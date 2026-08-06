عربي English Türkçe اردو فارسى
pdf
Logo
النسخة الورقية اقرأ النسخة المطبوعة
آخر الأخبار
استمع إلى "إيجاز" اليوم
12:34 دقيقه
العالم أميركا اللاتينية

روسيا تنفي تجنيد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا

صبية ورجال سودانيون يتلقون تدريباً على يد مرتزقة كولومبيين في السودان (أرشيفية)
صبية ورجال سودانيون يتلقون تدريباً على يد مرتزقة كولومبيين في السودان (أرشيفية)
TT
TT

روسيا تنفي تجنيد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا

صبية ورجال سودانيون يتلقون تدريباً على يد مرتزقة كولومبيين في السودان (أرشيفية)
صبية ورجال سودانيون يتلقون تدريباً على يد مرتزقة كولومبيين في السودان (أرشيفية)

أصدرت السفارة الروسية في كولومبيا الأربعاء نفيا لتقرير يفيد بوجود صلات لها بشبكات يشتبه في أنها تجنّد مرتزقة كولومبيين لمساعدتها في حربها مع أوكرانيا.

ونشرت وسيلة الإعلام الكولومبية «نوتيسياس كاراكول» تحقيقا الاثنين يتضمن شهادات ووثائق تزعم أن موسكو جندت كولومبيين كجزء من استراتيجيتها ضد كييف. ونفت البعثة الدبلوماسية الروسية في كولومبيا صحة التقرير وأوضحت الأربعاء أنه «لا علاقة لها بجهات التجنيد المذكورة في التقرير، وليس لديها أدنى فكرة عن الطريقة التي تموّل من خلالها نشاطاتها».

لكنّ عائلات أفراد كولومبيين جُنّدوا لتقديم خدمات أمنية في الخارج، ومعظمهم عسكريون متقاعدون، أفادوا بتعرض أقاربهم لسوء معاملة في روسيا وأوكرانيا.

وفي نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي، حكمت روسيا على كولومبيَين بالسجن 13 عاما بتهمة القتال في صفوف القوات الأوكرانية. من جهته، يصر الرئيس الكولومبي المنتهية ولايته غوستافو بيترو على أن هناك ما لا يقل عن 7 آلاف كولومبي يقاتلون في روسيا وأوكرانيا مقابل المال.

وقدّرت الأمم المتحدة في مارس (آذار) أن 10 آلاف كولومبي على الأقل جُنّدوا في الخارج للمشاركة في نزاعات مسلحة حول العالم، وغالبا ما يكون ذلك في ظل «ظروف لا إنسانية».

وغالبا ما يواجه الجنود الكولومبيون صعوبة في العثور على عمل بعد تقاعدهم من الخدمة العسكرية. وكثيرا ما تلجأ دول غارقة في الصراعات مثل السودان وأوكرانيا وجمهورية الكونغو الديموقراطية وغيرها، إلى الاستعانة بالمرتزقة.

مواضيع
حرب روسيا وأوكرانيا كولومبيا روسيا أوكرانيا

الأكثر قراءة

 
 

مقالات ذات صلة

أوروبا يعمل رجال الإنقاذ بموقع هجوم صاروخي روسي على مخزن بضائع في كييف (إ.ب.أ) p-circle

كييف تحذّر من نقص حاد في الصواريخ الاعتراضية مقارنة بعام 2025 وتعلن عن مقتل 17 على الأقل في ضربات روسية على أوكرانيا

«الشرق الأوسط» (لندن)
الاقتصاد جزر اصطناعية في حقل كاشاغان النفطي البحري في بحر قزوين غرب كازاخستان (رويترز)
الاقتصاد

تعثر تحميل النفط من اتحاد خط أنابيب قزوين بسبب قلة الناقلات

علق اتحاد خط أنابيب قزوين عملياته مرارا هذا الأسبوع بسبب مخاوف تتعلق بالسلامة ونقص ناقلات النفط في وقت يواجه فيه مسار أساسي لتصدير الخام من كازاخستان صعوبات جمة

«الشرق الأوسط» (موسكو)
الاقتصاد امرأة تتسوق بمتجر في هونغ كونغ (رويترز)
الاقتصاد

«الفاو»: العالم على حافة موجة جديدة من ارتفاع أسعار الغذاء

قال كبير الخبراء الاقتصاديين في «الفاو» إن العالم على حافة موجة جديدة من تضخم أسعار المواد الغذائية بسبب حربي أوكرانيا وإيران.

«الشرق الأوسط» (لندن)
أوروبا صورة من أمام مطعم «بالزي روسي» بعد انفجار قنبلة مميتة في وسط موسكو 2 أغسطس 2026 (رويترز)
أوروبا

إصابة مدير مصنع روسي للطائرات المسيّرة بانفجار سيارة

ذكرت وكالة «تاس» الروسية للأنباء أن مدير مصنع روسيا للطائرات المسيّرة في جبال الأورال أُصيب بجروح خطيرة جراء انفجار سيارته.

«الشرق الأوسط» (موسكو)
أوروبا يعمل رجال الإنقاذ في موقع هجوم صاروخي روسي على مخزن بضائع في كييف (إ.ب.أ)
أوروبا

أوكرانيا تخفق في اعتراض أي صواريخ باليستية أو فرط صوتية خلال هجوم روسي

قال سلاح الجو الأوكراني، اليوم (الأربعاء)، إنه أخفق في اعتراض أي من الصواريخ الباليستية أو فرط الصوتية التي أُطلقت في الهجوم الذي شنته روسيا ليلة أمس.

«الشرق الأوسط» (كييف)