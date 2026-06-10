4 علامات تدل على اقترابك من نوبة قلبية

تُعدّ النوبة القلبية حالة طبية طارئة تحدث عندما يتوقف تدفق الدم إلى القلب بشكل مفاجئ، نتيجة عوامل متعددة، مثل التوتر، وارتفاع الكوليسترول، وارتفاع ضغط الدم غير المُسيطر عليه، وغيرها من الأسباب.

ورغم وجود وسائل تُساعد على التنبؤ باحتمال حدوث نوبة قلبية، فإن بعض الأشخاص قد يخلطون بين أعراضها وأعراض حالات صحية أخرى، وهو ما يزيد من خطورتها. لذلك، لا تقتصر أهمية العناية بصحة القلب على الوقاية فحسب، بل تمتد أيضاً إلى معرفة كيفية التعامل السريع مع الأعراض عند ظهورها.

وتشمل أهم علامات التحذير ألماً مستمراً في الصدر، وألماً ينتشر إلى الذراعين أو الفك أو الظهر، وضيقاً مفاجئاً في التنفس، ودواراً غير مُبرر أو تعرقاً بارداً. وفي حين أن بعض النوبات القلبية تحدث فجأة، فإن عدداً منها يُظهر علامات تحذيرية قبل ساعات أو حتى أيام، وفقاً لما ذكره موقع «مايو كلينك».

مع ذلك، توجد علامات تحذيرية للنوبات القلبية ينبغي على الجميع معرفتها.

لا تظهر على كل من يُصاب بنوبة قلبية أعراضٌ كما نراها عادةً في التلفزيون أو الأفلام، فليست دائماً ألماً مفاجئاً في الصدر يدفع الشخص إلى التشبث بقميصه والسقوط أرضاً. قد تكون الأعراض أكثر دقةً من ذلك بكثير. فالذبحة الصدرية، وهي العرض الرئيسي للنوبة القلبية، تعني حرفياً «معاناة» وليس ألماً.

يتأخر الكثيرون في طلب الرعاية الطبية العاجلة لجهلهم بأن هذه الأعراض قد تكون مرتبطة بنوبة قلبية؛ إذ يعتقدون أن النوبة القلبية دائماً ما تكون مؤلمة. لكن أي شخص تظهر عليه أي من هذه العلامات لمدة 5 دقائق أو أكثر عليه مراجعة الطبيب فوراً.

تشمل الأعراض الرئيسية التي يجب الانتباه إليها ما يلي:

في حين تحدث بعض النوبات القلبية فجأة، فإن عدداً منها يُظهر علامات تحذيرية قبل ساعات أو حتى أيام.

عدم الراحة أو الضغط في الصدر (الذبحة الصدرية):

هذه هي العلامة الأكثر شيوعاً. قد يشعر المريض بضغط غير مريح، أو امتلاء، أو ألم في منتصف الصدر يستمر لبضع دقائق أو يختفي ثم يعود.

ويشعر معظم المصابين بنوبة قلبية بانزعاج في منتصف الصدر. قد يستمر هذا الانزعاج لأكثر من بضع دقائق، أو قد يزول ثم يعود. وقد يكون الشعور أشبه بضغط مزعج، أو انقباض، أو امتلاء، أو ألم.

ألم في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم:

قد ينتشر عدم الراحة أو الألم إلى إحدى الذراعين أو كلتيهما، أو الظهر، أو الرقبة، أو الفك، أو الأسنان، أو المعدة. وكذلك ضيق في التنفس. قد يحدث هذا مع، أو من دون، انزعاج في الصدر.

ضيق التنفس:

تحدث حينها صعوبة في التقاط أنفاسك أو صعوبة في التنفس، وهذا غالباً جنباً إلى جنب مع عدم الراحة في الصدر، ولكن يمكن أن يحدث أيضاً قبله.

الدوار أو الغثيان أو التعرق:

قد يسبب دخول الجسم في وضع القتال أو الطيران دواراً مفاجئاً أو نزلة برد أو عرقاً لزجاً أو الشعور بالمرض في معدتك.

قد تظهر على النساء علامات تحذيرية مختلفة قبل الإصابة بنوبة قلبية، لذا من المهم أن تكون النساء على دراية بها، وأن يأخذنها على محمل الجد، مثل الشعور بألم أو انزعاج في منتصف الصدر، أو ألم أو انزعاج في مناطق أخرى من الجزء العلوي من الجسم.

ماذا تفعل خلال أول 10 دقائق من النوبة القلبية؟

في حال التعرّض لنوبة قلبية، هناك خطوات أساسية يجب اتخاذها فوراً:

- إذا كان المصاب يملك دواء الأسبرين، ولم يكن يعاني حساسية تجاهه، فإن مضغ جرعة منه قد يساعد على تقليل تكوّن الجلطات حتى وصول الإسعاف.

- الحفاظ على الهدوء وتجنب التوتر؛ لأن القلق يزيد العبء على القلب.

- في حال فقدان الوعي وعدم التنفس، يجب البدء فوراً في إجراء الإنعاش القلبي الرئوي لإنقاذ الحياة.

- استخدام جهاز مزيل الرجفان الخارجي الآلي إذا كان متوفراً في المكان.

لماذا السرعة ضرورية؟

كثيراً ما يتجاهل المصابون أعراض النوبة القلبية أو ينتظرون زوالها، وهو ما يؤدي إلى تأخر الحصول على العلاج المناسب. لكن الحقيقة أن كل ثانية تُحدث فرقاً، فالتصرف السريع خلال الدقائق الأولى يمكن أن يُقلل من حجم الضرر الذي يصيب عضلة القلب، ويزيد بشكل كبير فرص التعافي الكامل.