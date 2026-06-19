ماذا يحدث للجسم عند تناول المغنيسيوم والكافيين معاً؟

يلجأ بعض الناس إلى تناول مكملات المغنيسيوم بالتزامن مع شرب القهوة أو المشروبات الغنية بالكافيين، اعتقاداً منهم أن ذلك يجمع بين فوائد العنصرين. إلا أن الخبراء يشيرون إلى أن الأبحاث المتوافرة ما زالت محدودة، وأن الجمع بينهما قد يقلل بعض الفوائد المتوقعة بدلاً من تعزيزها.

تراجع فاعلية المغنيسيوم

أحد أبرز التأثيرات المحتملة يتمثل في انخفاض فاعلية مكملات المغنيسيوم، إذ إن الكافيين يمتلك تأثيراً مدراً للبول، ما قد يؤدي إلى زيادة طرح المغنيسيوم وبعض المعادن الأخرى عبر البول. ومع مرور الوقت، قد يساهم الإفراط في استهلاك الكافيين في انخفاض مستويات المغنيسيوم بالجسم، وهو ما قد يرتبط بأعراض مثل التعب والضعف العضلي والتشنجات ومشكلات في القلب، وفق تقرير لموقع «فيري ويل هيلث» الطبي.

اضطرابات هضمية محتملة

كما قد يسبب الجمع بين المغنيسيوم والكافيين اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص. فبعض أنواع مكملات المغنيسيوم ترتبط بآثار جانبية تشمل الإسهال والغثيان وتقلصات المعدة، بينما قد يؤثر الكافيين أيضاً في حركة الأمعاء والجهاز الهضمي.

قد يسبب الجمع بين المغنيسيوم والكافيين اضطرابات هضمية لدى بعض الأشخاص (بيكسباي)

تأثيرات على القلب

على صعيد القلب، يحذّر الخبراء من أن الجرعات المرتفعة جداً من الكافيين أو المغنيسيوم قد تؤدي إلى اضطرابات في نظم القلب وتسارع ضرباته، وإن كانت هذه الحالات ترتبط عادة بالاستهلاك المفرط وليس بالجرعات المعتدلة.

فوائد محتملة للصداع والتوتر

في المقابل، قد يساعد المغنيسيوم في التخفيف من بعض الآثار الجانبية للكافيين، مثل التوتر وصعوبة النوم، نظراً لدوره المعروف في دعم الاسترخاء وتحسين جودة النوم. كذلك تشير بعض الدراسات إلى أن المغنيسيوم والكافيين قد يساهمان كلٌ على حدة في الحد من الصداع ونوبات الشقيقة.

الاعتدال هو الأساس

ورغم ذلك، ينصح الخبراء بالاعتدال في استهلاك الكافيين واستشارة الطبيب أو الصيدلي قبل الجمع بين المكملات الغذائية والمشروبات المحتوية عليه، خصوصاً لمن يعانون مشكلات صحية مزمنة.