نهج علاجي جديد لـ«الارتجاع المعدي المريئي»

إذا كنت تعاني مرض «الارتجاع المعدي المريئي gastroesophageal reflux disease GERD»، الذي يتميز بتدفق حمض المعدة بصورة متكررة إلى المريء مسبّباً حرقة المعدة وأعراضاً أخرى، فأنت تعلم أن إدارة هذه الحالة المزمنة تتطلب نهجاً شاملاً متعدد المحاور. وقد يكفي تغيير نمط الحياة، كفقدان الوزن وتجنّب أطعمة بعينها، في بعض الحالات. غير أن الأعراض المزعجة كثيراً ما تعود على الرغم من هذه التغييرات، وفي هذه الحالة يتوافر، لحسن الحظ، عدد من الأدوية الفعّالة.

لكن إذا لم تُجدِ العلاجات التقليدية نفعاً كافياً - سيّما إذا كانت أعراض الارتجاع شديدة أو متكررة، أو إذا كان الارتجاع المتراكم على مدى سنوات قد ألحق ضرراً بالمريء - فإن فئة جديدة من الأدوية تُعرف بـ«حاصرات الحموضة التنافسية للبوتاسيوم potassium-competitive acid blockers»، أو «بي - كابس P-CABs» تُقدّم «بديلاً مفيداً»، وفق ما يقوله الدكتور لورنس فريدمان، رئيس قسم الطب في مستشفى «نيوتن- ويلسلي» والأستاذ في كلية الطب بجامعة هارفارد.

كيف تُستخدم أدوية «بي - كابس»؟الدواء الوحيد من فئة «بي - كابس» المتاح حتى الآن في الولايات المتحدة هو «فونوبرازان vonoprazan» (فوكيزنا Voquezna)، المعتمد والمتاح بوصفة طبية فقط لعلاج الحالات التالية لدى البالغين:

* التهاب المريء التآكلي erosive esophagitis، الذي يُصيب بطانة المريء جراء الارتجاع الحمضي المزمن.

* حرقة المعدة المرتبطة بالارتجاع المعدي المريئي غير التآكلي heartburn associated with non-erosive GERD، الذي تظهر فيه أعراض كحرقة المعدة والارتجاع دون وجود تلف مرئي في المريء.

* مرض القرحة الهضمية المقاوم للعلاج refractory (treatment-resistant) peptic ulcer disease.

* عدوى بكتيريا الملوية البوابية infections with H. pylori، وهي بكتيريا تُصيب بطانة المعدة وتُعدّ سبباً شائعاً للقرحة. وفي حالات عدوى بكتيريا الملوية البوابية، يُؤخذ «فونوبرازان» جنباً إلى جنب مع المضادات الحيوية.

ويُضيف الدكتور فريدمان أن أدوية أخرى من فئة «بي - كابس» قد تُصبح متاحة قريباً، من بينها «تيغوبرازان» tegoprazan، و«كيفيربرازان» keverprazan، و«فيكسوبرازان» fexuprazan، المتوفرة حالياً في بعض الدول الآسيوية.

علاجات الارتجاع المعدي المريئي التقليدية

تُشير التجارب السريرية إلى أن أدوية «بي - كابس» قد تُفيد مَن لم يستجيبوا استجابة جيدة لعلاج الارتجاع التقليدي. وفيما يلي استعراض موجز لأكثر الأدوية المستخدمة في إدارة هذا المرض؛ لفهم الموضع الذي تحتله أدوية «بي - كابس» في المنظومة العلاجية.

* مُخففات الحموضة Acid buffers، مثل «تامز Tums» و«رولايدز Rolaids»، تُساعد على معادلة حموضة المعدة مؤقتاً. وهي غير مكلفة، ومتاحة دون وصفة طبية، وخيار ممتاز لعلاج حرقة المعدة العرضية. غير أنها لا تُقلّص كمية الحمض الذي ينتجه الجسم؛ ما يجعلها أقل جدوى في حالات الارتجاع المتكرر أو الشديد.

* أما «حاصرات مستقبلات الهيستامين إتش-2» H2 blockers مثل «فاموتيدين famotidine» (بيبسيد Pepcid) و«سيميتيدين cimetidine» (تاغاميت Tagamet)، تعمل على منع الإشارات التي تحفّز المعدة على إنتاج الحمض. وهي متاحة بجرعات دون وصفة طبية وأخرى تستلزمها، وأكثر فاعلية من مُخففات الحموضة في حالات الأعراض العادية، ويمكن تناولها قبل الوجبات للوقاية من حرقة المعدة. بيد أن الجسم قد يُطوّر مناعة ضدها مع مرور الوقت.

* تعدّ «مثبطات مضخة البروتون Proton-pump inhibitors (PPIs)»، ومنها «أوميبرازول omeprazole» (بريلوزيك Prilosec)، و«إيزوميبرازول esomeprazole» (نيكسيوم Nexium)، هي الأكثر وصفاً لمرضى الارتجاع. وتعمل على خفض حموضة المعدة عن طريق تثبيط البروتينات الموجودة في بطانة المعدة والمسؤولة عن ضخ أيونات الهيدروجين إليها لرفع مستويات الحمض. وكثيراً ما تكون الخيار الأول لمن يُعانون أعراضاً متكررة.غير أن «مثبطات مضخة البروتون» لا تعمل بصورة فورية، وقد يستغرق وصولها إلى ذروة فاعليتها بضعة أيام. ويوضح الدكتور فريدمان أنها تحتاج أيضاً إلى حمض المعدة لتفعيلها؛ ما يستلزم تناولها قبل الأكل من 30 إلى 60 دقيقة، وهو أمر قد يكون مرهقاً وكثيراً ما ينسى المرضى الالتزام به. علاوة على ذلك، قد تُسبب «مثبطات مضخة البروتون» اضطراباً في المعدة وإسهالاً. ويُنبّه الدكتور فريدمان إلى أن الاستخدام المطوّل لها قد يرفع خطر كسور العظام، وأمراض الكلى، وقصور التغذية؛ لذا ينبغي تناولها بأقل جرعة فعّالة ولفترات قصيرة. ويُضيف: «يمكن التوقف عنها والعودة إليها، أو التنقل بينها وبين أدوية أخرى».

ما الذي يجعل أدوية «بي - كابس» مختلفة؟

تعمل أدوية «بي - كابس» بطريقة مشابهة لأدوية «مثبطات مضخة البروتون» من حيث تثبيط المضخات المنتجة للحمض في المعدة، لكنها تفعل ذلك بآلية مختلفة قليلاً: فبدلاً من الحاجة إلى التنشيط بواسطة حمض المعدة أولاً، تقوم أدوية «بي - كابس» بحظر جزيء أساسي «البوتاسيوم» الذي تحتاج إليه المضخة لأداء وظيفتها. وهذا يعني إمكانية تناولها مع الطعام أو من دونه.كما تعمل أدوية «بي - كابس» بسرعة أكبر مقارنة بأدوية «مثبطات مضخة البروتون» في كبح حموضة المعدة؛ إذ تصل إلى ذروة فاعليتها خلال اليوم الأول من الاستخدام. ونظراً لأن مفعولها طويل الأمد؛ فإنها توفر تحكماً أكثر اتساقاً واستقراراً في مستويات الحموضة طوال الليل والنهار.ويشير الدكتور فريدمان إلى أن الأعراض الجانبية لأدوية «بي - كابس» تبدو مشابهة لتلك المصاحبة لأدوية «مثبطات مضخة البروتون». ويوضح أنه نظراً لأن هذه العقاقير الجديدة لم تُسجل بعد سجلات أمان ممتدة على المدى الطويل كغيرها من الأدوية الأكثر رسوخاً، فإن بعض الأطباء «قد يتخذون موقف التريث والترقب قبل وصفها».ويضيف أن أحد أكبر العوائق التي تحُول دون استخدام أدوية «بي - كابس» في الوقت الحالي هو تكلفتها المادية؛ إذ لا يغطي التأمين الصحي دائماً الأدوية الأحدث عهداً. ويختتم قائلاً: «لكن إذا تساوت جميع العوامل الأخرى، فإنها ستشكل خياراً جيداً للكثير من الأشخاص».

* رسالة هارفارد الصحية

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