سيمون... الحارس الذي يبدأ الهجمة ويحرس أحلام إسبانيا

يواصل يوناي سيمون تأكيد مكانته كأحد أبرز عناصر منتخب إسبانيا في كأس العالم 2026، بعدما لعب دوراً محورياً في بلوغ «لا روخا» المباراة النهائية، بفضل حضوره الدفاعي وقدرته على بناء اللعب من الخط الخلفي.

واستقبل الحارس الإسباني هدفاً واحداً فقط خلال 7 مباريات خاضها منتخب بلاده في البطولة، وكان ذلك أمام بلجيكا في الدور ربع النهائي، ليؤكد صلابته في حماية المرمى.

يوناي سيمون يتصدى للكرة بجوار ميكيل أويارزابال (أ.ف.ب)

وأمام فرنسا في نصف النهائي، جسّد سيمون فلسفة المنتخب الإسباني في الخروج بالكرة من الخلف، عندما راوغ أحد المهاجمين داخل منطقة الجزاء قبل أن يمرر الكرة، في لقطة أثارت الجدل.

وعندما سُئل، في إذاعة «كادينا كوب»، عن سبب عدم تشتيت الكرة لتفادي الخطر، أجاب بحسم: «هذا ليس أسلوبنا».

هذا النهج يعتمد على تمركز دقيق وقراءة مميزة للعب، وهو ما أشاد به بيبي ريينا، الحارس البديل لمنتخب إسبانيا المُتوّج بـ«كأس العالم 2010»، وعدَّ سيمون «الأفضل في قراءة اللعب».

وأضاف أن تمركزه الممتاز يجعله نادراً ما يحتاج إلى تصديات استعراضية، لأن حسن تموضعه يجنّبه الوصول إلى تلك المواقف.

ولا يقتصر دور حارس أتلتيك بلباو على حماية المرمى، بل يمتد إلى لعب دور المدافع الأخير، إذ يتقدم خلف خط الدفاع لتغطية المساحات وقطع الكرات البينية، وهو ما ظهر بوضوح خلال مواجهة فرنسا.

يوناي سيمون يبعد الكرة برأسه أمام كيليان مبابي (أ.ف.ب)

ورغم المنافسة القوية مع ديفيد رايا، أفضل حارس في الدوري الإنجليزي الممتاز، وخوان غارسيا، أفضل حارس في الدوري الإسباني، حافظ المدرب لويس دي لا فوينتي على ثقته بسيمون، متمسكاً بمبدأ الاستقرار والوفاء للاعبين الذين يحافظون على مستوياتهم.

بدوره، أقر سيمون بقوة منافسيه، وقال، في تصريحات للموقع الرسمي للاتحاد الدولي لكرة القدم «فيفا»: «أعلم أن خوان غارسيا كان الأفضل في الدوري الإسباني، وأن ديفيد رايا كان الأفضل في إنجلترا، وهذا يدفعني للعمل بجد أكبر كل يوم لأصل إلى مستواهما وأنافسهما».

ومع اقتراب إسبانيا من خوض نهائي «كأس العالم»، يواصل سيمون أداء دوره كحارس مرمى، ومدافع إضافي، وأول صانع للهجمات، ليؤكد أن ثقة دي لا فوينتي به لم تكن في غير محلها.