كيف يساعدك تناول المزيد من البروتين والألياف على إنقاص وزنك؟

تتضمن الخطة الصحية لفقدان الوزن عدة عناصر وهي: التغذية الجيدة والتمارين الرياضية والنوم المناسب وإدارة التوتر.

ووفق ما ذكره موقع «فيري ويل هيلث»، فإن البروتين والألياف لهما دور كبير في النظام الغذائي الصحي؛ حيث يمكنهما أن يبقياك ممتلئاً وراضياً مع دعم نسبة السكر الصحية في الدم وكتلة العضلات، بما يساعدك على إنقاص وزنك... فكيف يحدث ذلك؟

البروتين والألياف تبقيك ممتلئاً

يحفز البروتين إطلاق الهرمونات، بما في ذلك الببتيد الشبيه بالجلوكاجون، الذي يزيد من الشبع ويقلل الجوع. ويقلل البروتين أيضاً من هرمون الجريلين، وهو الهرمون الذي يحفز الشهية. ووجدت إحدى المراجعات المنهجية أن اتباع نظام غذائي غني بالبروتين يعزز الشعور بالامتلاء لدى الأشخاص الذين يعانون من زيادة الوزن أو السمنة.

ولا يستطيع الجسم امتصاص الألياف أو تكسيرها، مما يبطئ إفراغ المعدة. وهذا يبقيك ممتلئاً لفترة أطول، ويساعدك بدوره على تناول كميات طعام أقل.

البروتين يساعد على دعم كتلة العضلات

يتطلب البروتين طاقة وجهداً أكبر للهضم مقارنة بالكربوهيدرات والدهون. ويتم استخدام ما يقرب من 30 في المائة من السعرات الحرارية من البروتين الذي تأكله لهضمه.

وتُعد الأحماض الأمينية الموجودة في البروتين ضرورية للعمليات الجسدية اليومية. ويؤدي نقص البروتين في النظام الغذائي إلى تحطيم الجسم للأنسجة العضلية للوصول إلى هذه الأحماض الأمينية. لذلك، فإن تناول كمية كافية من البروتين يمكن أن يمنع انهيار العضلات ويحافظ على كتلة العضلات أثناء فقدان الوزن.

الألياف والبروتين ينظمان نسبة السكر في الدم

بما أن البروتين أصعب في الهضم، فإنه يبطئ عملية الهضم. وهذا يساعدك على الشعور بالشبع لفترة أطول. يؤدي هذا أيضاً إلى إبطاء إطلاق الجلوكوز في مجرى الدم، مما يحافظ على ثبات مستويات الجلوكوز في الدم. ويمكن لمستويات السكر الثابتة في الدم أن تمنع الرغبة الشديدة في تناول الطعام التي تحدث بعد ارتفاع نسبة السكر في الدم.

وعلى الرغم من أن الألياف عبارة عن كربوهيدرات، فإنها لا يتم هضمها أو تكسيرها، وهذا يحافظ على استقرار نسبة السكر في الدم، ويمكن أن يبطئ عملية هضم الكربوهيدرات الأخرى التي تتناولها. ويمكن أن تساعد الألياف في منع ارتفاع نسبة السكر في الدم التي تؤدي إلى إطلاق هرمون الإنسولين وتخزين الدهون.

الألياف يمكن أن تحسن صحة الأمعاء

بعض الألياف القابلة للذوبان هي أيضاً بريبايوتكس. وهذه البريبايوتكس تغذي بكتيريا الأمعاء (ميكروبيوم الأمعاء الصحي). وأظهرت الدراسات أن وجود ميكروبيوم الأمعاء يمكن أن يقلل خطر زيادة الوزن على المدى الطويل.