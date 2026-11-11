بعيداً عن الطعام والرياضة... وسيلة غير متوقعة لضبط سكر الدم أثناء النوم

يعاني أكثر من اثنين من كل خمسة بالغين أميركيين من «مرحلة ما قبل السكري»، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها، وتؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي، مع حدوث ارتفاعات حادة عند تناول أطعمة معينة. وإذا لم تُجرَ تغييرات في نمط الحياة، فقد يُصاب ما يصل إلى 70 في المائة من هؤلاء الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن مرحلة ما قبل السكري تُعد إشارة تحذيرية وليست حكماً نهائياً بالإصابة بالمرض. ولذلك، ينصح الأطباء بإنقاص الوزن، وتعديل النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، بهدف خفض مستويات السكر والخروج من نطاق مرحلة ما قبل السكري.

وتشير أبحاث جديدة إلى وجود وسيلة أخرى قد تساعد على التعامل مع هذه الحالة، وهي وسيلة تؤدي دورها أثناء النوم.

فقد وجد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك أن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري خلال ساعات النهار.

فكيف يؤثر الهواء الذي نتنفسه في مستويات السكر في دمائنا؟

تلوث الهواء ومرحلة ما قبل السكري

تتحلل الأطعمة، مثل الحبوب والسكريات، إلى غلوكوز ينتقل إلى مجرى الدم، ليستجيب البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يساعد على نقل الغلوكوز إلى الخلايا لتزويدها بالطاقة.

ويواجه الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري صعوبة في إنتاج كمية كافية من الإنسولين لمواكبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاعات حادة في هذه المستويات. ومع مرور الوقت، تزيد هذه الارتفاعات الضغط على البنكرياس، فتضعف قدرته على أداء وظائفه وتتفاقم الحالة؛ ما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وتتزايد الأبحاث التي تتناول العلاقة بين تلوث الهواء ومرض السكري. ويعتقد الخبراء أن الجسيمات الدقيقة من الغبار والأتربة والدخان والسخام تدخل إلى الرئتين، ومنها تنتقل إلى مجرى الدم.

وقد يسهم ذلك في الإصابة بمجموعة من الأمراض، تتراوح بين أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان وأمراض الكلى. أما فيما يتعلق بمرض السكري، فيرجح الخبراء أن هذه الجسيمات تثير استجابات التهابية تؤدي إلى تلف الخلايا، ما يعطل استجابتها للإنسولين.

وتشير دراسة أُجريت على الفئران عام 2024 إلى أن تلوث الهواء قد يسبب التهاباً في الدماغ، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة حدوث التهاب في الرئتين. ويستجيب الجهاز المناعي في الدماغ لهذا الالتهاب؛ ما يؤدي إلى اضطراب إشارات الإنسولين في منطقة تحت المهاد (hypothalamus).

تنقية الهواء

للمرة الأولى في دراسة أُجريت على البشر، اختبر باحثون ما إذا كانت مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) قادرة على الحد من تقلبات مستويات السكر في الدم، التي تسهم في تفاقم مرحلة ما قبل السكري.

وطُلب من نصف المشاركين النوم في غرف تحتوي على مرشحات هواء حقيقية لمدة شهر، بينما نام النصف الآخر في غرف مزودة بمرشحات وهمية لا تنقي الهواء فعلياً. كما ارتدى المشاركون أجهزة للمراقبة المستمرة لمستويات الغلوكوز في الدم، بحيث تُسجل قراءات السكر كل بضع دقائق.

ونجحت المرشحات الحقيقية في إزالة 36 في المائة من الجسيمات الضارة الموجودة في الهواء، وارتبط تحسن جودة الهواء بانخفاض تقلبات مستويات السكر في الدم بنسبة تقارب 8 في المائة.

وقالت شارين إل ويتكوب، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطبيبة القلب: «تشير نتائجنا إلى أن توفير هواء أنقى داخل المنزل، خصوصاً في غرفة النوم، قد يساعد الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في دمائهم».

ومن بين التقلبات الأكثر تأثيراً في مستويات السكر تلك التي تحدث مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار.

ففي الصباح، قد تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل نتيجة ما يُعرف بـ«ظاهرة الفجر»، وهي حالة يحفز فيها هرمونا الكورتيزول والنمو الكبد على زيادة إنتاج الغلوكوز في ساعات الصباح الباكر، لتوفير الطاقة اللازمة للاستيقاظ. وقد تنخفض مستويات الإنسولين أيضاً خلال الليل؛ ما يشكل عاملاً إضافياً يسهم في ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم.

وهكذا، بحلول موعد تناول وجبة الإفطار، تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل.

ووجد الباحثون في الدراسة الجديدة أن أجهزة تنقية الهواء ساعدت على الحد من هذه المشكلة، إذ انخفض إجمالي مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، فيما تراجعت ذروة مستويات السكر بنسبة 13 في المائة.