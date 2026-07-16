كريستوفر نولان... المخرج الذي لا يُرفض له طلب

اليوم، يعود المخرج كريستوفر نولان إلى شاشات «آيماكس» العملاقة بفيلم جديد يحمل عنوان «أوديسا»، هو الأول له منذ فوزه، قبل 3 سنوات، بـ7 جوائز أوسكار عن فيلمه السابق «أوبنهايمر». ولا تكتفي هوليوود بإطلاق فيلمه الجديد، بل تعرض بعض صالاتها أيضاً 5 من أفلامه السابقة، في تظاهرة تهدف إلى تعزيز جماهيرية هذا المخرج من جهة، والتذكير بأبرز أعماله من جهة أخرى.

الأفلام المعروضة على نحوٍ موازٍ هي«أرق» (Insomnia) 2002، و«الفارس الأسود» (The Dark Knight) 2008، و«استهلال» (Inception) 2010، و«بين النجوم» (Interstellar) 2014، و«دنكيرك» (Dunkirk) 2017.

مات دامون وزندايا في لقطة من «أوديسا» (يونيفرسال)

الملحمة المأثورة

«أوديسا» هو أول فيلم في مسيرة نولان ينتمي إلى السينما التي تتناول حروب التاريخ القديم. ويستند إلى ملحمة «الأوديسا» التي وضعها الشاعر الإغريقي هوميروس، وتتألف من 24 كتاباً (أو نشيداً)، وهو صاحب الملحمة الشهيرة الأخرى «الإلياذة»، إلى جانب مؤلفات أخرى لم تنل القدر نفسه من الاهتمام. ولا يقتصر الغموض على زمان ومكان تأليف هاتين الملحمتين، بل يحيط أيضاً بحياة هوميروس نفسها.

لا يتطرق فيلم نولان إلى حياة هوميروس، ولا يستعرض جميع أحداث ملحمة «الأوديسا»، بل يكتفي بتقديم رحلة أوديسيوس (مات دامون) في عودته من طروادة بعد 10 سنوات على سقوطها، وما يرافقها من شخصيات محورية، مثل زوجته بينيلوبي (آن هاثاواي)، وابنه تليماخوس (توم هولاند)، وناشر مذكراته أنطونيوس (روبرت باتنسن)، إلى جانب شخصيات أخرى، منها أثينا (زندايا)، وكاليبسو (تشارليز ثيرون)، وهيلين الطروادية (لوبيتا نيونغو).

الموضوع في حد ذاته واسع، لكن أحداثه وشخصياته وحروبه أكثر اتساعاً وتشعباً. ومن يعرف نولان يدرك أنه لا يقدم فيلماً يقل حجماً أو طموحاً عن المادة التي يستند إليها، وهو ما انعكس على ميزانية العمل، التي بلغت 250 مليون دولار، وتحملتها شركة «يونيفرسال»، إلى جانب حملة ترويجية واسعة بدأت قبل أشهر وما زالت مستمرة.

من فيلم نولان «الفارس الأسود» (وورنر)

تفاصيل تقنية

الطموح والفرادة عنوانان لمسيرة هذا المخرج، ويختزلان شغفه بالسينما منذ حمل كاميرا «سوبر 8» وهو في الثامنة من عمره.

ومع مطلع القرن الـ21، كان كريستوفر نولان لا يزال اسماً مجهولاً. فقد أنجز فيلمه القصير Doodlebug عام 1997، ثم قدّم أول أفلامه الروائية الطويلة Following عام 1998. وبعدها انتقل إلى الولايات المتحدة مدفوعاً برؤيته السينمائية وطموحه، وكأن نجمةً دلّته على الطريق الذي ينبغي أن يسلكه. وهناك، في هوليوود، حقق فيلمه اللافت Memento («ميمنتو»، 2000)، الذي شكّل نقطة تحوّل في مسيرته.

وقاد نجاح الفيلم إلى إنجاز Insomnia («أرق»، 2002)، قبل أن تراهن شركة «وورنر براذرز» عليه عام 2005، وتكلّفه بإخراج Batman Begins («باتمان يبدأ») مع منحه ميزانية كبيرة وحرية إبداعية واسعة. فجاءت النتيجة واحداً من أفضل الأفلام التي تناولت شخصية باتمان، إلى جانب نسخة تيم بيرتن عام 1989، ومهدت لولادة ثلاثية تُعدّ من أبرز ما قُدّم في سينما الأبطال الخارقين. ومنذ ذلك الحين، واصل نولان تحقيق الأفلام التي آمن بها، حتى أصبح واحداً من أبرز مخرجي السينما في العالم اليوم.

حمل مشواره إلى هوليوود في طياته طموحاً إلى صناعة السينما الكبرى. فقد أدرك أن السينما البريطانية لا تتيح إنتاجات بهذا الحجم، ولم يشأ أن يمضي وقته في تجارب محدودة الإمكانات. وانعكس هذا الشغف أيضاً في اهتمامه الدائم بتقنيات التصوير، ولا سيما أنظمة الكاميرات التي يستخدمها. بدأ بتصوير أفلامه على شريط 35 ملم، ثم اتجه لاحقاً إلى استخدام كاميرات «آيماكس» وأفلام «كوداك» بقياس 65 ملم، بدءاً من فيلمه «دنكيرك» (2017). وفي فيلمه الجديد، يستخدم كاميرا متطورة تجمع بين تقنية «آيماكس» وشريط 65 ملم، مع إمكانية العرض بصيغة 70 ملم، وهي الصيغة التي اشتهرت بها الأفلام التاريخية والملحمية الكبرى خلال ستينات وسبعينات القرن الماضي.

مساحة فكرية وبصرية

بعيداً عن التقنيات نجد أن السمات المشتركة بين أفلامه تُواكب إنجازاته البصرية. هو مخرج لا يسرد حكاية مثيرة بحد ذاتها فقط، بل يتعامل مع مضامينها العميقة والدالّة. بطلب من مشاهدي كل فيلم من أفلامه التفكير بما يراه وليس متابعته فقط. وهذا تحدٍّ صعب. كثيرون سبقوه إلى ذلك، لكن كثيرين منهم أخفقوا.

يشكّل «ممنتو»، بوصفه البداية، أكثر من مجرد حكاية رجل يبحث عن قاتل زوجته. فبطله يعاني فقدان الذاكرة، مما يفرض عليه ابتكار وسائل بديلة لتحقيق غايته. وفي المقابل، يعمد نولان إلى اعتماد أسلوب سرد غير تقليدي، وهو البدء بالنهاية ثم العودة تسلسلاً إلى البداية.

«أرق» فيلم بوليسي يتكئ على دراما نفسية، يؤدي بطولته آل باتشينو في واحد من أفضل أدواره خلال هذا القرن. يصل المحقق إلى ألاسكا لتولي التحقيق في جريمة قتل، فيمرّ بأزمات نفسية وصراعات أخلاقية تهز قناعاته.

في ثلاثية «باتمان» («باتمان يبدأ» 2005، و«الفارس الأسود» 2008، و«صعود الفارس الأسود» 2012)، لا يكتفي نولان بتقديم الشخصية بوصفها فارساً داكناً يقف على المسافة نفسها من القانون وأعدائه، بل يُعيد صياغتها ضمن إطار واقعي يختلف عن معظم أفلام «باتمان» السابقة، وعن غالبية أفلام الأبطال الخارقين في السينما، من حيث عمق شخصيَّته والمعالجة الواقعية لها. نعم، تبقى أفلام باتمان عند نولان مثيرة وبطولية، لكنها أبعد من أن تكون كرتونية أو خالية من مضامين تدعو للتفكير كشرط لاستكمال المتعة البصرية.

يتميّز نولان بأنه مخرج يختار مشروعاته بعناية، واضعاً نصب عينيه تحويل كل فيلم إلى مساحة فكرية وبصرية رحبة. ولا يقلّ تنوُّع الموضوعات التي يتناولها أهمية عن أسلوبه في معالجتها؛ فهو ينتقل من الفيلم البوليسي في «أرق»، إلى التشويق في «استهلال»، ومن الخيال العلمي في «بين النجوم»، إلى الفيلم الحربي في «دنكيرك»، ثم إلى الدراما السِّيرية في «أوبنهايمر»، قبل أن يصل اليوم إلى عالم الملاحم التاريخية مع «أوديسا».

لا يخلو هذا الفيلم الجديد من المغامرة، فتكلفته الضخمة تفرض عليه تحقيق إيرادات تتجاوز ميزانيته بأضعاف قبل أن يدخل دائرة الأرباح. لكن نولان يراهن على قاعدة جماهيرية واسعة رافقته طوال مسيرته، ويعوّل أيضاً على استقطاب عشاق الملاحم التاريخية، مستنداً إلى أسلوبه البصري الذي لا يُضاهى. وإلى جانب ذلك، قد حققت أفلامه مليارات الدولارات في شباك التذاكر، وهو ما جعله يحظى بثقة استوديوهات هوليوود، التي لم تعد تتردد في تمويل أكثر مشروعاته طموحاً وتكلفة.