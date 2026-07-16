ميسي: لم نفاجأ بالعودة أمام إنجلترا... وإسبانيا نعرف فلسفتها جيداً

أكد ليونيل ميسي أن عودة الأرجنتين أمام إنجلترا في نصف نهائي كأس العالم 2026 لم تكن مفاجئة بالنسبة له، مشيراً إلى أن روح المجموعة وإيمان اللاعبين بقدراتهم كانا مفتاح التأهل إلى المباراة النهائية.

وصنع قائد الأرجنتين تمريرتين حاسمتين لإنزو فرنانديز ولاوتارو مارتينيز في الدقائق الأخيرة، ليقود منتخب بلاده إلى قلب تأخره والفوز 2- 1، مواصلاً سلسلة الريمونتادا التي رافقت مشوار حامل اللقب في البطولة.

وقال ميسي: «هذه المجموعة لا تفاجئني. أنا أعرف، ونحن جميعاً نعرف، ما نحن قادرون عليه. ربما شكك البعض بنا، لكن عندما نكون متحدين فإن ذلك يمنحنا دائماً دفعة إضافية».

وأضاف: «اللاعبون يلهمون بعضهم بعضاً، ويكتشفون في أنفسهم قدرات لم يكونوا يعلمون بوجودها، ويبذلون كل ما في وسعهم».

ويواصل ميسي، البالغ 39 عاماً، الاستمتاع بمشاركته السادسة في كأس العالم، مؤكداً أنه لا يفكر حالياً في الاعتزال، وأن تركيزه منصب بالكامل على نهائي الأحد أمام إسبانيا.

وقال: «إنه منتخب أعرفه جيداً. لديهم فلسفة كروية واضحة، ويلعبون بها منذ سنوات طويلة. أعرف اللاعبين، لعبت ضدهم، وكثير منهم يلعب في برشلونة، النادي الذي أحبه».

وأضاف: «إنها مباراة خاصة، نهائي كأس العالم، وأتوقع أن تكون مواجهة متكافئة».

وعقب الفوز على إنجلترا، احتفل لاعبو الأرجنتين أمام الجماهير خلف لافتة تؤكد تبعية جزر مالفيناس (فوكلاند) للأرجنتين، في إشارة إلى النزاع التاريخي بين البلدين؛ وهو ما منح المواجهة بُعداً يتجاوز كرة القدم.

وختم ميسي: «خضنا المباراة بتصميم حقيقي. جماهيرنا كانت تتوق إلى هذا الفوز أكثر من أي انتصار آخر، بسبب ما تعنيه مواجهة إنجلترا في نصف النهائي والتأهل مجدداً إلى نهائي كأس العالم».