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بعيداً عن الطعام والرياضة... وسيلة غير متوقعة لضبط سكر الدم أثناء النوم

استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
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بعيداً عن الطعام والرياضة... وسيلة غير متوقعة لضبط سكر الدم أثناء النوم

استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)

يعاني أكثر من اثنين من كل خمسة بالغين أميركيين من «مرحلة ما قبل السكري»، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها، وتؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي، مع حدوث ارتفاعات حادة عند تناول أطعمة معينة. وإذا لم تُجرَ تغييرات في نمط الحياة، فقد يُصاب ما يصل إلى 70 في المائة من هؤلاء الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن مرحلة ما قبل السكري تُعد إشارة تحذيرية وليست حكماً نهائياً بالإصابة بالمرض. ولذلك، ينصح الأطباء بإنقاص الوزن، وتعديل النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، بهدف خفض مستويات السكر والخروج من نطاق مرحلة ما قبل السكري.

وتشير أبحاث جديدة إلى وجود وسيلة أخرى قد تساعد على التعامل مع هذه الحالة، وهي وسيلة تؤدي دورها أثناء النوم.

فقد وجد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك أن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري خلال ساعات النهار.

فكيف يؤثر الهواء الذي نتنفسه في مستويات السكر في دمائنا؟

تلوث الهواء ومرحلة ما قبل السكري

تتحلل الأطعمة، مثل الحبوب والسكريات، إلى غلوكوز ينتقل إلى مجرى الدم، ليستجيب البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يساعد على نقل الغلوكوز إلى الخلايا لتزويدها بالطاقة.

ويواجه الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري صعوبة في إنتاج كمية كافية من الإنسولين لمواكبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاعات حادة في هذه المستويات. ومع مرور الوقت، تزيد هذه الارتفاعات الضغط على البنكرياس، فتضعف قدرته على أداء وظائفه وتتفاقم الحالة؛ ما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وتتزايد الأبحاث التي تتناول العلاقة بين تلوث الهواء ومرض السكري. ويعتقد الخبراء أن الجسيمات الدقيقة من الغبار والأتربة والدخان والسخام تدخل إلى الرئتين، ومنها تنتقل إلى مجرى الدم.

وقد يسهم ذلك في الإصابة بمجموعة من الأمراض، تتراوح بين أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان وأمراض الكلى. أما فيما يتعلق بمرض السكري، فيرجح الخبراء أن هذه الجسيمات تثير استجابات التهابية تؤدي إلى تلف الخلايا، ما يعطل استجابتها للإنسولين.

وتشير دراسة أُجريت على الفئران عام 2024 إلى أن تلوث الهواء قد يسبب التهاباً في الدماغ، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة حدوث التهاب في الرئتين. ويستجيب الجهاز المناعي في الدماغ لهذا الالتهاب؛ ما يؤدي إلى اضطراب إشارات الإنسولين في منطقة تحت المهاد (hypothalamus).

تنقية الهواء

للمرة الأولى في دراسة أُجريت على البشر، اختبر باحثون ما إذا كانت مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) قادرة على الحد من تقلبات مستويات السكر في الدم، التي تسهم في تفاقم مرحلة ما قبل السكري.

وطُلب من نصف المشاركين النوم في غرف تحتوي على مرشحات هواء حقيقية لمدة شهر، بينما نام النصف الآخر في غرف مزودة بمرشحات وهمية لا تنقي الهواء فعلياً. كما ارتدى المشاركون أجهزة للمراقبة المستمرة لمستويات الغلوكوز في الدم، بحيث تُسجل قراءات السكر كل بضع دقائق.

ونجحت المرشحات الحقيقية في إزالة 36 في المائة من الجسيمات الضارة الموجودة في الهواء، وارتبط تحسن جودة الهواء بانخفاض تقلبات مستويات السكر في الدم بنسبة تقارب 8 في المائة.

وقالت شارين إل ويتكوب، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطبيبة القلب: «تشير نتائجنا إلى أن توفير هواء أنقى داخل المنزل، خصوصاً في غرفة النوم، قد يساعد الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في دمائهم».

ومن بين التقلبات الأكثر تأثيراً في مستويات السكر تلك التي تحدث مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار.

ففي الصباح، قد تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل نتيجة ما يُعرف بـ«ظاهرة الفجر»، وهي حالة يحفز فيها هرمونا الكورتيزول والنمو الكبد على زيادة إنتاج الغلوكوز في ساعات الصباح الباكر، لتوفير الطاقة اللازمة للاستيقاظ. وقد تنخفض مستويات الإنسولين أيضاً خلال الليل؛ ما يشكل عاملاً إضافياً يسهم في ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم.

وهكذا، بحلول موعد تناول وجبة الإفطار، تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل.

ووجد الباحثون في الدراسة الجديدة أن أجهزة تنقية الهواء ساعدت على الحد من هذه المشكلة، إذ انخفض إجمالي مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، فيما تراجعت ذروة مستويات السكر بنسبة 13 في المائة.

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تقليل البروتين قد يبطئ الشيخوخة... 350 دراسة تعيد النظر في الكمية المثالية

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TT
TT

تقليل البروتين قد يبطئ الشيخوخة... 350 دراسة تعيد النظر في الكمية المثالية

تختلف حاجة الجسم إلى البروتين بحسب العمر ومستوى النشاط البدني (بيكسلز)
تختلف حاجة الجسم إلى البروتين بحسب العمر ومستوى النشاط البدني (بيكسلز)

تشير مراجعة علمية لأكثر من 350 دراسة إلى أن تقليل البروتين قد يحسّن الصحة الأيضية ويبطئ بعض العمليات المرتبطة بالشيخوخة، لكن الباحثين يحذّرون من تعميم النتائج أو اعتبار خفض البروتين توصية صحية للجميع، إذ تختلف الحاجة إليه بحسب العمر ومستوى النشاط البدني.

ماذا وجدت الدراسات؟

جمع باحثان من جامعة ويسكونسن–ماديسون، في مراجعة نُشرت في دورية «سيل برس بلو»، نتائج تجارب على الحيوانات ودراسات على البشر. وأظهرت تجارب على القوارض وذباب الفاكهة أن تقليل البروتين أطال العمر حتى عندما بقي إجمالي السعرات الحرارية ثابتاً.

وفي بعض التجارب السريرية على البشر، سجّل المشاركون الذين خفّضوا تناول البروتين انخفاضاً في الوزن أو دهون الجسم، وتحسّناً في مستويات سكر الدم في أثناء الصيام. وتبقى مسألة ما إذا كان خفض البروتين يبطئ الشيخوخة فعلاً أو يطيل العمر لدى البشر بحاجة إلى أدلة مباشرة.

رصدت بعض التجارب على البشر تحسّناً في مستويات سكر الدم في أثناء الصيام بعد خفض تناول البروتين (بيكسلز)

كيف قد يؤثر خفض البروتين في الجسم؟

يرتفع مستوى هرمون يُعرف باسم «FGF21» عند تقليل تناول البروتين. ويساعد هذا الهرمون الجسم على التكيّف مع تغيّر كمية المغذّيات المتاحة، ويؤثر في كيفية استخدام الطاقة وتنظيم سكر الدم. وارتبط ارتفاع مستواه بإطالة العمر في تجارب على الفئران، فيما يبقى أثره في طول عمر الإنسان مجهولاً.

وتشير المراجعة أيضاً إلى أن تركيبة البروتين قد تؤثر في النتائج، إذ رصدت تجارب آثاراً أيضية عند خفض بعض الأحماض الأمينية التي يتكوّن منها، مثل الميثيونين والإيزوليوسين والفالين.

هل توجد كمية مثالية للجميع؟

تختلف احتياجات شخص يقضي معظم يومه جالساً عن احتياجات من يتدرّب بانتظام، إذ يساعد البروتين العضلات على التعافي بعد التمرين. وقد يحتاج بعض كبار السن إلى كمية أكبر للحفاظ على الكتلة العضلية والقدرة على الحركة، فيما تزداد الحاجة إليه خلال الحمل لدعم نمو الجنين؛ لذلك تدعو المراجعة إلى مراعاة العمر والنشاط البدني عند تحديد الكمية المناسبة لكل شخص.

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صحتك

بعيداً عن الطعام والرياضة... وسيلة غير متوقعة لضبط سكر الدم أثناء النوم

استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
TT
TT

بعيداً عن الطعام والرياضة... وسيلة غير متوقعة لضبط سكر الدم أثناء النوم

استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)
استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم (بيكسلز)

يعاني أكثر من اثنين من كل خمسة بالغين أميركيين من «مرحلة ما قبل السكري»، وهي حقيقة لا يمكن تجاهلها، وتؤدي هذه الحالة إلى ارتفاع مستويات السكر في الدم فوق المعدل الطبيعي، مع حدوث ارتفاعات حادة عند تناول أطعمة معينة. وإذا لم تُجرَ تغييرات في نمط الحياة، فقد يُصاب ما يصل إلى 70 في المائة من هؤلاء الأشخاص بداء السكري من النوع الثاني، وفقاً لصحيفة «نيويورك بوست».

لكن مرحلة ما قبل السكري تُعد إشارة تحذيرية وليست حكماً نهائياً بالإصابة بالمرض. ولذلك، ينصح الأطباء بإنقاص الوزن، وتعديل النظام الغذائي، وزيادة النشاط البدني، بهدف خفض مستويات السكر والخروج من نطاق مرحلة ما قبل السكري.

وتشير أبحاث جديدة إلى وجود وسيلة أخرى قد تساعد على التعامل مع هذه الحالة، وهي وسيلة تؤدي دورها أثناء النوم.

فقد وجد باحثون في مركز لانغون الطبي بجامعة نيويورك أن استخدام أجهزة تنقية الهواء أثناء النوم قد يسهم في استقرار مستويات السكر في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري خلال ساعات النهار.

فكيف يؤثر الهواء الذي نتنفسه في مستويات السكر في دمائنا؟

تلوث الهواء ومرحلة ما قبل السكري

تتحلل الأطعمة، مثل الحبوب والسكريات، إلى غلوكوز ينتقل إلى مجرى الدم، ليستجيب البنكرياس بإفراز الإنسولين الذي يساعد على نقل الغلوكوز إلى الخلايا لتزويدها بالطاقة.

ويواجه الأشخاص المصابون بمرحلة ما قبل السكري صعوبة في إنتاج كمية كافية من الإنسولين لمواكبة ارتفاع مستويات السكر في الدم، ما يؤدي إلى حدوث ارتفاعات حادة في هذه المستويات. ومع مرور الوقت، تزيد هذه الارتفاعات الضغط على البنكرياس، فتضعف قدرته على أداء وظائفه وتتفاقم الحالة؛ ما قد يؤدي في النهاية إلى الإصابة بداء السكري من النوع الثاني.

وتتزايد الأبحاث التي تتناول العلاقة بين تلوث الهواء ومرض السكري. ويعتقد الخبراء أن الجسيمات الدقيقة من الغبار والأتربة والدخان والسخام تدخل إلى الرئتين، ومنها تنتقل إلى مجرى الدم.

وقد يسهم ذلك في الإصابة بمجموعة من الأمراض، تتراوح بين أمراض القلب والسكتات الدماغية والسرطان وأمراض الكلى. أما فيما يتعلق بمرض السكري، فيرجح الخبراء أن هذه الجسيمات تثير استجابات التهابية تؤدي إلى تلف الخلايا، ما يعطل استجابتها للإنسولين.

وتشير دراسة أُجريت على الفئران عام 2024 إلى أن تلوث الهواء قد يسبب التهاباً في الدماغ، سواء بصورة مباشرة أو نتيجة حدوث التهاب في الرئتين. ويستجيب الجهاز المناعي في الدماغ لهذا الالتهاب؛ ما يؤدي إلى اضطراب إشارات الإنسولين في منطقة تحت المهاد (hypothalamus).

تنقية الهواء

للمرة الأولى في دراسة أُجريت على البشر، اختبر باحثون ما إذا كانت مرشحات الهواء عالية الكفاءة (HEPA) قادرة على الحد من تقلبات مستويات السكر في الدم، التي تسهم في تفاقم مرحلة ما قبل السكري.

وطُلب من نصف المشاركين النوم في غرف تحتوي على مرشحات هواء حقيقية لمدة شهر، بينما نام النصف الآخر في غرف مزودة بمرشحات وهمية لا تنقي الهواء فعلياً. كما ارتدى المشاركون أجهزة للمراقبة المستمرة لمستويات الغلوكوز في الدم، بحيث تُسجل قراءات السكر كل بضع دقائق.

ونجحت المرشحات الحقيقية في إزالة 36 في المائة من الجسيمات الضارة الموجودة في الهواء، وارتبط تحسن جودة الهواء بانخفاض تقلبات مستويات السكر في الدم بنسبة تقارب 8 في المائة.

وقالت شارين إل ويتكوب، الباحثة الرئيسية في الدراسة وطبيبة القلب: «تشير نتائجنا إلى أن توفير هواء أنقى داخل المنزل، خصوصاً في غرفة النوم، قد يساعد الأشخاص المصابين بمرحلة ما قبل السكري على الحفاظ على استقرار مستويات السكر في دمائهم».

ومن بين التقلبات الأكثر تأثيراً في مستويات السكر تلك التي تحدث مباشرة بعد تناول وجبة الإفطار.

ففي الصباح، قد تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل نتيجة ما يُعرف بـ«ظاهرة الفجر»، وهي حالة يحفز فيها هرمونا الكورتيزول والنمو الكبد على زيادة إنتاج الغلوكوز في ساعات الصباح الباكر، لتوفير الطاقة اللازمة للاستيقاظ. وقد تنخفض مستويات الإنسولين أيضاً خلال الليل؛ ما يشكل عاملاً إضافياً يسهم في ارتفاع مستويات الغلوكوز في الدم.

وهكذا، بحلول موعد تناول وجبة الإفطار، تكون مستويات السكر في الدم مرتفعة بالفعل.

ووجد الباحثون في الدراسة الجديدة أن أجهزة تنقية الهواء ساعدت على الحد من هذه المشكلة، إذ انخفض إجمالي مستوى السكر في الدم بعد تناول وجبة الإفطار بنسبة 17 في المائة في المتوسط، فيما تراجعت ذروة مستويات السكر بنسبة 13 في المائة.

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صحتك

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
TT
TT

الكوليسترول الطبيعي لا يعني أنك بأمان... جسيمان دهنيان قد يكشفان عن خطر النوبة القلبية

تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)
تناول الأطعمة المقلية والوجبات السريعة يزيد من تراكم الدهون الضارة (أ.ب)

كشفت دراسة حديثة أجراها باحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بالسويد عن أن جسيمَي البروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) والبروتين الدهني أ (Lpa) يرتبطان بمسارات التهابية تزيد من خطر الإصابة بأمراض القلب والنوبات القلبية، حتى لدى الأشخاص الذين ينجحون في خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) إلى المعدلات الطبيعية.

والكوليسترول الضار (LDL أو البروتين الدهني منخفض الكثافة) هو نوع من الدهون الشمعية التي يُنتجها الكبد أو تُمتص من الطعام، وعندما ترتفع مستوياته في الدم، فإنه يتراكم على جدران الشرايين ويشكّل لويحات تؤدي إلى تضيقها وتصلبها.

وحلل الباحثون في جامعة تشالمرز للتكنولوجيا بيانات نحو 3000 بروتين في عينات دم أكثر من 35 ألف مشارك من البنك الحيوي البريطاني، ونُشرت النتائج في المجلة الأوروبية للقلب.

والبروتينات الدهنية الغنية بالدهون الثلاثية (TRL) تنقل الكوليسترول والدهون الثلاثية معاً، وعندما يتخلص الجسم من الدهون الثلاثية تترك بقايا تترسب داخل جدران الأوعية الدموية.

ويشبه هذا الجزيء الكوليسترول الضار (LDL) لكنه يحمل بروتيناً إضافياً، ويتأثر مستواه بالجينات الوراثية بنسبة تصل إلى 90 في المائة ولا يستجيب غالباً للحمية الغذائية أو أدوية الاستاتين التقليدية.

وكشفت الدراسة عن أن جسيمات (TRL) و(Lpa) تشترك في أنماط بروتينية تجذب الخلايا المناعية إلى بطانة الأوعية الدموية، مما يسبب التهاباً مزمناً وتغيرات هيكلية ترفع احتمالية التجلط مقارنةً بتأثير الكوليسترول الضار المعتاد الذي يتركز في تراكم اللويحات الدهنية.

ماذا تعني هذه النتائج للوقاية الطبية؟

استمرار أهمية خفض الكوليسترول الضار: أكد الباحثون أن خفض مستويات كوليسترول (LDL) يظل حجر الزاوية الأساسي للوقاية من أمراض الشريان التاجي، لكنه لا يغطي جميع مصادر الخطر المتبقية.

فحوصات إضافية لتقييم المخاطر: وأوصت إرشادات الجمعية الأوروبية لتصلب الشرايين بقياس مستوى (Lpa) مرة واحدة على الأقل في العمر لتحديد الخطر الوراثي، كما يساعد تحليل بروتين (ApoB) في حساب العدد الفعلي للجسيمات الضارة في الدم.

وتفتح هذه النتائج الباب لتطوير علاجات موجهة تستهدف المسارات الالتهابية المرتبطة بهذين الجسيمين، حيث لا تزال التحاليل البروتينية الشاملة التي استخدمتها الدراسة في طور البحث العلمي ولم تصبح فحصاً روتينياً بعد.

تأثير الكوليسترول الضار على القلب

تصلب الشرايين التاجية: يتراكم الكوليسترول الضار مكوِّناً لويحات دهنية تضيِّق الشرايين وتُفقدها مرونتها.

الذبحة الصدرية: ينتج ألم الصدر نتيجة لضعف وصول الدم والأكسجين إلى عضلة القلب عبر الشرايين المتضيقة.

النوبات القلبية (الجلطات القلبية): قد تنفجر اللويحات الدهنية لتكوّن جلطة دموية تسد الشريان بالكامل، وتمنع تدفق الدم للقلب.

ضعف عضلة القلب: يحدث نتيجة الجهد المستمر الذي يبذله القلب لضخ الدم عبر الشرايين الضيقة.

اضطراب نظم القلب: قد يتسبب ضعف التروية والخلل في الإشارات الكهربائية في عدم انتظام ضربات القلب.

المعدلات الطبيعية للكوليسترول الضار (LDL)

طبيعي: أقل من 100 ملغم/ديسيلتر.

قريب من الطبيعي: بين 100 إلى 129 ملغم/ديسيلتر.

مرتفع الحد: بين 130 إلى 159 ملغم/ديسيلتر.

مرتفع جداً: فوق 190 ملغم/ديسيلتر.

الأطعمة التي تحتوي على دهون ضارة:

• اللحوم الدهنية والمصنعة: اللحوم الحمراء الغنية بالدهون، وجلد الدجاج، وشحم البقر، بالإضافة إلى اللحوم المصنعة كالنقانق والهوت دوغ.

• الأطعمة المقلية والوجبات السريعة: مثل الدجاج والبطاطس المقلية، والأطعمة التي تُقلى أو تُحضّر في زيوت متكررة الاستخدام أو مهدرجة.

• المخبوزات والحلويات التجارية: مثل الكعك، والبيتزا، والبسكويت، والفطائر التي تُصنع باستخدام السمن الصناعي أو الزيوت المهدرجة.

• منتجات الألبان كاملة الدسم: مثل الزبدة، والسمن الحيواني، والأجبان الصلبة (كالشيدر)، والكريمة، والآيس كريم.

• بعض الزيوت النباتية المشبعة: مثل زيت جوز الهند وزيت النخيل.

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