ماذا تأكل لحماية قلبك؟ 10 أطعمة ينصح بها خبراء التغذية

تُعدُّ زيادة تناول الألياف الغذائية من أبسط الوسائل للحفاظ على صحة القلب، إذ تُسهم في خفض مستويات الكوليسترول، وتنظيم ضغط الدم، والمساعدة على التحكّم في الوزن، وهي جميعها عوامل تقلّل خطر الإصابة بأمراض القلب والأوعية الدموية.

وتوضح خبيرة التغذية الأميركية ليندسي دي سوتو أنّ من أبرز الأطعمة الغنية بالألياف والداعمة لصحة القلب الشوفان، والفاصولياء، وبذور الشيا، والتوت، والأفوكادو، والتفاح، وفق موقع «هيلث» الصحي.

وتنصح دي سوتو بإجراء تغييرات تدريجية على النظام الغذائي، بدلاً من تعديله بالكامل دفعة واحدة، مشيرة إلى أنّ أفضل نهج يتمثل في إدراج الفاكهة والخضراوات والحبوب الكاملة والبقوليات في معظم الوجبات اليومية، مع زيادة كمية الألياف تدريجياً، والحرص على شرب كميات كافية من الماء للحدّ من الانتفاخ والغازات، إلى جانب تنويع مصادر الألياف للحصول على مجموعة واسعة من العناصر الغذائية الداعمة لصحة القلب.

الشوفان

يُعدّ الشوفان من أفضل الأطعمة الغنية بالألياف لصحة القلب، لاحتوائه على «بيتا غلوكان»، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يساعد على خفض مستويات الكوليسترول الضار (LDL) عبر تقليل امتصاصه في مجرى الدم.

الفاصولياء الحمراء

تتميّز الفاصولياء الحمراء بغناها بالألياف القابلة للذوبان، التي تساعد على خفض مستويات الكوليسترول. وتشير بحوث إلى أنّ تناول ما بين 5 و10 غرامات من هذه الألياف يومياً قد يخفض مستويات الكوليسترول الكلّي والضار بنحو 10 نقاط.

بذور الشيّا

إلى جانب احتوائها على نسبة مرتفعة من الألياف، تُعدّ بذور الشيّا مصدراً غنياً بحمض «ألفا لينولينيك»، وهو أحد أحماض «أوميغا 3» النباتية التي تساعد على تقليل الالتهابات وتحسين مستويات الكوليسترول.

التوت الأحمر

يُعدّ التوت الأحمر من أكثر الفاكهة غنىً بالألياف، إذ يوفّر نحو 8 غرامات من الألياف في الكوب الواحد، فضلاً عن احتوائه على نسبة مرتفعة من مضادات الأكسدة التي تحمي الخلايا من التلف.

الأفوكادو

يجمع الأفوكادو بين الألياف والدهون الأحادية غير المشبَّعة المفيدة للقلب، إذ تساعد الألياف على خفض الكوليسترول الضار، بينما تسهم الدهون الصحية في رفع مستويات الكوليسترول الجيد (HDL).

كما يحتوي على البوتاسيوم، الذي يؤدّي دوراً مهماً في تنظيم ضغط الدم، ويمكن استخدامه بديلاً صحياً للدهون المشبعة في الوجبات.

التفاح

يُعد التفاح وسيلة سهلة واقتصادية للحصول على الألياف والعناصر الغذائية الداعمة لصحة القلب، إذ يحتوي على «البكتين»، وهو نوع من الألياف القابلة للذوبان يساعد على خفض الكوليسترول الضار من خلال الارتباط به داخل الجهاز الهضمي.

المكسرات

تُعد المكسرات، مثل اللوز والجوز، مصدراً غنياً بالدهون الصحية والألياف والبروتين النباتي، وهي عناصر تسهم في دعم صحة القلب.

الخضراوات الصليبية

تشمل هذه المجموعة البروكلي وكرنب بروكسل، وهي غنية بالألياف ومضادات الأكسدة، إضافة إلى احتوائها على فيتاميني «أ» و«سي»، والمغنيسيوم، وحمض الفوليك.

وأظهرت دراسات أن تناول أربع حصص يومياً من الخضراوات الصليبية لأسبوعين ساعد على خفض ضغط الدم الانقباضي لدى البالغين الذين يعانون ارتفاعاً طفيفاً في ضغط الدم، مقارنة بمن تناولوا الخضراوات الجذرية والقرع.

الكينوا

تُعدّ الكينوا من الحبوب الكاملة الغنية بالألياف والبروتين النباتي، كما توفّر الحديد والمغنيسيوم وفيتامينات المجموعة «ب»، التي تدعم عمليات التمثيل الغذائي ووظائف الجهاز العصبي.

العدس

يُعدّ العدس من أكثر الأطعمة النباتية غنىً بالألياف، إذ تساعد أليافه القابلة للذوبان على خفض الكوليسترول، بينما يسهم محتواه المرتفع من البروتين في تعزيز الشعور بالشبع وتحسين التحكم في مستويات السكر في الدم.