بعد تصريحات كينيدي... هل الشحم البقري أكثر صحة من زيوت البذور؟

أثارت تصريحات وزير الصحة والخدمات الإنسانية الأميركي روبرت إف. كينيدي جونيور جدلاً واسعاً بعد قوله إن زيوت البذور المستخدمة في مطاعم الوجبات السريعة تُعد «أحد الأسباب الرئيسية وراء وباء السمنة». وفي المقابل، روّج كينيدي وعدد من المؤثرين في مجال الصحة والعافية لاستخدام الشحم البقري (Beef Tallow) كبديل أكثر صحة للطهي.

فماذا يقول خبراء الصحة حول زيوت البذور والشحم البقري، وأيهما يُعد خياراً أفضل للطهي اليومي وفقاً لخبراء التغذية؟

ما هو الشحم البقري؟ ولماذا يروّج له المؤثرون؟

يُصنع الشحم البقري من خلال إذابة الدهون الموجودة في لحوم الأبقار وتنقيتها وتصفيتها، ثم يتم استخدامه في الطهي أو تطبيقات أخرى.

ويرى بعض المؤثرين في مجال الصحة والعافية أن الشحم البقري بديل «طبيعي» لزيوت البذور، ويستندون في ذلك إلى عدة حجج، منها أنه أقل معالجة، ويتحمل درجات الحرارة المرتفعة، ويحتوي على كميات محدودة من الفيتامينات الذائبة في الدهون مثل فيتامينَي «أ» و«هـ».

كما يربط بعضهم بين زيوت البذور والالتهابات أو السمنة، مستندين إلى دراسات مخبرية أو على الحيوانات، أو إلى حقيقة أن هذه الزيوت تُستخدم بكثرة في الأطعمة فائقة المعالجة.

لماذا تعد زيوت البذور خياراً صحياً للطهي اليومي؟

وفق تقرير نشره موقع «فيريويل هيلث»، زيوت البذور أو الزيوت النباتية، تُنتج عبر استخراج الزيوت من بذور النباتات ومعالجتها، وتُعد من أكثر أنواع الزيوت استخداماً في الطهي حول العالم.

ومن زيوت البذور الأكثر استخداما:

-زيت دوار الشمس

-زيت الذرة

-زيت الصويا

-زيت الكانولا

وقالت دولوريس وودز، اختصاصية التغذية والمشرفة على برنامج التغذية في مركز «نوريش» بجامعة تكساس هيلث في هيوستن للموقع، إن معظم زيوت البذور المستخدمة على نطاق واسع «تُعد عموماً خيارات صحية أكثر من الشحم البقري عند استخدامها في الطهي اليومي».

وأضافت أن الاعتقاد الشائع بأن زيوت البذور تزيد الالتهابات في الجسم لا تدعمه الأدلة العلمية المتاحة.

الدهون غير المشبعة في زيوت البذور تدعم صحة القلب

يشير خبراء التغذية إلى أن زيوت البذور تحتوي بشكل رئيسي على الدهون غير المشبعة، والتي ارتبطت في العديد من الدراسات بتحسين صحة القلب.

وقالت وودز إن هذه الزيوت يمكن أن تساعد على:

-خفض مستويات الغلوكوز في الدم.

-تحسين حساسية الإنسولين.

-تقليل مستويات الكوليسترول الضار.

-خفض الدهون الثلاثية.

-زيادة مستويات الكوليسترول الجيد.

كما تتميز زيوت البذور بأنها أقل تكلفة وأكثر تنوعاً من الشحم البقري؛ ما يجعلها خياراً عملياً للاستخدام اليومي في الطهي.

هل يسبب الشحم البقري مخاطر صحية؟

يُعد الشحم البقري مناسباً للطهي على درجات حرارة مرتفعة بسبب امتلاكه نقطة تدخين عالية نسبياً، كما أنه يمنح بعض الأطعمة نكهة وقواماً مميزين، ويحتوي على كميات صغيرة من الفيتامينات القابلة للذوبان في الدهون.

لكن خبراء التغذية يحذرون من الاعتماد عليه كزيت أساسي للطهي، بسبب احتوائه على نسبة أعلى كثيراً من الدهون المشبعة، التي يُنصح بتقليل تناولها قدر الإمكان.

وقالت دينا تشامبيون، اختصاصية التغذية المسجلة في مركز ويكسنر الطبي التابع لجامعة ولاية أوهايو، إن «استبدال الدهون المشبعة بالدهون غير المشبعة يُعد من أكثر التوصيات ثباتاً واستناداً إلى الأدلة في علم التغذية لدعم صحة القلب».

وأضافت أن الشحم البقري «لا يقدم ميزة غذائية مماثلة»، وأن الأنظمة الغذائية الغنية بالدهون المشبعة ترتبط مع مرور الوقت بملفات دهون أقل صحة في الجسم.

تقليل الدهون المشبعة قد يخفض خطر أمراض القلب

وجدت مراجعة علمية أن تقليل تناول الدهون المشبعة على المدى الطويل قد يخفض خطر الإصابة بأحداث صحية خطيرة، مثل النوبات القلبية والسكتات الدماغية، بنسبة تصل إلى 21 في المائة.

كما أشارت المراجعة نفسها إلى أن استبدال الدهون المشبعة بالدهون المتعددة غير المشبعة قد يوفر فوائد إضافية لصحة القلب.