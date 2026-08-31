أين تذهب الدهون عندما نفقد الوزن؟

بغض النظر عن الطريقة التي تفقد بها الوزن، قد لا يكون واضحاً إلى أين تذهب الدهون التي يخسرها الجسم. وتنتشر في هذا السياق معلومات خاطئة، من بينها أن الدهون تتحول إلى عضلات، أو تخرج من الجسم عن طريق البول، أو أن الخلايا الدهنية تختفي مع انخفاض الرقم على الميزان.

وتقول الدكتورة كاتي باكنر، المتخصصة في طب الأسرة والسمنة في «كايزر برماننتي» بجنوب كاليفورنيا: «هناك كثير من الخرافات حول المكان الذي تذهب إليه الدهون بعد فقدان الوزن، لكن الإجابة أبسط بكثير مما يعتقده الناس».

كيف يتخلص الجسم فعلياً من الدهون؟

يحدث فقدان الوزن عندما يستهلك الجسم من الطاقة عبر الحركة اليومية والتمارين أكثر مما يحصل عليه من السعرات الحرارية عن طريق الطعام والشراب.

ولتعويض هذا الفارق، يلجأ الجسم إلى مخزون الطاقة لديه، الذي يتكون بصورة أساسية من الغليكوجين، أي الكربوهيدرات المخزنة، ودهون الجسم، وفق الدكتور أدريان دوبروولسكي، مدير برنامج إنقاص الوزن لعلاج السمنة في نظام «هوغ» الصحي بجنوب كاليفورنيا.

ومع مرور الوقت، تصبح الدهون مصدراً رئيسياً للطاقة. وعندما تتحلل، تمر بسلسلة من التفاعلات الكيميائية تنتج عنها بشكل أساسي مادتان: ثاني أكسيد الكربون والماء، اللتان يتخلص منهما الجسم عبر وظائفه الطبيعية.

وتبقى هذه العملية نفسها بغض النظر عن الطريقة المستخدمة لتحقيق عجز في السعرات الحرارية. فالتمارين الرياضية، على سبيل المثال، لا «تذيب» الدهون مباشرة، بل تزيد حاجة الجسم إلى الطاقة، مما يساعد على تحقيق العجز في السعرات اللازم لفقدان الدهون.

معظم الدهون تخرج من الجسم عبر الرئتين

لم تتضح هذه العملية بصورة كاملة حتى نشر باحثون أستراليون دراسة عام 2014 شرحت مصير الدهون التي يفقدها الجسم. وقبل ذلك، كان هناك اعتقاد بأن الدهون تتحول إلى طاقة أو حرارة أو براز أو حتى عضلات، وهي تفسيرات غير دقيقة.

وتشير الدراسة إلى أن نحو 84 في المائة من الدهون المفقودة تتحول إلى ثاني أكسيد الكربون الذي يخرج من الجسم عبر الرئتين مع الزفير.

ويقول دوبروولسكي إن كثيرين يتفاجأون عندما يعلمون أن الرئتين تمثلان المسار الرئيسي الذي يتخلص الجسم من خلاله من نواتج استقلاب الدهون، وأن الجزء الأكبر منها يغادر الجسم مع التنفس.

أما النسبة المتبقية، أي نحو 16 في المائة، فتتحوَّل إلى ماء يتخلص منه الجسم بصورة أساسية عبر البول والعرق.

لكن فقدان الوزن نتيجة التعرق الشديد يختلف عن خسارة الدهون. فقد يخسر الشخص عدة أرطال من وزنه خلال تمرين شاق أو جلسة «ساونا» بسبب فقدان السوائل، غير أن معظم هذا الوزن يعود بمجرد تعويض السوائل.

كما أن الدهون نفسها لا تتحول مباشرة إلى بول، بل يُعد التبول أحد الطرق التي يتخلص بها الجسم من الماء الناتج خلال عملية استقلاب الدهون.

لماذا من المهم معرفة ذلك؟

قد يساعد فهم آلية فقدان الدهون على التركيز على الأساليب الفعَّالة لإنقاص الوزن وتجنُّب الحلول السريعة والمضللة.

ويرى دوبروولسكي أن فهم هذه العملية يمكن أن يحوِّل التركيز بعيداً عن برامج «الديتوكس» و«تنظيف الجسم» وغيرها من الحلول السريعة، نحو عادات أكثر استدامة، مثل النظام الغذائي الصحي والنشاط البدني والنوم الكافي وإدارة التوتر.