارت، اختصاصية التغذية المسجلة: «بعد انقطاع الطمث، يؤدي انخفاض مستويات هرمون الإستروجين إلى تسريع تكسُّر العضلات وتقليل الإشارات البنائية (anabolic signaling)، مما يسبب فقدان الكتلة العضلية ما لم يكن تناول البروتين كافياً».

وتضيف: «ونظراً إلى أن العضلات تحرق مزيداً من السعرات الحرارية أثناء الراحة، فإن فقدانها قد يؤدي إلى تباطؤ عملية الأيض، وهو ما يفسر سبب زيادة الوزن لدى كثير من النساء رغم عدم تغير عاداتهن الغذائية».

كما يميل استهلاك البروتين إلى الانخفاض خلال المرحلة الانتقالية نحو انقطاع الطمث.

وتشير البحوث إلى أن النساء بعد انقطاع الطمث يتناولن كميات أقل من البروتين، نسبة إلى وزن أجسامهن، مقارنة بالنساء قبل هذه المرحلة، مما قد يسهم في تفاقم التغيرات المرتبطة بفقدان العضلات.

ولهذا السبب، يُنظر باستمرار إلى تناول كميات كافية من البروتين وممارسة تمارين المقاومة بوصفهما من أكثر الوسائل العملية غير الدوائية، للحفاظ على صحة العضلات خلال هذه المرحلة من العمر.