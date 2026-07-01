6 مكملات غذائية تجنب تناولها على معدة فارغة

يحرص كثيرون على تناول الفيتامينات والمكملات الغذائية يومياً لتعزيز صحتهم، لكنّ الخبراء يؤكدون أن توقيت تناولها لا يقل أهمية عن تناولها نفسه.

فبعض المكملات يحتاج إلى الطعام، خصوصاً الوجبات التي تحتوي على دهون صحية، حتى يمتصها الجسم بكفاءة، بينما قد يؤدي تناولها على معدة فارغة إلى تقليل فاعليتها أو التسبب في اضطرابات بالمعدة.

واستعرض موقع «فيري ويل هيلث» العلمي أبرز الفيتامينات والمكملات الغذائية التي ينصح بعدم تناولها على معدة فارغة:

الفيتامينات الذائبة في الدهون

تشمل الفيتامينات الذائبة في الدهون فيتامينات (أ)، و(د)، و(هـ)، و(ك)، وتُعد أهم فيتامينات يجب تجنب تناولها على معدة فارغة.

ولأنها تذوب في الدهون، فإنها تتطلب وجبة تحتوي على دهون غذائية، مثل الأفوكادو أو المكسرات أو البيض أو زيت الزيتون، لامتصاصها بشكل صحيح.

ورغم أن تناولها على معدة فارغة لا يجعلها خطيرة، فإنه قد يقلل من استفادة الجسم منها، ما قد يؤدي مع الوقت إلى انخفاض مستوياتها رغم الانتظام في تناولها.

الفيتامينات المتعددة

تحتوي هذه المكملات على مزيج من الفيتامينات الذائبة في الدهون والذائبة في الماء، لذلك فإن تناولها دون طعام قد يضعف امتصاص بعض مكوناتها، كما قد يسبب تهيجاً في المعدة أو الشعور بالغثيان.

ولتحقيق أفضل استفادة، يُفضل تناولها مع إحدى الوجبات الرئيسية.

كربونات الكالسيوم

كربونات الكالسيوم، وهي شكل شائع من مكملات الكالسيوم، تعتمد على أحماض المعدة لامتصاصها. ويزداد إفراز أحماض المعدة عند تناول الطعام.

أما تناولها على معدة فارغة فقد يقلل من امتصاصها، كما قد يزيد احتمالات الانتفاخ أو الشعور بعدم الارتياح في الجهاز الهضمي.

مساعد الإنزيم Q10

مساعد الإنزيم Q10 (أو CoQ10) هو مكمل يستخدم لدعم صحة القلب والمساعدة في إنتاج الطاقة داخل الخلايا، وهو من المركبات التي تذوب في الدهون.

ولهذا السبب، فإن تناوله مع وجبة تحتوي على دهون صحية يساعد على تحسين امتصاصه، بينما قد تقل فاعليته عند تناوله على معدة فارغة.

أحماض أوميغا 3 الدهنية

تُعد مكملات أحماض أوميغا 3، مثل زيت السمك، من المكملات التي يفضل تناولها مع الطعام، لأن وجود الدهون يحسن امتصاصها.

كما أن تناولها على معدة فارغة قد يزيد من احتمالية الشعور بالغثيان.

الكركمين (مستخلص الكركم)

يتميز الكركمين بفوائده الصحية، لكنه ضعيف الامتصاص بطبيعته، ويحتاج إلى الدهون الغذائية حتى يستفيد الجسم منه بصورة أفضل.

لذلك فإن تناوله على معدة فارغة يؤدي إلى انخفاض كبير في استفادة الجسم منه.