5 عادات صباحية تساعد على ضبط سكر الدم

يعاني كثير من مرضى السكري من ارتفاع مستويات السكر في الدم خلال الساعات الأولى من الصباح، وهي ظاهرة ترتبط بزيادة إفراز بعض الهرمونات التي تساعد الجسم على الاستيقاظ، لكنها في الوقت نفسه ترفع مستوى السكر.

وفي هذا السياق، ذكر موقع «هيلث» العلمي أن هناك عدداً من العادات الصباحية البسيطة التي يمكن أن تسهم في تحسين السيطرة على مستويات السكر والحد من هذا الارتفاع.

وفيما يلي أبرز هذه العادات:

شرب الماء فور الاستيقاظ

يؤدي نقص السوائل خلال ساعات النوم إلى الإصابة بالجفاف، وهو ما يزيد تركيز السكر في الدم. كما أن الجفاف يحفز إفراز هرمونات التوتر التي تسهم في ارتفاع مستويات السكر. لذلك ينصح الخبراء بشرب كوب كامل من الماء فور الاستيقاظ، حتى قبل تناول القهوة أو الشاي.

ممارسة بعض التمارين الرياضية

تُعدّ ممارسة الرياضة بانتظام من أفضل الطرق للسيطرة على مرض السكري. يساعد ذلك جسمك على تقليل مقاومة الإنسولين، إذ يستطيع استخدام الإنسولين الذي ينتجه بكفاءة أكبر للحفاظ على مستويات السكر في الدم ضمن النطاق الصحي.

كما تساهم ممارسة الرياضة في استهلاك الغلوكوز وخفض مستوياته في الدم. وتشير الدراسات إلى أن ممارسة الرياضة في الصباح قد ترتبط بتحسن التحكم في السكر، إلا أن التمارين عالية الشدة قد تؤدي لدى بعض الأشخاص إلى ارتفاع السكر بسبب زيادة هرمونات التوتر، لذلك يفضل اختيار أنشطة معتدلة مثل المشي أو تمارين القوة الخفيفة، مع متابعة مستوى السكر لمعرفة استجابة الجسم.

تناول إفطار غني بالبروتين والألياف

يساعد تناول وجبة الإفطار مبكراً على تحسين استجابة الجسم للإنسولين، كما أن البروتين يبطئ ارتفاع السكر بعد الوجبة ويجعله أكثر استقراراً.

وتساعد الألياف الموجودة في الحبوب الكاملة والخضراوات على تحسين حساسية الإنسولين وتقليل التقلبات في مستوى السكر.

وينصح أيضاً بإضافة كمية معتدلة من الدهون الصحية، مثل المكسرات أو البذور أو الأفوكادو، للحصول على وجبة متوازنة.

الحد من الكافيين في الصباح

قد يؤدي الإفراط في تناول المشروبات المحتوية على الكافيين إلى رفع مستوى السكر في الدم لدى بعض الأشخاص، لأنه يحفز إفراز هرمونات التوتر ويؤثر في حساسية الجسم للإنسولين.

وعلى الرغم من أن بعض الدراسات تشير إلى فوائد محتملة للقهوة على المدى الطويل، فإن الخبراء ينصحون مرضى السكري بمراقبة تأثيرها على أجسامهم واستشارة الطبيب إذا كانت مستويات السكر ترتفع بعد تناولها.

إضافة خل التفاح إلى النظام الغذائي

أظهرت دراسات أن خل التفاح قد يساعد في خفض مستوى السكر، خاصة عند القياس بعد فترة الصيام، وهي الفترة التي تسبق تناول الطعام صباحاً.

ويوصي الخبراء بتخفيف ملعقة إلى ملعقتين من خل التفاح في كوب من الماء أو إضافته إلى السلطات أو الصلصات، مع تجنب تناوله مركزاً لتفادي تهيج الفم والمعدة.