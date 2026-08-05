الرئيس الإيراني: التواصل مع المُرشد «صعب جداً» حالياً

قال الرئيس الإيراني مسعود بزشكيان، الأربعاء، إن التواصل مع المرشد مجتبى خامنئي، الذي لم يظهر علناً منذ تنصيبه في مارس (آذار)، «صعب جداً في الوقت الراهن»، وفق ما نقلته «وكالة الصحافة الفرنسية».

وأضاف بزشكيان في كلمة بثها التلفزيون، متحدثاً عن نجل وخليفة علي خامنئي الذي اغتيل في اليوم الأول من الحرب الأميركية - الإسرائيلية على إيران في 28 فبراير (شباط)، أن «التواصل معه صعب جداً حالياً، لكن وجوده يشكل في كل الأحوال مكسباً كبيراً لنا يتيح لنا الاستمرار».

وأصيب مجتبى خامنئي في تلك الهجمات، ولم يدل منذ ذلك الحين بأي تصريحات علنية، مكتفياً ببيانات تُنسب إليه. كما لم يظهر في مراسم تأبين والده الشهر الماضي.

ومع ذلك، دافع بزشكيان عن مجتبى مشدداً على أنه تمكن من عقد اجتماعات مثمرة معه. وتابع: «للأسف، يسمح الوضع الراهن لبعض المغرضين بوصفه بطريقة مختلفة وتقديم صورة مغايرة عنه».