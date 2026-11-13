تحافظ على نظافة أسنانك؟ 11 عادة قد تفسد جهودك

قد تحرص على تنظيف أسنانك يومياً، لكن بعض العادات التي تمارسها دون تفكير قد تُلحِق بها أضراراً تتراكم مع مرور الوقت؛ فمن مضغ الثلج وأقلام الرصاص إلى تناول بعض الأطعمة والمشروبات، هناك سلوكيات تبدو بسيطة، لكنها قد تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان أو تشقّقها أو تسوّسها، بل وفقدانها في بعض الحالات، وفقاً لموقع «ويب ميد».

1. مضغ الثلج

قد تعتقد أن الثلج غير ضارّ بالأسنان؛ فهو طبيعي وخالٍ من السكر. لكن مضغ مكعبات الثلج الصلبة والمجمّدة قد يؤدي إلى تكسّر الأسنان أو تشققها.

وإذا تسبب المضغ المتكرر، الذي قد تمارسه دون وعي، في تهيُّج الأنسجة الرخوة داخل السن، فقد تعاني من آلام متكررة في الأسنان. كما قد تؤدي الأطعمة والمشروبات الساخنة أو الباردة إلى الشعور بألم مفاجئ وحاد، أو بألم يستمر لفترة أطول.

وفي المرة المقبلة التي تشعر فيها برغبة في مضغ الثلج، حاول استبدال علكة خالية من السكر به.

2. ممارسة الرياضة دون واقٍ للفم

سواء كنت تمارس كرة القدم أو الهوكي أو أي رياضة أخرى تتضمن احتكاكاً بدنياً؛ فمن المهم ألا تشارك في اللعب دون استخدام واقٍ للفم.

وواقي الفم عبارة عن قطعة بلاستيكية مُشكّلة خصيصاً لحماية صف الأسنان العلوي. ومن دونه، قد تتعرَّض أسنانك للكسر أو حتى السقوط عند اشتداد الاحتكاك أثناء اللعب.

ويمكنك شراء واقيات الفم الجاهزة القابلة للتشكيل من المتاجر، أو الحصول على واقٍ مصمَّم خصيصاً لأسنانك لدى طبيب الأسنان.

3. إعطاء الطفل زجاجة الرضاعة وقت النوم

ليس هناك وقت مبكر جداً للبدء في حماية الأسنان.

فإعطاء الطفل زجاجة تحتوي على العصير أو الحليب أو الحليب الاصطناعي عند موعد النوم قد يعرّض أسنانه الجديدة لخطر التسوس.

وقد يعتاد الطفل على النوم والزجاجة في فمه، مما يؤدي إلى بقاء أسنانه معرضة للسكريات طوال الليل.

ولذلك، من الأفضل إبقاء زجاجات الرضاعة خارج سرير الطفل.

4. صرير الأسنان

قد يؤدي صرير الأسنان، المعروف طبياً باسم «Bruxism»، إلى تآكلها تدريجياً مع مرور الوقت.

وغالباً ما يرتبط هذا السلوك بالتوتر وعادات النوم، مما يجعل التحكم فيه أمراً صعباً.

ويمكن أن يساعد تجنُّب الأطعمة الصلبة خلال النهار على تخفيف الألم والحد من الأضرار الناتجة عن هذه العادة. كما أن ارتداء واقٍ للفم ليلاً قد يحمي الأسنان من التلف الذي يسببه الصرير أثناء النوم.

5. أقراص السعال

مجرد بيع أقراص السعال في قسم الأدوية لا يعني بالضرورة أنها مفيدة لصحة الأسنان؛ إذ يحتوي معظمها على كميات كبيرة من السكر.

ولذلك، بعد استخدام أحد هذه الأقراص لتهدئة الحلق، احرص على تنظيف أسنانك جيداً.

وسواء كان السكر الموجود في الفم مصدره أقراص السعال أو الحلوى الصلبة، فإنه يتفاعل مع طبقة البلاك اللزجة التي تغطي الأسنان.

وتحوّل البكتيريا الموجودة في هذه الطبقة السكر إلى أحماض تؤدي إلى تآكل مينا الأسنان، مما يتسبب في النهاية في ظهور التسوس.

6. الحلوى الهلامية

تسهم جميع أنواع الحلوى الغنية بالسكر في تسوس الأسنان، لكن بعض الأنواع قد تكون أكثر ضرراً من غيرها.

فالحلوى الهلامية (Gummy Candy) تلتصق بالأسنان، مما يُبقي السكر والأحماض الناتجة عنه على تماس مع طبقة المينا لساعات.

وإذا كنت لا تستطيع الاستغناء عن هذه الحلوى، فمن الأفضل تناولها ضمن وجبة رئيسية بدلاً من تناولها كوجبة خفيفة منفصلة.

فخلال الوجبات، يزداد إفراز اللعاب، مما يساعد على غسل بقايا الحلوى والأحماض والتخلص منها.

7. المشروبات الغازية

ليست الحلوى وحدها مصدراً لكميات كبيرة من السكر، إذ قد تحتوي الحصة الواحدة من المشروبات الغازية على ما يصل إلى 11 ملعقة صغيرة منه.

ولا يقتصر ضرر هذه المشروبات على السكر، بل تحتوي أيضاً على حمضي الفوسفوريك والستريك، اللذين يسهمان في تآكل مينا الأسنان.

ورغم أن المشروبات الغازية المخصصة للحميات الغذائية، المعروفة باسم «الدايت»، تخلو من السكر، فإنها قد تحتوي على كميات أكبر من الأحماض المرتبطة بالمحليات الصناعية.

8. فتح الأشياء باستخدام الأسنان

قد يبدو فتح أغطية الزجاجات أو العبوات البلاستيكية باستخدام الأسنان وسيلة سهلة ومريحة، لكنها من العادات التي تثير استياء أطباء الأسنان.

فاستخدام الأسنان بوصفها أدوات لفتح الأشياء قد يؤدي إلى تشققها أو تعرضها للكسر.

وبدلاً من ذلك، احرص على إبقاء مقص أو فتاحة زجاجات في متناول يدك.

وباختصار، ينبغي استخدام الأسنان لتناول الطعام فقط، لا بوصفها أدوات لفتح العبوات.

9. رقائق البطاطس

تعمل البكتيريا الموجودة في طبقة البلاك على تفكيك الأطعمة النشوية وتحويلها إلى أحماض.

ويمكن لهذه الأحماض أن تهاجم الأسنان خلال العشرين دقيقة التالية لتناول الطعام، وقد يستمر تأثيرها مدة أطول إذا علقت بقايا الطعام بين الأسنان أو كنت تتناول الوجبات الخفيفة بصورة متكررة.

ولذلك، يُنصح باستخدام خيط الأسنان بعد تناول رقائق البطاطس أو غيرها من الأطعمة النشوية التي تميل إلى الالتصاق بالأسنان أو العلوق بينها.

10. مضغ أقلام الرصاص

هل تجد نفسك تمضغ قلم الرصاص أثناء التركيز في العمل أو الدراسة؟ على غرار مضغ الثلج، قد تؤدي هذه العادة إلى تكسر الأسنان أو ظهور تشققات فيها.

ولذلك، تُعد العلكة الخالية من السكر خياراً أفضل عندما تشعر برغبة في مضغ شيء ما.

فهي تحفّز إفراز اللعاب، مما يساعد على تقوية الأسنان وحمايتها من الأحماض التي تهاجم طبقة المينا.

11. التدخين

قد تتسبب السجائر وغيرها من منتجات التبغ في تصبغ الأسنان، بل وقد تؤدي إلى فقدانها نتيجة الإصابة بأمراض اللثة.

كما يمكن أن يتسبب استخدام التبغ في الإصابة بسرطان الفم والشفاه واللسان.

وإذا كنت تبحث عن سبب إضافي للإقلاع عن التدخين، ففكّر في الحفاظ على ابتسامتك.