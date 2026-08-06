فانس: المفاوضات مع الإيرانيين «معقدة وشائكة وستستغرق وقتا»

قال نائب الرئيس الأميركي جيه دي فانس، فجر اليوم الخميس، إن المفاوضات بشأن اتفاق مع إيران ستكون «معقدة وشائكة، وستستغرق وقتا»، مشيرا إلى أن «الإيرانيين أناس يصعب التعامل معهم للغاية، ولديهم نظام منقسم».

وأضاف فانس في مقابلة مع شبكة «فوكس نيوز»: «مهمتنا هي التعامل مع هذا الوضع وتحقيق أفضل نتيجة للشعب الأميركي، وكذلك لرئيس الولايات المتحدة، وأعتقد أننا في النهاية، ورغم أن العملية ستكون معقدة وستستغرق بعض الوقت، فسنصل إلى وضع كما ترون، أعتقد أن سعر النفط كان 79 دولارا اليوم (الأربعاء)، ستنخفض أسعار النفط وتبقى منخفضة، ولن تمتلك إيران سلاحا نوويا أبدا، وستكون الولايات المتحدة في موقف أقوى».

وتابع: «لكننا لا نزال في خضم العملية، وأعتقد أن الناس يحاولون استباق الأحداث والحكم مسبقا على كيفية سير الأمور»، بحسب ما نقلت شبكة (سي إن إن). وتأتي تصريحات فانس في وقت تنفي فيه إيران إجراء مفاوضات مع الولايات المتحدة.