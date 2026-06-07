البيض البني أم الأبيض؟ الحقائق العلمية حول الفوائد والكمية المثالية يومياً

رغم أن البيض يُعدّ من أكثر الأطعمة شعبية على موائد الإفطار حول العالم، فإن الجدل لا يزال مستمراً حول النوع الأكثر فائدة للصحة؛ فبينما يعتقد كثيرون أن البيض البني يتفوق غذائياً على الأبيض، يؤكد خبراء التغذية أن هذا الاعتقاد لا يستند إلى أدلة علمية.

وبحسب صحيفة «التلغراف» البريطانية، فقد أكد المتخصصون أن القيمة الغذائية للبيض لا ترتبط بلون القشرة، بل بعوامل أخرى، مثل طريقة تربية الدجاج ونوعية الغذاء الذي يحصل عليه، والأهم من ذلك طريقة إعداد البيض وتناوله.

لا فرق غذائياً بين البيض البني والأبيض

يوضح خبراء التغذية أن لون قشرة البيضة يرتبط فقط بسلالة الدجاجة التي وضعتها، ولا علاقة له بالقيمة الغذائية أو كمية البروتين والفيتامينات الموجودة داخلها.

وترسخت فكرة تفوق البيض البني منذ سبعينات القرن الماضي، مع تزايد الإقبال على الأغذية الطبيعية، إذ اعتبر كثيرون أن مظهره الريفي يجعله أكثر صحة، إلا أن الدراسات أثبتت أن البيضتين البنية والبيضاء متطابقتان تقريباً من الناحية الغذائية.

لماذا يُعد البيض من أفضل الأطعمة الصحية؟

إلى جانب مذاقه اللذيذ، يُعدّ البيض غنياً بالفوائد الصحية، ومنها:

مصدر غني بالبروتين

تحتوي البيضة على 7.5 غرام من البروتين

وأقل من 80 سعرة حرارية، ما يجعلها من الأطعمة القليلة التي تحتوي على هذا القدر من البروتين لكل غرام.

ونتيجة لذلك، يمكن أن يساهم تناول البيض في نمو العضلات وإصلاحها، واللياقة البدنية بشكل عام، بالإضافة إلى كبح الشهية، مما يُساعدك على الحفاظ على وزن صحي.

يحتوي على جميع الأحماض الأمينية الأساسية

يضم البيض الأحماض الأمينية التسعة الأساسية التي يحتاج إليها الجسم ولا يستطيع إنتاجها بنفسه، ما يجعله مصدراً بروتينياً متكاملاً.

غني بالفيتامينات والمعادن

يحتوي صفار البيض على عناصر غذائية مهمة تشمل فيتامين د وفيتامين أ وفيتامين ب12 والكالسيوم والزنك والبوتاسيوم والحديد ومادة الكولين المهمة لصحة الدماغ والجهاز العصبي.

ما الكمية الموصى بها يومياً من البيض؟

رغم فوائد البيض العديدة، ينصح الخبراء بعدم الإفراط في تناوله.

وتقول كارولين فاريل، اختصاصية التغذية المعتمدة، إن الكمية الأفضل هي بيضة أو بيضتين يومياً، مؤكدة أن «الاعتدال هو أساس التغذية السليمة».

ما الطرق الأكثر صحة لطهي البيض؟

البيض المسلوق

تُعتبر هي الطريقة الأفضل لطهي البيض، حيث تحافظ على قيمته الغذائية وتضمن تناوله مع أقل كمية من الدهون والسعرات الحرارية.

البيض المخفوق على نار هادئة

يمكنك خفق البيض أو قليه على نار هادئة، باستخدام زيت زيتون أو زيت جوز هند عالي الجودة، أو زبدة.

وأشار خبراء الصحة والتغذية إلى أن طهي البيض بالقليل من الزبدة الطبيعية أفضل من قليه في كثير من زيت الزيتون، الذي قد يكون معالَجاً ويأتي بنتائج عكسية عند تسخينه.

هل يجب التخلص من الصفار؟

يلجأ بعض الأشخاص إلى تناول بياض البيض فقط خوفاً من الدهون والكوليسترول الموجودين في الصفار، كما أن بياض البيض أقل سعرات حرارية من البيضة الكاملة.

ويحتوي بياض البيضة الكبيرة على نحو 20 سعرة حرارية و4 غرامات من البروتين، مع كميات ضئيلة من الدهون. بينما يحتوي صفار البيضة الكبيرة على نحو 55 سعرة حرارية و2.7 غرام من البروتين و4.5 غرام من الدهون.

لكن خبراء التغذية يرون أن تناول بياض البيض فقط يحرم الجسم من جزء كبير من الفوائد الغذائية.

فالصفار يحتوي على معظم الفيتامينات والمعادن والدهون الصحية ومادة الكولين ونسبة مهمة من البروتين.

كما أن تناول البيضة كاملة يساعد على الشعور بالشبع لفترة أطول مقارنة بتناول البياض فقط.

وتشير الدراسات الحديثة إلى أن الكوليسترول الموجود في البيض لا يؤثر بشكل كبير في مستويات الكوليسترول الضار لدى معظم الأشخاص، بينما تلعب الدهون المشبعة الموجودة في الحلويات والأطعمة المصنَّعة دوراً أكبر في ذلك.

أما الأشخاص المعرضون لأمراض القلب أو الذين يعانون بعض المشكلات الصحية الخاصة، فقد يستفيدون من تقليل كمية الصفار بعد استشارة الطبيب.

هل البيض العضوي أفضل؟

يرى خبراء التغذية أن بعض أنواع البيض الأعلى سعراً قد تكون أكثر فائدة إذا كانت ناتجة عن دجاج يُربَّى في ظروف أفضل ويتغذى على أعلاف عالية الجودة.

ويتميز البيض العضوي عادة بأنه:

* خالٍ من المضادات الحيوية والهرمونات

* ينتج من دجاج غير محبوس في الأقفاص

* يأتي من دجاج يتغذى على أعلاف طبيعية

*يحتوي غالباً على مستويات أعلى من بعض العناصر المفيدة، مثل أحماض الدهون الصحية وفيتامين «د»

لكن الخبراء يشددون على أن السعر المرتفع لا يعني دائماً أن البيض عضوي، لذلك يجب قراءة البيانات المدونة على العبوة بعناية.